Renfe elimina AVLO en la línea Madrid–Barcelona y apuesta solo por AVE desde el 8 de septiembre

El trayecto ferroviario entre Madrid y Barcelona vuelve a cambiar de escenario. Desde el próximo 8 de septiembre de 2025, los trenes AVLO, la apuesta de bajo coste de Renfe para el corredor más transitado de España, dejarán de circular.

En su lugar, solo operarán servicios AVE, una decisión que responde tanto a cuestiones técnicas como estratégicas y que afecta directamente a precios, frecuencias y perfil del viajero.

Este movimiento se produce justo un mes después de que la compañía detectase fisuras en los bogies —el sistema de ruedas— de los trenes Avril (serie 106 de Talgo), utilizados principalmente para AVLO. Aunque Renfe asegura que los incidentes no han comprometido la seguridad ni la puntualidad, la anomalía ha obligado a una revisión profunda del modelo operativo en este trayecto clave.

Razones detrás del cambio: más que una avería técnica

Aunque desde fuera pueda parecer una simple respuesta a un fallo mecánico, lo cierto es que la retirada de AVLO y el refuerzo del AVE responde a una combinación de factores:

Incidencias técnicas: La aparición de fisuras en elementos estructurales de los trenes Avril ha sido el detonante inmediato. A pesar de las revisiones y controles, la compañía ha optado por retirar temporalmente estos trenes para una revisión exhaustiva.

La aparición de fisuras en elementos estructurales de los trenes Avril ha sido el detonante inmediato. A pesar de las revisiones y controles, la compañía ha optado por retirar temporalmente estos trenes para una revisión exhaustiva. Perfil del viajero: Renfe argumenta que el producto AVE se adapta mejor al usuario frecuente y corporativo, predominante en la ruta Madrid–Barcelona. El AVE ofrece mayor confort, asientos más espaciosos y servicios adicionales como cafetería, restauración a bordo y acceso a salas club o ejecutivas.

Renfe argumenta que el producto AVE se adapta mejor al usuario frecuente y corporativo, predominante en la ruta Madrid–Barcelona. El AVE ofrece mayor confort, asientos más espaciosos y servicios adicionales como cafetería, restauración a bordo y acceso a salas club o ejecutivas. Estrategia comercial: La liberalización del sector ferroviario ha incrementado la competencia con operadores como Ouigo e Iryo. La retirada de AVLO deja el segmento low cost en manos privadas y permite a Renfe concentrar su oferta premium en el corredor más rentable.

¿Qué cambia para los viajeros? Frecuencias, precios y experiencia

Renfe ha comunicado que mantendrá las mismas frecuencias y horarios tras la retirada de AVLO. Según la operadora:

Los clientes con billetes AVLO posteriores al 7 de septiembre serán recolocados automáticamente en trenes AVE, respetando las condiciones originales del viaje.

Se reembolsará íntegramente el coste del suplemento por selección de asiento a quienes lo hubieran pagado.

La experiencia global será “más cómoda”, con servicios exclusivos para viajeros business.

Precios: ¿adiós a los billetes low cost?

La pregunta clave: ¿subirán los precios? Renfe insiste en que ofrecerá “precios competitivos” y descarta cambios significativos inmediatos. Sin embargo, muchos usuarios temen que desaparezcan las tarifas más bajas propias del modelo low cost. El sistema dinámico de precios seguirá vigente, pero la lógica indica que los billetes más baratos —habituales en AVLO— serán menos frecuentes o algo más caros.

La competencia seguirá presente: tanto Ouigo como Iryo mantienen su oferta económica en el mismo corredor. Esta presión podría limitar posibles subidas generalizadas en el precio medio del billete.

Tabla comparativa: antes y después del cambio

Característica Antes (con AVLO) Después (solo AVE) Tipos de tren AVE y AVLO (Avril S106) Solo AVE (Siemens S103) Precios mínimos Desde 7 euros “Competitivos”, pero sin mínimo fijo Servicios a bordo Básicos (sin cafetería) Cafetería, restauración, silencio, salas club Perfil dominante Mixto (ocio y negocio) Mayor peso corporativo Competencia Ouigo, Iryo Ouigo, Iryo

Impacto en el mercado ferroviario: competencia y liberalización

El auge de la alta velocidad en España ha sido espectacular desde la apertura del mercado. En 2024, casi 40 millones de viajeros optaron por este medio, un 22% más que el año anterior. La entrada de nuevos operadores disparó una guerra de precios: solo entre Madrid y Barcelona, las tarifas cayeron un 35% respecto a 2019. La decisión de Renfe no supone un retroceso en liberalización; al contrario, consolida una nueva etapa donde cada operador afina su nicho: Renfe premium; Ouigo e Iryo low cost.

Además:

El 82% de los desplazamientos entre ambas ciudades ya se hacen en tren.

El ferrocarril le ha arrebatado cuota al avión incluso entre quienes viajan por motivos profesionales.

Este cambio coincide con nuevas políticas regulatorias: la CNMC acaba de aprobar rebajas del 40% en los cánones ferroviarios para operadores —lo cual podría contribuir a mantener precios contenidos pese al fin del producto low cost propio de Renfe.

Vivienda e infraestructuras: efecto indirecto sobre ciudades conectadas

Las ciudades conectadas por alta velocidad han visto cómo sus precios inmobiliarios evolucionan al ritmo de las frecuencias y calidad del servicio ferroviario. Mientras Madrid y Barcelona marcan máximos históricos en vivienda —3.476 €/m² y 2.865 €/m² respectivamente— otras urbes vinculadas por el AVE mantienen precios mucho más asequibles. Las mejoras o cambios en el servicio pueden condicionar indirectamente tanto la demanda residencial como el atractivo empresarial local.

¿Qué ocurre con los trenes Avril?

Los trenes Avril (S106), cuya promesa era revolucionar la alta velocidad con mayor capacidad y eficiencia energética, han sufrido problemas desde su entrada en servicio. Los retrasos acumulados durante su fabricación se han visto agravados ahora por fallos técnicos graves detectados durante revisiones rutinarias. Mientras se resuelve esta situación técnica con Talgo —el fabricante— Renfe recurre a sus clásicos Siemens S103 para cubrir toda la ruta principal.

Mirando al futuro: ¿volverá algún día el low cost propio?

Por ahora, Renfe se centra en recuperar confianza con una oferta robusta basada solo en AVE para su principal corredor. Sin embargo:

Mantiene abierta la puerta a recuperar modelos económicos si las condiciones técnicas lo permiten.

El resto del país sigue contando con servicios AVLO allí donde no hay problemas técnicos.

Los viajeros seguirán teniendo opciones económicas gracias a Ouigo e Iryo, lo que asegura competencia real incluso tras este movimiento estratégico.

El nuevo paisaje ferroviario español obliga a todos los operadores —públicos o privados— a redefinir su propuesta constantemente. Para quienes viajan entre las dos grandes ciudades españolas, septiembre trae un nuevo escenario donde confort y exclusividad vuelven a ser protagonistas… aunque muchos echarán en falta aquellos billetes irresistiblemente baratos.