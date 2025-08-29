Gasolina 95 y diésel en la Operación Retorno: precios mínimos y el mapa oficial para ahorrar en ruta

Hay coches eléctricos pero aún hoy, la gasolina y el diésel siguen siendo los protagonistas indiscutibles en las carreteras.

La última gran operación retorno del verano arranca con más de cinco millones de desplazamientos previstos solo este fin de semana, según la Dirección General de Tráfico. Agosto se despide con un alivio para el bolsillo de los conductores: los precios medios de la gasolina 95 y el diésel han tocado mínimos estivales, justo en el momento de mayor movilidad del año.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, llenar el depósito cuesta notablemente menos que hace un año.

Los datos oficiales del Boletín Petrolero de la Unión Europea confirman que el precio medio nacional de la gasolina sin plomo 95 baja hasta los 1,477 euros por litro, mientras que el diésel A se sitúa en 1,407 euros por litro. Estas cifras suponen una caída del 0,13% para la gasolina y del 0,49% para el diésel en la última semana, consolidando una tendencia bajista que ya suma cinco semanas para la gasolina y cuatro para el diésel.

Impacto directo en el bolsillo

Llenar un depósito medio (55 litros) con gasolina 95 cuesta ahora 81,23 euros , casi 4,9 euros menos que hace un año .

, casi . Para el diésel, el coste es de 77,38 euros, lo que supone un ahorro de 1,7 euros respecto a agosto pasado.

La bajada se hace notar especialmente en comparación interanual: la gasolina es hoy un 5,7% más barata que hace doce meses; el gasóleo cuesta un 2,1% menos. Estos niveles sitúan ambos combustibles claramente por debajo de los registrados antes del estallido del conflicto en Ucrania en febrero de 2022.

¿Dónde repostar más barato? El Geoportal como aliado

La diferencia entre la estación más barata y la más cara puede superar los 20 céntimos por litro, una cantidad nada desdeñable si hablamos de desplazamientos largos. Por eso, cada vez más conductores consultan el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) antes de salir a carretera.

Este portal oficial permite:

Comparar precios por municipio y código postal.

Buscar estaciones económicas a lo largo de una ruta concreta.

Visualizar las variaciones locales y encontrar ahorros significativos según destino.

Por ejemplo:

| Ciudad | Gasolina 95 (€/l) | Diésel A (€/l) |

|————|——————-|—————|

| Sevilla | 1,505 | 1,458 |

| Madrid | 1,511 | 1,444 |

| Valencia | 1,528 | 1,449 |

| Zaragoza | 1,555 | 1,514 |

| Barcelona | 1,571 | 1,448 |

Sevilla destaca como la gran capital más económica, mientras que Barcelona vuelve a estar entre las más caras para gasolina.

¿Cuántos coches y a qué horas?

Agosto es tradicionalmente el mes con mayor tráfico: 52,9 millones de desplazamientos previstos, una cifra récord impulsada por los retornos vacacionales. Solo en este último fin de semana se superarán los cinco millones de trayectos largos. Los picos máximos suelen darse:

Viernes tarde y sábado por la mañana (salida masiva).

Domingo tarde (retorno concentrado).

La DGT recomienda planificar horarios evitando las horas punta y consultar en tiempo real tanto el estado del tráfico como los precios actualizados.

Tendencias: bajada sostenida y diferencias regionales

Desde enero hasta hoy:

La gasolina ha bajado un 3,2% respecto al cierre del año anterior .

. El diésel acumula una caída del 2,5% en lo que va de año.

Sin embargo, no todas las ciudades muestran idénticos descensos. Las grandes áreas urbanas presentan mayores diferencias entre estaciones debido a competencia local y logística. En zonas rurales o rutas secundarias pueden hallarse sorpresas agradables: repostajes hasta diez céntimos más baratos que en capitales.

Consejos útiles para ahorrar en carburante

Utiliza siempre el Geoportal antes de viajar.

Reposta fuera del núcleo urbano cuando sea posible.

Evita repostar en autopistas o grandes áreas comerciales salvo promociones puntuales.

Considera compartir coche o combinar desplazamientos para reducir consumo total.

Movilidad sostenible: ¿qué está haciendo España?

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) sigue impulsando medidas para una movilidad más eficiente:

Mejora energética en municipios pequeños.

Fomento del autoconsumo y comunidades energéticas.

Promoción gradual de alternativas como biogás e hidrógeno renovable.

En definitiva: nunca fue tan fácil comparar precios ni tan importante hacerlo como ahora. Con millones de coches volviendo a casa estos días y los carburantes marcando mínimos históricos del verano, buscar la estación más barata ya no es solo cuestión de ahorro sino casi una costumbre nacional.