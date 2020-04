Cera de Camden Barbershop Company, champú con madera de cedro de L’Oréal Paris Men Expert, o el recortador de barba Philips Barbero MG3730/15, son tres de los mejores productos para el cuidado de la barba.

¿Barba estilo heleno, barba ovalada o barba larga? Sea cual sea el tipo que lleves, los cuidados son esenciales para mantener su buen aspecto.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos las mejores maquinillas para piel sensiblele, hoy los mejores productos para cuidar la barba.

El estilo hipster ha puesto de moda las barbas, actores como Ryan Reynolds conocido por papeles como el de Deadpool, Ryan Gosling dos veces ganador del Oscar al mejor actor (años 2006 y 2016) o Robert Pattinson, el descolorido vampiro Edward Cullen de la saga Crepúsculo; son ejemplos de barbas bien cuidadas.

Trucos si llevas barba, o pretendes llevarla en poco tiempo

Uno de los primeros errores al dejarse barba, es pensar que ‘no hay que cuidarla’. Una barba sin ningún mantenimiento solo te hará parecer descuidado y mayor de lo que eres. Si estás pensando dejarte barba, o estás en camino de lograrlo, uno de los mejores consejos es:

1- Ten paciencia

La barba es producto de la paciencia y de resistirse a recortar, durante las 4-6 primeras semanas no debes recortar, esto permitirá que los pelos crezcan de forma uniforme, algunos crecerán más rápidos que otros y ayudaran a elegir un estilo que se adapte a su longitud y grosor.

2. Tu barba debe adaptarse a la forma de tu cara

No al contrario, manda si tienes la cara redonda, cuadrada, u ovalada. Precisamente lo que se busca con la barba es que la forma del rostro quede lo más armónica posible. Por ejemplo una cara cuadrada requiere una barba más poblada en la barbilla y más ligera en los lados.

Una cara redonda requiere una terminación afilada en forma de pico en la barbilla y más corto en los lados.

Una cara rectangular, requiere una barba con ambos lados más poblados y la parte inferior más corta. Por último si tu rostro es ovalado, tienes suerte porque a este tipo de caras le van varios estilos.

3- Lava la barba de forma regular (pero con un champú específico)

Es muy importante en las primeras etapas de crecimiento, cuando pequeñas partículas pueden quedar atrapadas en los pelos y provocar picor. Hay que frotar la barba varias veces a la semana con un producto especializado (o en su defecto un jabón neutro) y luego secar con suavidad. No uses con energía la toalla ya que puedes provocar que la barba se encrespe. Los jabones para barba evitan bastante este encrespamiento.

No uses el champú que sueles aplicar en el pelo, te resecará la piel y provocará picor. El champú tiene jabón que arrastra la suciedad y también los aceites naturales de la piel. El cuero cabelludo es más resistente que la piel del rostro, por eso un champú no lo daña, en cambio si sueles usar el mismo champú para pelo y barba, tu piel puede acabar mostrando sequedad.

4 – Usa aceite para barbas

Este producto es fundamental para el cuidado de la barba, el uso de este aceite tiene varias funciones. Acondiciona el pelo, lo hace más domable, además de más suave y brillante. Además tienes distintos aromas para escoger.

5- Saber cómo y cuándo recortar

Las primeras semanas no hay que recortar, pero luego si. El recorte es esencial para llevar la barba bien arreglada.Usar una tijera de vez en cuando te ayudará a mantener pequeños retoques de la barba. Pero, vale la pena invertir en una recortadora de barba que te ayude a perfilar la longitud del pelo de la barba.

6- Peinado diario

Para mantener la barba tienes que peinarla masajear a diario con un peine o cepillo, para que los pelos se endurezcan y crezcan hacia abajo. Hay distintos productos que te ayudan ‘a domar’ barbas difíciles para que puedas conseguir el estilo que más te gusta.

Los mejores productos para el cuidado de la barba

Diseño y cuidado experto de la barba, piel y cabello del hombre.

Enriquecida con aceite esencial de madera de cedro. Tengas la barba corta, larga o rebelde, tenemos el cuidado para ella.

Barba nutrida, fortalecida y disciplinada.

Gracias a la tecnología OneBlade, es capaz de perfilar, recortar y afeitar cualquier longitud de pelo. Integra una cuchilla de corte rápido (+ de 200 movimientos por segundos) con sistema de protección dual. OneBlade no apura demasiado para proteger la piel, corta pelo no la piel. Dos cuchillas de recambio duran hasta 8 meses.

