Cómo cortar jamón: Guía profesional paso a paso

Cortar jamón correctamente es un arte que combina técnica, paciencia y la herramienta adecuada. Saber cómo cortar un jamón o cómo cortar una paletilla de jamón no solo mejora la presentación, sino que influye directamente en el sabor, la textura y el aprovechamiento de la pieza. En marcas especializadas como 3 Claveles, con una larga tradición en herramientas de corte, encontrarás utensilios pensados para conseguir un resultado limpio y preciso. A continuación, te explicamos el proceso paso a paso, como lo haría un profesional.

Preparación previa: jamón, soporte y cuchillos

Antes de empezar, es fundamental preparar bien el entorno de trabajo. Coloca la pieza en un jamonero estable, preferiblemente un jamonero basculante, ya que permite adaptar la posición del jamón y ganar comodidad y seguridad durante el corte. Un buen ejemplo son los soportes jamoneros de 3 Claveles, diseñados para ofrecer firmeza y control.

En cuanto a las herramientas, necesitarás:

Elegir el mejor cuchillo para cortar jamón marcará la diferencia desde el primer corte.

Comienzo o pelado del jamón

El primer paso consiste en preparar la superficie de corte:

Con un cuchillo firme, realiza un corte incisivo a la altura del corvejón.

Pela el jamón superficialmente, retirando la corteza y el tocino de cobertura.

Mantén siempre la mano libre fuera del alcance de la hoja.

Pela solo la zona que vayas a consumir, lo ideal es entre 2 y 3 cm.

En las zonas cercanas al hueso, utiliza una puntilla para limpiar arrugas y recovecos.

Este proceso es igual tanto si aprendes cómo cortar un jamón como cómo cortar una paletilla, ajustando únicamente el tamaño de la pieza.

Corte del jamón: técnica y precisión

Una vez preparado, llega el momento más importante:

Utiliza el cuchillo jamonero para obtener lonchas finas y uniformes, de unos 3 a 5 cm.

para obtener lonchas finas y uniformes, de unos 3 a 5 cm. El corte debe hacerse en un solo sentido, aprovechando todo el recorrido de la hoja.

Mantén la fuerza y el control cerca del mango, evitando presionar con la punta.

Emplata las lonchas con pinzas para no manipularlas en exceso.

Un cuchillo jamonero profesional permite un corte limpio, sin desgarros, respetando la fibra del jamón y potenciando su sabor.

Cómo aprovechar el final del jamón o la paletilla

Al llegar al jarrete, donde se encuentran la tibia y el peroné:

Realiza un corte lateral a cada lado del hueso.

Localiza la articulación y separa el hueso con cuidado.

Aprovecha los taquitos cercanos al hueso, muy intensos en sabor.

Este paso es clave para quienes quieren saber cómo cortar una paletilla sin desperdiciar producto.

Consejos prácticos para un corte perfecto

No peles toda la pieza si no se va a consumir.

Conserva la grasa retirada para cubrir la zona de corte y evitar que se seque.

Trabaja siempre con el mango lo más cerca posible del jamón.

No fuerces la hoja ni cortes con la punta del cuchillo.

Con una buena técnica, un soporte estable y un cuchillo jamonero de calidad, cortar jamón en casa puede convertirse en una experiencia tan satisfactoria como profesional. Si quieres seguir aprendiendo y perfeccionar tu corte, puedes consultar la guía completa de corte de jamón de 3 Claveles.