Antimosquitos eléctricos de exterior que triunfan en Amazon ✅

Una especie de raqueta eléctrica llamada Night Cat es uno de los antimosquitos de exterior que triunfa en Amazon con más de 1800 valoraciones. Sirve para todo tipo de insectos voladores, y según los comentarios, ‘los deja fritos’-

Lo mejor es que se puede usar también en el interior, funciona con batería, la llevas donde quieres.

Si lo has probado todo (velas con citronela, repelentes, o insecticidas), y no has logrado los resultados esperados, en Periodista Digital te contamos los antimosquitos eléctricos de exterior e interior que triunfan en Amazon.

¿Cómo prevenir las picaduras de mosquitos?

La subida de temperatura, aumenta la actividad de estos insectos, desde hace unos años una especie de mosquito, ‘el tigre’ es especialmente temido en España. Sus picaduras son más dolorosas que las de un mosquito tradicional, la zona se inflama y llega a doler.

El período de máxima actividad de este mosquito va de mayo hasta octubre y suele picar durante el día.

Los mosquitos se adaptan a multitud de entornos, tanto naturales como artificiales, cualquier lugar pequeño que tengan un poco de agua durante al menos 10 días les sirve para dejar sus huevos. Una mosquito hembra puede poner entre 80 y 200 huevos de mosquito por semana.

No tengas agua estancada en el exterior

Por ejemplo en platos de maceta, o algún barreño ya que al mosquito tigre le hace falta poca cantidad de agua para poner sus huevos. Si tienes un estanque, una piscina desmontable o una fuente en tu jardín.

Añade cloro (lo tienes líquido o en pastillas). El cloro inhibe la posibilidad de vida, por eso si la piscina tiene cloro las larvas de mosquitos no prosperarán. Si tienes un pequeño estanque con peces o tortugas las larvas también sucumbirán, les sirve de alimento.

Mantén a los mosquitos fuera

Prevenir la entrada de mosquitos al interior de la casa usando mosquiteras en puertas y ventanas. Esta solución es ecológica y barata, ya que existen telas mosquiteras desde los 2 €. También tienes cortinas, mosquitera, y mosquiteras fijas, enrollables o extensibles.

Las mosquiteras fijas, con imanes las tienes desde 23 €, las correderas parten de unos 19 €, las extensibles desde 23 €. Mosquiteras para camas las tienes desde los 18 €.

Evita los perfumes florales en el exterior

A los mosquitos les atraen distintos estímulos: si tienes la sangre tipo O, el dióxido de carbono, el ácido láctico del sudor, y los olores de flores. En época de calor, mejor, no uses aromas de flores ya que es más fácil que acaben picándote los mosquitos.

Con una excepción, una investigación publicada en el Journal Insect Science, descubrió que los mosquitos odian el olor de Victoria’s Secret Bombshell. Parece que este aroma es tan efectivo como el mejor repelente de mosquitos.

Repelentes

Hay muchos repelentes que pueden actuar como barrera para los mosquitos pero también pueden irritar la piel. Uno de los más efectivos es el aceite de eucalipto limón. Este producto está recomendado por el Centers for Disease Control and Prevention. Sin embargo no se debe aplicar en niños menores de 3 años.

Otro repelente que funciona muy bien es Relec Extra fuerte con DEET, (pero no se puede usar en menores de dos años). Seguro has escuchado hablar de la citronela, este compuesto puede ahuyentar a los mosquitos en el ambiente (velas, spray) pero no es tan eficaz como repelente.

Para niños a partir de 12 meses hay varios repelentes efectivos, como Aposan repelente, eficaz contra el mosquito tigre y que dura el efecto hasta 6 horas.

Antimosquitos eléctricos de exterior que triunfan en Amazon

Con la llegada del buen tiempo, también vuelven los mosquitos, disfrutar una barbacoa en tu jardín, o relajarte al aire libre ‘sin’ mosquitos son actividades para disfrutar, sin embargo ‘con’ mosquitos son un fastidio. En un interior puedes tener mosquiteras que te protejan pero en el exterior es más difícil. Estos dispositivos están pensados para dar soluciones.

Un concepto distinto de las tradicionales lámparas para eliminar insectos, —aunque se base en lo mismo— si acercamos la raqueta a cualquier insecto la corriente eléctrica los ‘fulmina’. Las ventajas son que es portátil y bastante práctico, si estás al exterior y te molesta cualquier insecto con acercar la raqueta el problema se soluciona.

