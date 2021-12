¿Qué chaquetas de mujer están de moda esta temporada otoño invierno 2021/2022?

¡Apunta estas tendencias”, los tonos tierra, las bombers, las chaquetas con cinturón, las de pelo, los blazer con cuadros. Las chaquetas abrigadas tipo borreguito que ha puesto de moda Hailey Bieber.

Los clásicos blazer en colores lisos, continúan, y también algún toque oriental con chaquetas tipo kimono.

En Periodista Digital te contamos más sobre las chaquetas para mujer para otoño invierno 2021-2022.

1

Tendencias en chaquetas para mujer otoño-invierno 2021/2022

Los blazer son un clásico de fondo de armario, todas las temporadas se llevan, pero cada año se marcan ciertas tendencias. Tener una chaqueta negra, y otra de cuadros por ejemplo te darán mucho juego no solo para vestir, también para combinar con vaqueros.

Chaquetas tipo borreguito

Fueron tendencia en los años 80 pero enfocadas más para hombres. Ahora se reinventan y vuelven gracias a famosas como Haiely Beiber. Son chaquetas cómodas, ideales para el frío que permiten llevar debajo camisas o jerseys finos, ideal para no tener calor en interiores con calefacción.





Chaqueta de abrigo con solapa cálida tipo borreguito. Lleva forro interior de poliéster.

Dos trabillas con hebillas en las mangas.

Cierre con cremallera en la parte central

Dos bolsillos en la parte delantera.

Disponible en tres colores

Chaqueta oversize de manga larga con cuello diseño solapa.

Mangas ajustables con trabillas.

Dos bolsillos en el delantero.

Fabricado con un 95% poliéster y un 5% elastano.

Chaquetas bolero

El bolero es una chaqueta o chaquetilla corta a la altura de la cintura. Se inspira claramente en la chaquetilla del traje de luces para torear.

Los primeros boleros se confeccionaron para toreros en el siglo XIX. La vestimenta de los toreros influyó en la moda y el bolero pasó a ser una prenda deseada, por su diseño femenino y fácil de combinar.

Durante el siglo XX, el bolero formó parte de las pasarelas a grandes diseñadores como Yves Saint Lorent que reinventó esta prenda en 1980. Durante los años 80-90 su popularidad continuó. Hasta el año 2000 que pasó de moda volviendo a resurgir años más tarde

Los cuadros

Taylor Tomasi, Isabel Marant o Chanel presentan chaquetas con cuadros, hay muchos tipos de cuadros para escoger. Los tradicionales tartanes escoceses que eran característicos de los clanes de Escocia. Se llevan en tonos grises, rojos y tonos bicolor.

El tejido de cuadros ‘Príncipe de Gales’ un clásico que este año se llevará de nuevo. Este estampado lo puso de moda el que fuera Príncipe de Gales, y luego Eduardo VIII, que abdicó para contraer matrimonio con Wallis Simpson.

Chaqueta de corte fluido, cuello solapa, lleva dos bolsillos insertados y cierre de botón. Una prenda que puedes usar para ir a trabajar o para cualquier ocasión.

El aristócrata era todo un ‘Dandy’ y tanto él como su mujer cuidaban mucho su vestuario. La pata de gallo: otro estampado clásico que también tiene su origen en Escocia, el más conocido en en blanco y negro.

Christian Dior lo puso de moda en 1940, incluso durante mucho tiempo perfumes como Miss Dior venían en una caja con dibujos de pata de gallo. Los cuadros escoceses, en tonos rojos, un clásico que puedes combinar con pantalones o faldas.

Una chaqueta negra que te sacará de apuros, combina con casi todo. Lleva cuello de solapa, dos botones y bolsillos insertados. Está fabricada de poliéster 100%. La tienes en tres colores distintos.

Chaqueta con solapa y cuatro botones, lleva dos bolsillos de tapa. El exterior y el forro son de polyester 100%.

Minimalismo colores lisos y cierre con un solo botón



La moda sigue tendencias cíclicas, un año está más de moda los diseños barrocos con volantes o escotes asimétricos. Mientras que otro año impera la sencillez, el minimalismo y los colores lisos.

Este tipo de look con chaquetas lisas con un solo botón, tiene una apariencia sencilla pero elegante. Son el look perfecto para trabajar o para cualquier ocasión que requiera un look pulido de apariencia formal

Chaqueta cruzada con 6 botones. Lleva una solapa pequeña y dos bolsillos de tapa.

