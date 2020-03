Coronavirus: FETAVE reclama medidas urgentes al gobierno

FETAVE, Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, ante la situación excepcional que desde hace dos meses están viviendo las agencias de viajes con una bajada drástica de ingresos fruto de la caída de la actividad turística y de negocios, que ha generado un problema extremo de liquidez y además, con una normativa que está diseñada para un escenario normal de mercado pero que no atiende a una situación excepcional como la actual, y que puede llevar a la desaparición de una parte considerable del sector.

Reconociendo lo positivo de las medidas adoptadas por el Gobierno para el conjunto de la actividad económica, solicita, con máxima urgencia, la adopción de nuevas medidas específicas para el sector turístico (AA.VV., compañías aéreas y de transporte discrecional por carretera, rent-a-cares, hoteles, etc.), y en concreto, para las primeras.

Medidas urgentes solicitadas por FETAVE:

1. Suspender el pago de la cuota de autónomos hasta la normalización de la situación tras este periodo de excepcionalidad y no solo un mes como en la actualidad, incluyendo a los autónomos societarios que han sido excluidos de las ayudas y es una figura muy extendida en las agencias de viajes como resultado de su obligatoriedad hasta hace unos años para poder ejercer.

2. Suspender el pago de la cuota de seguridad social empresarial a las empresas del sector turístico que mantengan el empleo durante este periodo, ya que es necesario premiar el esfuerzo de las mismas y no como, en estos momentos, tras las medidas aprobadas, que apoyamos, en que se penaliza frente a la posibilidad de plantear un ERTE.

3. Ampliar el plazo de aplazamiento sin coste de las cuotas de seguridad social y del pago de impuestos como el IVA y extenderlo a todas las empresas del sector turístico.

4. Creación de líneas de crédito a tipo cero con aval del 100 % del Estado y agilidad en su tramitación para la urgente inyección de liquidez.

5. Modificación urgente por Real Decreto Ley de la normativa de viajes combinados y servicios de viajes vinculados del tal forma que, durante la situación de excepcionalidad actual derivada del COVID-19, los organizadores de viajes combinados y minoristas comercializadores no estén obligadas a efectuar el reembolso del viaje de los correspondiente al importe de los proveedores de ese viaje que no hayan procedido a reembolsar previamente el servicio no realizado.

6.- Urgente requerimiento a las compañías de seguros con las que los organizadores de viajes combinados han contratado las garantías de los viajes combinados para que asuman su responsabilidad en lo referente a dar atención a los pasajeros que han iniciado los viajes combinados y servicios de viajes vinculados y se encuentran desplazados incluyendo su repatriación.

7.- Asunción por el Gobierno de la repatriación de ciudadanos españoles en aquellos destinos donde, por el cierre de fronteras y cancelación de vuelos, las compañías de seguros se encuentren incapacitadas de repatriar a nuestros conciudadanos, coordinando esas repatriaciones con los otros Estados Miembro de la Unión Europea a través de la Comisión.

Es importante requerir a las compañías de seguros para que asuman su responsabilidad en lo referente a los viajes combinados y servicios de viajes vinculados tras el inicio del viaje incluyendo lo referente a las repatriaciones.

FETAVE, se cree obligada con sus asociados y por su responsabilidad ante la sociedad, a manifestar su opinión de que, en ausencia de nuevas medidas por parte del Gobierno y, en su caso, de Comunidades Autónomas y entidades locales como los Ayuntamientos, el sector turístico, y en concreto las AA.VV., pero no solo ellas, está abocado a una crisis profunda con fuerte impacto en ese 13% del empleo nacional, una crisis, que probablemente no será solo del sector turístico, y que amenaza ser peor que la experimentada en 2008.