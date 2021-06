Mobile World Congress 2021: uCloudlink presenta el primer dispositivo Wi-Fi móvil 5G del mundo

El Congreso Mundial de la Telefonía Móvil (The Mobile World Congress – MWC) de Barcelona ha comenzado virtualmente hoy, en el cual UCLOUDLINK GROUP INC. (NASDAQ: UCL, «uCloudlink»), presentó sus nuevos dispositivos con tecnología HyperConn™.

Líder en su clase, HyperConn™ es la tecnología más avanzada de uCloudlink que utiliza la inteligencia artificial (IA) para conectarse automáticamente a la red más eficaz, proporcionando la mejor conexión basada en la ubicación del usuario, su uso de Internet y el rendimiento de todas las redes de banda ancha disponibles. Y lo más importante, la conexión no se caerá mientras se esté utilizando la tecnología, una frustración que experimentan muchos.

Además de su nueva e innovadora tecnología, la empresa anunció el lanzamiento de dos de sus nuevos productos. Numen, el primer dispositivo Wi-Fi móvil 5G en el mundo habilitado por HyperConn™, y Genie, un dispositivo 4G para conectar Dispositivos de Acceso Personal (PAD) también impulsado por la tecnología HyperConn™.

En su presentación hoy durante el congreso virtual MWC, el Director y CEO, Chaohui Chen, expresó su orgullo y emoción por los logros de la empresa.

Según el Sr. Chen, tener una conexión de Internet hoy en día no se trata sólo de la velocidad.

«La tecnología avanza a un ritmo imparable y tenemos que adelantarnos a la curva. La pandemia ha provocado un aumento de la conectividad con un segmento creciente de nómadas digitales. La gente trabaja, estudia, viaja y se relaciona en línea, sobre la marcha y a través de las fronteras. Ellos necesitan una conexión al Internet que sea fiable, ininterrumpida y sin fisuras, todo el tiempo, estén donde estén», dijo el Sr. Chen.

Los consumidores conectados son exigentes hoy en día, ya sea dentro o fuera de casa, las zonas muertas de Internet son inaceptables.

El Sr. Chen añade que las expectativas son altas cuando todo el mundo habla del 5G. «Uno de los problemas es que la mayoría de las ciudades del mundo no están preparadas para el 5G. Por lo tanto, tratar de cubrir todos los puntos muertos es un gran reto para todos y no ofrecer un servicio 5G no es una opción. Teniendo en cuenta la rivalidad y cómo cambiará el mercado en los próximos años, tenemos que adelantarnos a la competencia».

Lo que diferencia a GlocalMe® Numen y GlocalMe® Genie

Numen es el primer dispositivo de Wi-Fi móvil 5G habilitado por HyperConn™ del mundo que puede conectarse a todas las señales disponibles, incluida el Wi-Fi fijo de banda ancha, móvil 4G y 5G. Utilizando la IA, supervisa constantemente el rendimiento de la conexión. Si detecta una señal débil o congestionada, GlocalMe® Numen cambiará automáticamente a otra señal Wi-Fi móvil disponible y mejor para ofrecer la mejor conexión en el momento.

Numen es ideal para conectarse al desplazarse en varios sitios o en casa. Es perfecto para las familias, ya que pone el poder en manos de los padres con el control parental incorporado para bloquear los contenidos web no deseados, limitar el tiempo de pantalla y permitir el bloqueo remoto de los dispositivos. Es el compañero imprescindible de todo viajero, ya que le permite hacer uso de las redes 5G sobre la marcha, sin contratos, gastos de roaming, ni múltiples tarjetas SIM.

El presidente de marketing y ventas, y jefe de ventas, Victor Xu, dijo que el dispositivo era versátil y potente. «Garantiza una conectividad sin fisuras para todos los usuarios: los estudiantes ya no podrán culpar a una mala conexión por perderse las clases en línea, los creadores de contenidos no sufrirán la latencia y las interferencias cuando transmitan en directo, y los empleados podrán disfrutar de reuniones en línea sin estrés con múltiples redes a su alcance.»

La primera edición de Numen con algunas de las características educativas mencionadas estará disponible en Europa y Asia a partir del 15 de julio de 2021. Tras el lanzamiento inicial, se anunciarán las fechas para las otras regiones próximamente.

GlocalMe® Genie, dotado con características similares a Numen, saldrá a la venta a finales de este año, en el Q4.