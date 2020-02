Las mejores películas Oscar 2020 🏆

Entre las mejores pel√≠culas Oscar 2020 destaca Par√°sitos de Bong Joon Ho que se lleva cuatro estatuillas. Dolor y Gloria de Alm√≥dovar con Antonio Banderas, Joker o el Irland√©s. El cine espa√Īol ten√≠a una gran oportunidad en la edici√≥n n¬ļ 92 de los Oscar.

La pel√≠cula espa√Īola ‘Dolor y Gloria‘, optaba a dos estatuillas, como mejor pel√≠cula extranjera y mejor actor. Klaus, la pel√≠cula de animaci√≥n creada por Sergio Pablos, Jinko Gotoh and Marisa Rom√°n, era favorita como mejor pel√≠cula en su categor√≠a.

Finalmente el Oscar fue para Toy Story 4, aunque la crítica internacional y millones de personas se ha rendido ante Klaus.

Los premios no siempre son justos, el gran Kirk Douglas estuvo nominado tres veces, y nunca obtuvo uno, salvo el honorífico que le entregó la Academia en 1996. En Periodista Digital repasamos las mejores películas de los Oscar 2020.

¬ŅC√≥mo fue la Gala Oscar 2020?

Desde el 2002 se celebra en el Dolby Theatre de Hollywood, la ceremonia contó con figuras destacadas de Hollywood como Jane Fonda, Olivia Colman, Timothée Chalamet, Tom Hanks, Spike Lee, Natalie Portman o Penélope Cruz.

Las actuaciones

Uno de los puntos fuertes de la gala, los cinco nominados a la mejor canci√≥n original, subieron al escenario. Elton John interpret√≥ «(I’m Gonna) Love Me Again (pel√≠cula Rocketman). Cynthia Eriva cant√≥ «Stand Up» (pel√≠cula Harriet). Por Frozen II, fue la Idina Menzel, con el tema «Into the Unknown. Otras interpretaciones como la de Billie Eilish o la de Janelle Mon√°e y Eminem fueron muy aplaudidas.

¬ŅQu√© regalos recibieron los nominados?

Cada a√Īo los nominados reciben una bolsa de regalos, independientemente de si luego ganan o no la preciada estatuilla. No son pocos. Seg√ļn Forbes, los de este a√Īo ascienden a 225.000 $. Entre los obsequios

Un crucero de lujo de 12 días Scenic Luxury Cruise & Tours (valorado en 78.190 $), los destinos incluyen la Antártida o el Mediterráneo. Incluye, el uso de yate para 220 invitados con mayordomo, dos helicópteros y SPA.

Bombas de ba√Īo de amatista de Hotsy Totsy Haus (75$)

Diadema de meditación con detección de ondas cerebrales de Mouse (sobre 250 $)

Escapada rom√°ntica a un faro espa√Īol, convertido en un hotel de lujo, (entre 1300-1800 $ noche)

Un a√Īo de membres√≠a en Matchdow de Drawing Down the Moon (20.000 $)

Tratamientos cosméticos y anti aging variados del Dr Konstantin Valyukevich (25.000 $)

Agua infundida con hidrógeno de Hfactor (29,99 $)

Bolígrafo vape dorado de Hollowtips (150 $)

Chocolate negro Milanos (4.89 $)

Adem√°s otros productos como bebidas CBD, aceites esenciales SHeBD.

Las mejores películas Oscar 2020

Suspense, drama y humor negro caracterizan esta película surcoreana. Es la primera película de habla no inglesa que logra la proeza de ganar el Oscar a la mejor película. La historia nos va contando la vida de la familia Kim que tiene dos hijos y apenas llega a fin de mes.

Un amigo del hijo le regala una una piedra Gongshi, que es un amuleto para atraer fortuna. El mismo amigo le recomienda que para lograr un empleo se haga pasar por estudiante universitario. Ki-won que así se llama el chico de esta familia trabajadora, entra a trabajar para una familia acomodada, los Park.

