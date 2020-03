Argentina veta a ciudadanos de China, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos y Europa

El gobierno argentino dispuso un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país sudamericano procedentes de las naciones más afectadas por el nuevo coronavirus, informó este miércoles el presidente, Alberto Fernández.

«Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública», dijo Fernández a FM Delta.

La medida, que se suma a una similar anunciada por Colombia, incluye por el momento a viajeros procedentes de los países más afectados por el virus: China, Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e Irán.

«La persona que cumple la cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa», afirmó el presidente argentino.

También adelantó que se analiza tomar medidas especiales respecto a Italia, el país europeo más afectado por el virus.

«Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia, por el coronavirus. Ayer (martes) lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días», afirmó.

Argentina ha registrado hasta el martes 19 enfermos, de los cuales uno murió el sábado último, según el balance oficial. La víctima fatal corresponde a un hombre de 64 años que había arribado a Buenos Aires procedente de Francia.

Hasta el momento la epidemia ya provocó la muerte de más de 1,100 personas fuera de China continental, donde el brote ya cobró alrededor de 3,100 víctimas fatales.