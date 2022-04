Legado y captación de negocio, claves del turismo de reuniones madrileño este 2022

Atraer más encuentros profesionales y ampliar su impacto positivo en la ciudad para que Madrid siga siendo un destino líder en turismo de reuniones. Ese es el propósito que la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha trasladado hoy a los socios de Madrid Convention Bureau (MCB), reunidos en su Asamblea General. Maíllo ha presentado la hoja de ruta que va a guiar la promoción de la capital en este segmento a lo largo del año, con la atracción de negocio presencial a la capital o el legado como aspectos fundamentales.

Madrid ha sido un destino de referencia en la acogida de encuentros profesionales desde que se declaró la pandemia y ahora que, poco a poco, vuelve la normalidad a los eventos, el objetivo del Área Delegada de Turismo es lograr esa total reactivación de la actividad MICE (por sus siglas en inglés, Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones) en la capital y consolidarla, dada la gran incidencia de este sector en toda la cadena de valor que conforma la industria turística madrileña, tal y como ha explicado la concejala de Turismo.

Maíllo ha recordado que no es casual que, por tercer año, la capital se haya coronado como la mejor ciudad del mundo de turismo de reuniones y por cuarto año, la mejor de Europa de Turismo MICE, “títulos que cuesta muchísimo revalidar cada año y que demuestran el potencial de Madrid, que brilla con luz propia”.

Para seguir siendo referencia en organización de eventos de negocio, Madrid Convention Bureau centrará sus acciones en presentar todos los valores y atractivos de la ciudad que la hacen única para atraer nuevos congresos, convenciones o viajes de incentivos. En todas ellas, el desarrollo del programa de legado, iniciado por MCB en 2020, será prioritario ya que, además de la repercusión económica derivada de la celebración de estos eventos, el Ayuntamiento quiere que esa huella positiva se extienda a otros ámbitos como el social o el medioambiental. Será a través de la puesta en marcha de iniciativas sostenibles y duraderas en el tiempo integradas en los programas de estos encuentros e impulsadas en colaboración con agentes locales.

Refuerzo de la promoción en destino y campaña de viajes de incentivos premium

En busca de acciones más amplias y eficaces, desde Madrid Convention Bureau se hará un esfuerzo especial por apoyar a los organizadores de eventos profesionales que han optado por la capital como sede de sus eventos este 2022, fomentando así la acogida en Madrid de más de una decena de salones profesionales. ‘Break the Ice Forum’, Europe Congress, Sustainability Summit, Foro Iberomericano de la Industria MICE o el reciente Madrid Business Meetings, serán algunos de ellos.

La apuesta por esta promoción en destino, que brinda mejores oportunidades de negocio al conjunto de empresas del sector turístico madrileño y multiplica las posibilidades de difusión de la oferta de la capital, se completará con la tercera edición del evento Madrid Agency Forum, la realización de una presentación para representantes del sector asociativo y cuatro viajes de familiarización con diferentes mercados. En cuanto a la promoción en el exterior, se asistirá a tres ferias y a otros siete salones profesionales, se realizará un evento itinerante en Estados Unidos y se participará en cinco jornadas de Spain Convention Bureau y Turespaña.

Para dar respuesta a una de las demandas del sector y en línea también con el modelo turístico por el que trabaja la capital, se va a lanzar una campaña que promueva la ciudad como destino de referencia para los viajes de incentivo premium. Contará con nuevas creatividades y un video específico, la publicación de una guía especializada en actividades para incentivos y la celebración de unas jornadas dirigidas a agencias.

La implantación de nuevas herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar el servicio prestado por parte de Madrid Convention Bureau también será prioritaria este año. Una medida en línea con el Plan Estratégico de Turismo de la capital que se llevará también al turismo de reuniones con la intención de mejorar trámites como la presentación de candidaturas, la atención a las peticiones del servicio o el seguimiento de contactos. A todo ello, se sumará la actividad habitual de MCB y la celebración de jornadas propias, como Recognition Night o Networking Event, que cumplen su 15º aniversario.

Balance 2021

Durante la celebración de la asamblea, también se ha realizado un balance de las iniciativas llevadas a cabo durante 2021 para la promoción del turismo de reuniones, que se cerró con más de 60 acciones promocionales, formativas e institucionales a pesar de la situación inestable provocada por la pandemia. En fomento de la presencialidad, se mantuvo la asistencia a encuentros clave como IMEX América y o IBTM World, así como a más de diez salones profesionales, cuatro de ellos en Madrid. Madrid Convention Bureau atendió 32 candidaturas a congresos y a 25 eventos profesionales y logró la confirmación de la celebración en Madrid de 20 congresos durante el año pasado, en el que también se apoyó mediante servicios o difusión a 77 congresos y se atendieron 540 solicitudes de información y servicios.

La colaboración con asociaciones internacionales como ICCA o Best Cities Global Alliance y la participación en una treintena de acciones promovidas por ellas o el desarrollo del programa de legado, con la presentación de la carta de compromisos ‘Madrid Challenge’ o la herramienta PLUS (Platform for Legacy with us), fueron otras de las principales líneas de actuación del Ayuntamiento para promover el turismo de reuniones en la capital.

‘Juntos en positivo’

Este primer encuentro del año con las empresas asociadas a Madrid Convention Bureau se ha celebrado bajo el lema ‘Juntos en positivo’, un mensaje en apuesta por esa colaboración público-privada que se cultiva desde el Ayuntamiento y que es primordial para seguir situando a la ciudad de Madrid como el mejor destino de turismo de reuniones en Europa y en el mundo.

La asamblea, celebrada en Matadero Madrid, ha incluido tres charlas inspiracionales sobre la importancia de la salud mental y el fomento de hábitos saludables: ‘La cultura beneficia seriamente la salud’, a cargo del arquitecto Juan Alberto Garcia de Cubas; ‘La esperanza en tiempos de incertidumbre’, impartida por Carmen Bustos, socia fundadora de Soulsight y fundadora de Wander, y ‘Cómo recuperar el entusiasmo a través de la curiosidad’, dirigida por la psicóloga Patricia Fernández. Los asistentes también han podido disfrutar de una visita a la exposición Klimt, la experiencia inmersiva, que acoge el recién inaugurado Madrid Artes Digitales (MAD), en Matadero Madrid. /