El resto de la familia es contratada para diferentes tareas. Se establece una relaci√≥n de simbiosis, la familia Kim le brinda servicios ‚Äėindispensables‚Äô mientras que los Park financian a toda la familia. Un intruso entrar√° en juego amenazando esta simbiosis y desencadenar√° una batalla salvaje por el dominio en la mansi√≥n de los Park.

S√°tira sobre la Segunda Guerra Mundial, que sigue a un ni√Īo alem√°n. Su realidad se transforma cuando descubre que su madre (Scarlett Johansson), esconde a una joven jud√≠a en el √°tico.

El ni√Īo, tiene un amigo imaginario, ‚ÄėAdolf Hitler‚Äô, y tendr√° que convivir con esta situaci√≥n y enfrentar su nacionalismo ciego, sabiendo que en su casa vive una jud√≠a.

Una película de acción, aventuras, drama y misterio. Se centra en el personaje de Arthur Fleck, retratado por Joaquin Phoenix, Oscar al mejor actor por su papel en la película. Es un hombre que trata de encontrar su papel en la sociedad fracturada de Gotham.

Joker, es payaso de alquiler de día, aspira a ser cómico de noche. Sus problemas mentales no logran que destaque en su profesión. El personaje está atrapado en una existencia vacía, que le lleva a la apatía y fomenta su crueldad. Arthur tomará una mala decisión que precipitará una serie de acontecimientos.

Remake de la cl√°sica pel√≠cula ‚ÄėMujercitas‚Äô basada en los escritos de Louise May Alcott. Nos cuenta la vida de la familia March, cuatro mujeres j√≥venes que quieren vivir la vida bajo sus propios t√©rminos. Meg, Amy, Jo y Beth.

Un drama conmovedor. Greta Gerwing logra que solo tras unos 20 o 30 minutos de película, los personajes sean cercanos para el espectador que se identifica con sus alegrías y sufrimientos. Un drama de época maravillosamente contado, una película encantadora que se te hará corta.

Dos ganadores de Oscar como son Christian Bale y Matt Damon son Ford y Ferrari. Protagonizan la historia del visionario dise√Īador de autom√≥viles Carroll Shelby (Damon), y el intr√©pido conductor brit√°nico Ken Miles (Bales).

Juntos lucharon contra muchas dificultades, incluidas las leyes de la física. Juntos construyeron un coche de carreras revolucionario para la Ford Motor Company. Con este modelo se enfrentaron contra los coches de carrera dominantes en la época, los de Enzo Ferrari en las 24 Horas de Le mans en 1966.

Un drama que nos traslada al apogeo de la Primera Guerra Mundial. Dos jóvenes soldados británicos reciben una misión aparentemente imposible. Deben cruzar el territorio enemigo y entregar un mensaje que detendrá un ataque mortal contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de uno de los protagonistas.

Un retrato emocionante y desgarrador de la guerra¬°, la pel√≠cula te atrapa desde el primer momento, para muchos una pel√≠cula de las que pasar√°n a la historia del cine, ¬ęobra de arte¬Ľ.

El noveno largometraje de Quentin Tarantino es una historia que tiene lugar en Los √Āngeles en 1969, en el apogeo del hippy Hollywood.

Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de una serie de televisi√≥n occidental, y su doble de acci√≥n Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por llegar a un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene un vecino muy famoso al lado … Sharon Tate. Actriz y modelo, casada con Roman Polanski.

Una visión agridulce del negocio del cine en una época tumultuosa. Una película divertida a la vez que conmovedora.

El Irlandés de Martin Scorsese

Película de gánster con Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Cuenta las vivencias de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran que es un estafador y asesino a sueldo. Trabajó para algunas de las figuras más destacadas del siglo XX.

La película narra la desaparición del legendario jefe del sindicato Jimmy Hoffa. Es la película más larga de Martin Scorsese, dura 3 horas y media, ya que la historia se desarrolla a través de décadas.

