Cordero al chilindrón con patatas: la receta de Chicote que arrasa en las redes

View this post on Instagram

CORDERO AL CHILINDRÓN 1- Cogemos una pierna de cordero recental y la deshuesamos, la partimos en trozos hermosos de unos 100 gramos, sazonamos y los enharinamos ligeramente. 2- ponemos en el fondo de una olla 2 o 3 mm de aceite de oliva virgen extra, lo calentamos a fuego vivo y doramos el cordero por todos lados, hacemos lo mismo con los huesos de la pierna de cordero, sacamos y reservamos aparte. 3- Ponemos a fuego suave tres dientes de ajo cortados en daditos y 2 cebollas en dados de mas o menos 1 Cam, doramos a fuego suave durante unos 20 minutos, ha de quedar tierna y dorada. 4- Añadimos 1 cucharada de carne de pimiento choricero y dejamos que se haga bien. No taremos como cambia el aroma y se pone de un color mas tostado. 5- Mojamos con un vaso de vino blanco y dejamos que hierva 1 minuto a fuego medio, añadimos el cordero, carne y huesos, y tapamos. Dejamos cocer unos 40-50 minutos, hasta que el cordero este tierno. 6- freímos una patatas en dados o cachelos y los incorporamos al guiso, con que se embeban un par de minutos será suficiente. Espolvoreamos con hojas de tomillo. #cocinaderesistencia