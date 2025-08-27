Madrid bate récords de visitantes internacionales en julio y refuerza su posición como destino turístico

Madrid recibió en julio un total de 948.396 viajeros, un 1,8% más que en 2024, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las pernoctaciones alcanzaron las 1.828.899 noches, lo que supone un incremento del 0,5%. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el turismo internacional, que marcó un hito histórico: 581.584 visitantes extranjeros (un 10,1% más) y 1.262.701 pernoctaciones (+8,2%). De este modo, los turistas internacionales ya representan el 61,3% del total de viajeros y el 69% de las pernoctaciones en la capital.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, destacó que estas cifras “confirman la consolidación de Madrid como destino de referencia en verano, gracias a la diversificación de mercados internacionales”. En particular, subrayó el dinamismo de países como Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, que reflejan, en sus palabras, “el atractivo de la capital como un destino turístico de calidad”.

El empuje del continente americano

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor hacia Madrid, con 106.357 visitantes en julio y un crecimiento del 11,9% interanual. Le siguen México (43.528, +10,6%), Italia (30.899, +6,9%) y Reino Unido (28.096, +6,5%). Destacan además los incrementos de Argentina (+28,4%) y Brasil (+27,6%). En conjunto, los países americanos aportaron casi la mitad de los turistas extranjeros (49,3%).

En cuanto a las noches de hotel, el peso del continente americano fue aún mayor, con un 53,7% del total. Estados Unidos lideró con 238.373 pernoctaciones (+10,8%), seguido de México (101.967, +9,2%), Italia (66.470, +4,4%) y Reino Unido (64.534, +2,5%). Los mercados de larga distancia como Argentina (51.751 noches, +27,8%) y Brasil (47.386, +21%) también mostraron un notable dinamismo.

Estancias, empleo y conectividad

La estancia media en la capital se situó en 2,04 noches por viajero, ligeramente superior a las 2,01 de julio de 2024. Los turistas internacionales prolongaron su visita hasta las 2,3 noches, frente a las 1,69 noches de los españoles. La ocupación hotelera alcanzó el 70,7% de las habitaciones disponibles.

El empleo en el sector hotelero creció un 7,6%, con 14.364 trabajadores, consolidando al turismo como motor económico de la ciudad. “Estos datos reflejan la desestacionalización de Madrid y la descentralización de la actividad turística en toda la ciudad”, señaló Maíllo.

Por otro lado, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vivió en julio el mejor mes de su historia con 6.170.130 pasajeros, según informó AENA.

Madrid, sede de grandes eventos internacionales

La capital también afianza su liderazgo en el segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos). Del 29 de agosto al 1 de septiembre, acogerá el Congreso Mundial de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología, que reunirá a más de 26.000 participantes, uno de los encuentros médicos más destacados a nivel global.