OneBlade sigue los contornos de la cara para que puedas recortar y afeitar todas las zonas faciales con total comodidad y eficacia.

Uso en húmedo y en seco, OneBlade es resistente al agua, por lo que es fácil de limpiar: basta con enjuagar debajo del grifo. Puedes afeitarte en seco o con espuma, incluso en la ducha.

Puedes afeitar en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada pelo que cortes.

Si notas la barba seca, erizada y empieza a picar. Hay una razón, la producción de sebo natural de la piel no es suficiente para hidratar el pelo, hace falta añadir un poco de aceite para barba.

El remedio, para proporcionarle los nutrientes necesarios , es una buena rutina de cuidado de la barba .

El aceite, suaviza la barba, le da brillo, volumen, humedad y previene la picazón y la caspa. Los aceites esenciales que contiene también tienen un efecto tonificante y proporcionan un aroma fresco durante todo el día.

El aroma de la madera de cedro se combina con el aroma fresco de limón, creando una fragancia única, inconfundible y fresca.

Los ingredientes nutritivos de la receta son los aceites vegetales, que ya hace miles de años han demostrado su eficacia,

Consigue un corte perfecto en todo momento. Las cuchillas de acero se frotan ligeramente entre sí, afilándose mientras cortan. Así, las cuchillas están afiladas como el primer día después de 3 años de uso.

8 herramientas

Cuchillas autoafilables de acero

Hasta 60 min de autonomía

Accesorios enjuagable

Recortador

Recortador para nariz y orejas

Peine-guía ajustable para barba de 3-7 mm

2 peines-guía para barba corta

3 peines-guía para el pelo

Cortapelos/estilo facial

Barba larga

Barba corta

Barba de tres días

Líneas definidas

Estilo definido

Perilla

La inmensa mayoría de hombres Amish llevan barba, para ellos no es una tendencia, va con su forma de vida. Si algo caracteriza los productos amish es su cuidada elaboración y sin duda sus productos son muy buenos. Los amish son un grupo religioso que llegó a los Estados Unidos en el siglo XVIII, escapando de la persecución religiosa en Europa.

La religión surgió de un cisma de los seguidores del líder suizo Jakob Ammann. Sus seguidores creen firmemente que deben ajustarse a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles y abandonar el mundo en la vida diaria. Evitan la tecnología moderna y las comodidades. El transporte para los Amish es a caballo. No tienen electricidad. Suelen vivir alejados de núcleos urbanos como en Ohio y en el condado de Lancaster en Filadelfia.

La línea de producto by Honest Amish comenzó a venderse en pequeños mercados de agricultores y ferias locales. En aquel momento hace años era difícil encontrar aceites para barbas, pero en Honeys Amish lo lograron. Un aceite que combina siete aceites esenciales distintos, pensados para estimular el crecimiento, salud y belleza de la barba.

Para peinar la barba y dejarla lisa, un producto que recibe un 4.5 sobre 5 en Amazon.

Un cepillo alisador es un dispositivo que combina el cepillado con el calor. Alisa bastante el pelo, no logra un alisado como una plancha de cabello con placas, —es un cepillo—, pero si consigue domar el pelo de forma más eficiente que un cepillo convencional.

Baja temperatura (180℃) adecuada para barba delgada / corta.

La temperatura alta (200℃ ) es adecuada para barba gruesa / larga.

Cable de alimentación giratorio de 360°.

Este producto está formulado especialmente para el cuidado de la barba. Elimina impurezas y olores con delicadeza.

Aporta brillo, reestructura y ablanda el pelo. Tiene un delicado perfume a madera y especias que no resulta nada estridente.

Producto fabricado en Italia siguiendo una cuidada selección de ingredientes junto a las técnicas cosméticas más innovadoras.

Para peinar cualquier tipo de pelo, incluido los más gruesos. Fabricado con 100% cerdas de jabalí, que ayudan a la distribución del aceite y mejoran la textura y alisado de los pelos. Ideal para usar junto a ceras o aceites para barba.

Están hechos a manos y tienen efecto anti estático, las gruesas púas del peine atraviesan el pelo sin tirones y sin arrancarlo. Es ideal también para bigotes.

El bálsamo de barba proporciona los nutrientes necesarios para una buena rutina para el cuidado capilar. Doméstica la barba rebelde, al tener cierta consistencia.

Suaviza la barba, le da brillo, volumen, hidratación y previene la picazón y la caspa. Los aceites esenciales que contiene también tienen un efecto tonificante y proporcionan un aroma fresco durante todo el día.

