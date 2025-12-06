RECETAS DE PESCADO AL HORNO

La receta del salmón al horno: fácil, saludable y lleno de sabor

Aprende a cocinar un salmón al horno jugoso y delicioso con ingredientes simples y consejos útiles para una receta rápida y nutritiva.

Salmón al horno
Salmón al horno. PD
El salmón al horno es esa receta que nunca decepciona: es simple, rápida y ofrece un resultado impresionante.

Este pescado azul, muy querido en todo el mundo, destaca no solo por su sabor delicado y su textura suave, sino también por sus beneficios nutricionales.

Cargado de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales, el salmón es perfecto para cuidar la salud del corazón, la piel y el cerebro.

Además, posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Hornear el salmón es una técnica que realza su jugosidad sin complicaciones.

Con pocos ingredientes y en menos de media hora, puedes tener un plato equilibrado y atractivo, ideal para cualquier ocasión: desde una cena rápida hasta un menú especial para tus invitados.

Y no es nada caro: para consumidor final (supermercados), el precio estimado anda por los 12-15 €/kg, pero hay ofertas a 9-10 €/kg.

Ingredientes esenciales para un salmón al horno perfecto

Para preparar un salmón al horno clásico y saludable solo necesitas:

  • 4 lomos de salmón con piel (aproximadamente 600-800 g) o una pieza completa, a la que se ha quitado la espina
  • 2 limones (para rodajas y zumo)
  • 3 dientes de ajo
  • Hierbas aromáticas como perejil, romero o tomillo
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra

Si lo deseas, puedes acompañarlo con verduras frescas como patatas, pimientos, cebolla, calabacín o espárragos para enriquecer aún más el plato.

Pasos para hornear el salmón

  1. Precalienta el horno a 190-200 ºC con calor arriba y abajo. Esto garantiza una cocción uniforme y una piel ligeramente crujiente.
  2. Prepara una cama de verduras si decides incluirlas: corta las patatas en rodajas finas, los pimientos en tiras y la cebolla en juliana. Distribúyelas en una bandeja con un chorrito de aceite de oliva y sal. Hornea durante 15-20 minutos hasta que estén casi listas.
  3. Sazona los lomos de salmón con sal, pimienta, ajo picado y tus hierbas preferidas. Coloca unas rodajas de limón encima o a los lados para dar frescura.
  4. Coloca el salmón sobre la cama de verduras o directamente en la bandeja, siempre con la piel hacia abajo para proteger la carne durante la cocción.
  5. Hornea durante 10-12 minutos. El tiempo puede variar según el grosor del lomo; el objetivo es que el salmón cambie de un color naranja brillante a un tono rosado pálido y opaco. La carne debe desmenuzarse fácilmente con un tenedor.
  6. Deja reposar unos minutos cubierto con papel de aluminio para que el calor residual termine de cocinarlo adecuadamente y mantenga su jugosidad.

Variantes y salsas que realzan el plato

El salmón al horno permite muchas variantes que aportan un toque diferente sin perder su esencia saludable:

  • Salmón con salsa de soja, miel y sésamo: Mezcla estos ingredientes y cubre el salmón antes de hornear para conseguir un sabor oriental dulce-salado.
  • Mostaza y miel: Prepara una salsa emulsionando mostaza, miel, sal, pimienta y aceite de oliva para obtener un glaseado aromático que brilla.
  • Pesto o vinagreta de limón: Añade frescura y color sin sobrecargar el plato.

Opciones para acompañar el salmón al horno

Para complementar la receta puedes optar por:

  • Verduras asadas o al vapor (espárragos, calabacín, pimientos)
  • Patatas al horno o cocidas con hierbas
  • Ensaladas frescas o templadas
  • Quinoa, arroz integral o pasta para hacer un plato más completo

Estas guarniciones aportan textura, color y nutrientes a la comida sin perder el equilibrio saludable que buscas.

Consejos clave para lograr un salmón al horno jugoso y sabroso

  • Evita sobrecocinar el salmón; así evitarás que se seque.
  • Usa una cantidad moderada de sal junto con pimienta recién molida para realzar los sabores.
  • Colocar la piel hacia abajo protege la carne del pescado e facilita desmenuzarlo al servir.
  • Deja reposar después de hornear; esto ayuda a que los jugos se distribuyan correctamente.

Siguiendo estas pautas lograrás que el salmón al horno sea siempre una opción ganadora en tu mesa: fácil de preparar, nutritivo y delicioso.

Además podrás adaptarlo a tu gusto personal usando diversas hierbas, salsas y acompañamientos. No hace falta ser un chef experto para conseguir resultados dignos de restaurante desde casa.

Este plato combina sencillez con ese inconfundible sabor del mar; hace honor a esa cocina saludable que tanto valoramos hoy en día. Prueba primero la receta básica y luego deja volar tu imaginación experimentando con tus ingredientes favoritos para darle siempre ese aire fresco que tanto apetece.