Voltaje de 3.000 vatios. Incorpora un Led que ayuda a atraer a los insectos, lleva indicador de funcionamiento y de carga.

Lleva rejillas de protección, pero es un elemento que se debe mantener fuera del alcance de los niños.

Disponible en distintos colores, está fabricado el armazón en ABS.

Anti mosquitos en forma de lámpara, con luz, voltaje 1500-1800 V, capaz de matar insectos voladores. Lleva luz ultravioleta de longitud de onda 365 mm, que atrae a los insectos.

Capaz de cubrir hasta un área de 30-40 m².

Sin productos químicos, sin olor ni veneno.

Con rejilla metálica para protección por si se toca de forma accidental, (pero siempre mantener fuera del alcance de niños y mascotas)

Este antimosquitos se puede usar en la terraza, el jardín, o dentro de casa. Atrae a los mosquitos por el CO2, funciona sin ruido con fotocatalizadores y cubre un área de hasta 180 m ². Es fácil de limpiar, la cubierta es desmontable y se puede quitar para retirar los insectos. Luz suave se puede usar durante hora. En Amazon logra un 4.9 sobre 5, y quienes lo han comprado destacan que cumple su función y que les ha sorprendido.

Dimensiones: 11.5 * 26cm / 4.5 * 10.2in

Peso: 500 g

Voltaje: 220V

Potencia nominal: 3w

Frecuencia nominal: 50HZ

Superficie cubierta: 180 m².

AERB Repelente Ultrasónico de Plagas, otro producto contra los mosquitos popular en Amazon.

Actualizado adopta la tecnología de Doble Generador, emite ondas ultrasónicas y electromagnéticas, con doble función de onda de conversión de frecuencia inteligente, por lo tanto, los parásitos no pueden adaptarse o desarrollar inmunidad.

Al estimular los sistemas nervioso y auditivo de los parásitos, haciéndolos incómodos e incómodos para que escapen. Persigue eficazmente ratones, cucarachas, arañas, hormigas, insectos, moscas, mosquitos y otras plagas.

Repelente de plagas más nuevo en 2020! Con la potencia más alta de 20W

En un periodo de 1-2 semanas repele las plagas, este período comienza a afectar e interferir continuamente a las plagas, lo que irrita su sistema auditivo.

Efectivo para un área de hasta 1200-2000 pies cuadrados (110-180㎡),

Seguro para niños y mascotas incómodo para plagas, funciona emitiendo ondas de sonido de alta frecuencia que irritan a ratones, mosquitos, moscas, ratas, cucarachas, grillos y otros roedores.

No solo para mosquitos, también para polillas y avispas y otros molestos insectos. Pensado para uso tanto en exterior como en interior. Gracias a la rejilla de protección se evitan accidentes por contacto.

Lleva una cadena de alambre para colgarlo donde quieras. En Amazon recibe un 4,4 sobre 5 y los usuarios que lo han probado hablan muy bien de su eficacia.

Lámpara con luz ultravioleta con una intensidad de 3 W. Atrae a los insectos que al acercarse mueren por descarga eléctrica.

Lleva un chasis móvil para recoger los insectos muertos, para que la limpieza sea más sencilla. Se recomienda colgarla a no demasiada altura.entre 75-110 cm

Tamaño: 9 * 9 * 20 cm

Voltaje: 220-240 V

Potencia: 3 W

Frecuencia: 50Hz

Tensión de red:> 600 V

Este dispositivo antimosquitos te ofrece la comodidad de una lámpara LED recargable y además un potente antimosquitos. No es eléctrico ya que funciona con batería, pero lo incluimos en la lista al ser tan práctico.

A prueba de agua, IPX6, incluso se puede limpia directamente con agua (no durante mucho tiempo).

Tiene un tamaño compacto, igual que una lata de refresco. Batería de larga duración, te proporciona hasta 20 horas de luz continua. Tres modos de iluminación, al 100%, al 50% y al 20%. Los usuarios de Amazon lo valoran con 4.1 sobre 5.

Luz alta (100% de iluminación) ≥ 180 lúmenes, ≥ 4 h

Luz normal (50% de iluminación) ≥ 90 lúmenes, ≥ 8h

Luz baja (20% de iluminación) ≥ 30 lúmenes, ≥ 20 h

Longitud de onda UV: 360-400 nm

Modo Zapper-Only ≥ 30h

Batería: 3.7V / 2200mAh

Voltaje Zapper: 500V

Tiempo de carga completa: 3 horas

Dimensión: 13 x 8 cm.

Peso: 321g