Chaquetas de pelo

Mullidas y cálidas las chaquetas de pelo. Donde una chaqueta convencional resulta demasiado fina, una te protegen de las temperaturas frías con estilo de pelo abriga más sin resultar pesada. Tienen ventajas pero también inconvenientes.

Las de pelo tienen más volumen que una chaqueta tradicional ‘abultan más’. Por eso si eres alta y delgada te quedarán de fábula, sin embargo si eres menuda aún siendo delgada quizás te la pruebes y no te guste como te sientan. Si además de no ser alta eres de constitución ligeramente ancha, las de pelo no son la mejor opción para afinar la silueta.

Chaqueta de pelo color blanco roto con efecto astracán. Confeccionada 100% poliéster.

Manga larga, capucha y bolsillos laterales.

Chaqueta de pelo con manga larga y cierre de cremallera.

Es 100% poliéster, se debe lavar en seco.

Chaquetas con cinturón

Puede ser tipo militar con hebillas o más estrechos tipo lazada, esta temporada las chaquetas con cinturones las hemos visto en desfiles internacionales en Nueva York o Milán.

Elegante y además a buen precio, la tienes en 6 modelos distintos, también en estampado si lo prefieres. Diseño entallado con solapa pequeña, sin bolsillos. La composición es un 42% algodón, un 30% de lino y un 28% viscosa.

Manga 3/4, longitud de espalda 55 cm.

Chaqueta con solapa, manga 3/4 y corte entallado, la tienes en dos colores. Fabricada en 65% Algodón, 35% Lino.

Chaqueta con cinturón de tela, con dos bolsillos, es de 95% poliéster y un 5% elastano.

Chaquetas Bomber

Las chaquetas o cazadoras bombers son todo un clásico, se crearon en la Segunda Guerra Mundial, como ropa de trabajo para los pilotos. Con el tiempo el diseño fue cambiando hasta el actual con cuello, puños y cintura elásticos.

Tener una chaqueta tipo bomber en un color liso, es una buena inversión, ¡la usarás muchos años!

En azul, negro, verde o rosa, esta bomber de marca Amazon, es el complemento perfecto para tus vaqueros o mallas. Es 100% poliamida, con cremallera en el delantero. Dos bolsillos insertados y otro con cremallera en una manga.

Con el diseño clásico de las bombers, cuello, puños y cintura elásticos. Es 100% poliéster, con cremallera central, dos bolsillos y otro bolsillo con cremallera en la manga.

Chaquetas de pelo o imitación piel

Con pelo largo, o animal print. Las de pelo son chaquetas voluminosas, por eso son adecuadas para mujeres altas y muy esbeltas, si eres más bajita busca las animal print que tiene menos volumen.

Las puedes encontrar de distintos colores, pero mejor apostar por tonos básicos, blanco, gris, negro, marrones.

Chaqueta con dibujo estilo serpiente. Realizado en tejido de poliéster. Tiene manga 3/4 y se tiene que lavar en seco.

Acabado en print de reptil, como la piel de serpiente y la de cocodrilo están de moda. También las manchas de leopardo que han vuelto cíclicamente a la moda desde los años 60.

Superprecio para esta chaqueta ligera, que puedes combinar con pantalones de cuero, vaqueros, faldas. Al ser de tela ligera no es incómoda si te la pones debajo de un abrigo o gabardina. Es de 95% Poliéster Y, 5% Elastano.

Chaquetas estilo oriental

Inspiración china con distintos colores, para combinar con faldas o pantalones lisos. Los kimonos son una

Chaqueta oriental en tono dorado/amarillo.

Tiene cuello Mao, con ribeteado con pelo.

Chaquetas para mujer otoño – invierno 2021, nuestra selección desde 19 €

Todas las chaquetas de moda las tienes en Amazon con la garantía de cambio o devolución del dinero, antes de ir de compras, echa un vistazo a nuestra selección.

Con solapa y un botón, sin bolsillos Tela 95% Poliéster, 5% Elastano.

Chaqueta entallada en tono liso, con cierre de un botón. Dos bolsillos de tapa y botones en las mangas. Ideal para vestir y también para combinar con ropa más informal.

Chaqueta manga larga con solapa fabricado en 63% Viscosa, 32% Poliamida, 5% Elastano

No solo para vestir, el pelo se lleva también con ropa informal como con vaqueros. Un look original que además abriga.