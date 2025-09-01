La "Tierra de los Faraones" entre la tradición y la modernidad

Megaciudades en el desierto: El ‘Cairo Nuevo’ y ‘Guiza Nueva’ desafían el futuro de Egipto

Ambiciosos proyectos urbanísticos tales como El Cairo Nuevo y Guiza Nueva, prometen descongestionar la capital y acoger millones de residentes

Guiza Nueva Ileana Escudero
A las puertas del desierto egipcio, dos ciudades nacen como símbolos de la ambición del país en su intento de adaptarse al crecimiento demográfico y a las presiones del urbanismo contemporáneo: El Cairo Nuevo y Guiza Nueva.

Estas urbes planificadas, levantadas en las últimas décadas, representan una respuesta directa al hacinamiento de la capital histórica y a la degradación de los servicios básicos en áreas sobrepobladas.

Egipto, con más de 110 millones de habitantes, busca así descongestionar el Valle del Nilo y proyectarse hacia un futuro de mayor planificación urbana.

El Cairo Nuevo y la Nueva Capital Administrativa

Ubicación y alcance: El Cairo Nuevo se extiende a unos 25-45 kilómetros al este de la capital tradicional y, junto a la Nueva Capital Administrativa (NAC), ocupa aproximadamente 700 a 730 km², un área comparable a una isla como Menorca.

Población: Según la Autoridad de Nuevas Comunidades Urbanas (NUCA), El Cairo Nuevo ya alberga unos 900.000 habitantes y las previsiones oficiales proyectan llegar hasta 6 millones en 2027. La Nueva Capital Administrativa está diseñada para acoger progresivamente entre 6 y hasta 40 millones de residentes, aunque actualmente solo unos 5.000 residen ahí de forma permanente y 48.000 trabajan a diario en sus obras.

Infraestructura clave: La ciudad cuenta con la Iconic Tower, el edificio más alto de África con 393,8 metros y 77 pisos, y la Catedral de la Natividad, la mayor iglesia de Oriente Medio. Se han inaugurado la sede de 14 ministerios y numerosos complejos gubernamentales y residenciales.

Inversión y precios: El coste inmobiliario varía entre 70.000 euros (piso básico) y 585.000 euros (villa de lujo), cifras inalcanzables para la mayoría de la población egipcia. Los grandes proyectos se autofinancian mediante venta de suelo a promotores privados e inversión extranjera, especialmente de China, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, pero el acceso es más fácil para segmentos altos e inversores extranjeros que para ciudadanos promedio.

El Cairo Nuevo. Foto: Ileana Escudero

Características:

  • Amplias avenidas y urbanizaciones residenciales de distintos niveles económicos.
  • Universidades e institutos privados que atraen a jóvenes de todo el país.
  • Centros comerciales y parques tecnológicos que buscan convertirla en un polo de inversión.
  • La presencia de embajadas e instituciones gubernamentales dentro de la Nueva Capital Administrativa.

El objetivo principal de El Cairo Nuevo es aliviar la presión poblacional sobre la capital histórica, donde el tráfico y la contaminación han alcanzado niveles críticos. Sin embargo, críticos señalan que gran parte de sus complejos residenciales son de difícil acceso económico para la clase media y baja.

Guiza Nueva: Expansión al oeste

Localización y propósito: Guiza Nueva, al oeste del Nilo, agrupa urbanizaciones modernas, promociones residenciales, hospitales privados, y proyectos turísticos cerca de las pirámides. Aunque hay menos cifras oficiales públicas, se sabe que sigue el modelo de ciudad satélite, complementaria a la capital y pensada para atraer inversión y aliviar el hacinamiento de Guiza y El Cairo.

Ejemplo de urbanización premium: Las villas representan el 53,5% del suelo residencial en los nuevos desarrollos de la región, con presencia de campos de golf, resorts y centros comerciales orientados al lujo

Retos y críticas compartidas

Si bien ambas ciudades representan un esfuerzo monumental de modernización, enfrentan retos similares:

Accesibilidad: muchas viviendas tienen precios elevados respecto al poder adquisitivo promedio egipcio.
Servicios básicos: en algunos sectores los servicios aún no han alcanzado niveles óptimos.
Movilidad: pese a las carreteras y autopistas nuevas, la dependencia del automóvil es casi exclusiva, lo que limita la integración social.
Identidad urbana: algunos críticos afirman que ciudades como El Cairo Nuevo y Guiza Nueva aún carecen de vida comunitaria real, quedando muchas áreas con baja ocupación.

Entre la historia y el futuro

Egipto busca con estos megaproyectos expresar su entrada en el mundo contemporáneo, proyectando una imagen de eficiencia y apertura a la inversión. Tanto El Cairo Nuevo como Guiza Nueva son ejemplos de la tensión entre crecimiento demográfico acelerado y planeamiento urbano futurista.

Mientras las pirámides y las mezquitas milenarias recuerdan al visitante la grandeza del Egipto antiguo, estos nuevos núcleos urbanos son testigos de un país que se debate entre la tradición y la modernidad.

