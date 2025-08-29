Operación retorno: la DGT prevé 5 millones de desplazamientos y alerta de horas críticas en las carreteras

Atascos de coches y tráfico denso en la Operación Retorno.

Con millones pendientes del asfalto, cada decisión cuenta. Las próximas horas pondrán a prueba la paciencia y previsión de conductores por toda España.

La vuelta a casa tras el verano arranca con fuerza: la Dirección General de Tráfico (DGT) estima más de 5 millones de desplazamientos de largo recorrido entre la tarde del viernes 29 de agosto y la medianoche del domingo 31.

Se trata del último gran dispositivo especial del verano, desplegado justo antes del inicio del nuevo curso laboral y escolar, lo que convierte estas jornadas en uno de los momentos más críticos para la circulación nacional.

A día de hoy, España se prepara para un regreso escalonado pero con picos muy marcados.

çEl tráfico será especialmente intenso desde las zonas turísticas costeras hacia los grandes núcleos urbanos.

Esta operación retorno coincide además con los movimientos de quienes empiezan sus vacaciones en septiembre, lo que eleva aún más la presión sobre la red viaria.

Horas críticas y atascos: cuándo evitar los peores momentos

La DGT ha detallado las horas más conflictivas, donde se esperan las mayores retenciones:

Viernes tarde: De 16:00 a 22:00 horas, con problemas tanto en salidas como entradas a ciudades y accesos a zonas turísticas.

De 16:00 a 22:00 horas, con problemas tanto en salidas como entradas a ciudades y accesos a zonas turísticas. Sábado mañana: Entre las 9:00 y 13:00 horas, intenso flujo en vías principales hacia urbes y costas.

Entre las 9:00 y 13:00 horas, intenso flujo en vías principales hacia urbes y costas. Domingo tarde: De 16:00 a 23:00 horas, máxima afluencia desde el litoral hacia los grandes núcleos urbanos.

Estas franjas concentran los mayores riesgos de atascos y colapsos. La recomendación oficial es evitar viajar en esos tramos horarios, planificando desplazamientos fuera de las ventanas críticas para minimizar tanto el tiempo en carretera como el estrés asociado al tráfico denso.

Dispositivo especial: tecnología y refuerzo humano

Para afrontar este desafío, la DGT ha activado un despliegue sin precedentes:

Carriles reversibles en los principales ejes conflictivos.

en los principales ejes conflictivos. Suspensión de obras en carretera durante todo el operativo.

en carretera durante todo el operativo. Limitación o cancelación de eventos deportivos que puedan ocupar calzadas.

que puedan ocupar calzadas. Restricción de circulación a camiones con mercancías peligrosas o transportes especiales en determinados tramos y horas.

Además, se refuerzan los medios técnicos y humanos:

Radares fijos y móviles , incluyendo helicópteros Pegasus y drones para vigilancia aérea.

, incluyendo helicópteros Pegasus y drones para vigilancia aérea. Motos camufladas para detectar infracciones en tiempo real.

para detectar infracciones en tiempo real. Agentes adicionales de la Guardia Civil y personal específico en los ocho centros de gestión del tráfico.

Este año se suman también 32 nuevos radares, que durante el primer mes no multarán, sino que enviarán cartas informativas a los infractores. La DGT recomienda viajar con el depósito lleno por posibles retenciones inesperadas o incidencias meteorológicas.

Impacto regional: especial atención a Andalucía

En Andalucía, el operativo cubrirá más de 1,1 millones de desplazamientos, según previsiones oficiales. Los centros de gestión en Málaga y Sevilla estarán operativos las 24 horas, asegurando vigilancia continua y respuesta rápida ante cualquier incidencia. El delegado del Gobierno insiste en la importancia de planificar el regreso informándose sobre condiciones meteorológicas y posibles cortes por fuegos activos o accidentes recientes.

Los desplazamientos no solo afectan a quienes regresan; también son relevantes para miles que inician ahora sus vacaciones o realizan trayectos cortos. Estos últimos preocupan especialmente por su alta siniestralidad al realizarse en vías secundarias donde suele relajarse la atención al volante.

Seguridad vial ante cifras récord

El verano 2025 bate récords con más de 100 millones de viajes largos durante julio y agosto. Esta movilidad masiva exige máxima prudencia: la DGT refuerza controles de velocidad, alcohol y drogas para reducir riesgos. La prioridad es evitar que el aumento del tráfico se traduzca en más accidentes graves.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado este objetivo durante la presentación del dispositivo especial a pie de carretera, subrayando que el mayor peligro está en los trayectos cortos realizados por conductores confiados en entornos familiares.

Consejos útiles para afrontar la operación retorno

Consulta antes las previsiones DGT para evitar tramos conflictivos.

Planifica tu viaje fuera de las horas punta indicadas.

Revisa el estado del vehículo antes de salir.

Lleva combustible suficiente ante posibles retenciones.

Respeta las indicaciones de agentes y señalización temporal.

Ten presente que la meteorología puede variar rápidamente.

La operación retorno marca no solo el final del verano sino también el regreso a la rutina. Muchos viajeros encontrarán atascos inevitables, pero una buena planificación puede convertir un trayecto potencialmente estresante en una transición tranquila hacia septiembre.