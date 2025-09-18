Esta abuela italiana de 94 años se viste como siempre y ha terminado convertida en atracción turística

En los callejones empedrados de Scanno, entre balcones de hierro forjado y fachadas que conservan el pulso de otros siglos, una figura menuda, vestida con ropas tradicionales, se ha convertido en inesperado reclamo turístico.

Margherita Ciarletta, a sus 94 años, pasea cada día ataviada con las prendas ancestrales del valle: faldas oscuras de lana, delantal bordado y un pañuelo que recoge su cabello blanco.

Su imagen es la de una Italia rural casi extinta, que sobrevive en los gestos cotidianos y el cariño de los vecinos.

A día de hoy, 18 de septiembre del 2025, la vida de Margherita ilustra el arraigo a las costumbres en un pueblo donde la historia no es un decorado sino un modo de estar en el mundo.

La presencia diaria de esta mujer —que nunca dejó de vestirse como lo hacía su madre— ha despertado un renovado interés por las tradiciones locales.

Su popularidad ha traspasado fronteras gracias a reportajes internacionales y a las redes sociales, que han convertido sus paseos por la plaza en una postal viva del pasado italiano.

Los viajeros llegan atraídos tanto por la belleza del entorno como por el magnetismo de Margherita.

No es raro verla posar, sonriente pero reservada, para fotografías junto a turistas fascinados con su porte elegante y austero.

Ella responde con naturalidad: “No me disfrazo. Así me visto desde siempre.”

Su figura encarna la memoria colectiva del pueblo y recuerda que Scanno no es solo paisaje; es cultura viva.

Cómo llegar a Scanno desde España

Visitar Scanno desde España implica combinar avión, tren y carretera. La ruta más sencilla parte desde Madrid o Barcelona hasta Roma (aeropuerto Fiumicino o Ciampino). Desde allí:

Se toma un tren regional a Sulmona (unas 2 horas y media).

(unas 2 horas y media). En Sulmona , hay autobuses ARPA directos a Scanno ; el trayecto dura alrededor de una hora.

, hay autobuses ARPA directos a ; el trayecto dura alrededor de una hora. Para mayor flexibilidad, se puede alquilar un coche en Roma o Pescara; el viaje por carretera desde Roma dura unas 2 horas y 45 minutos.

La opción más cómoda para dos personas suele ser el coche, especialmente si se quiere explorar los pueblos cercanos o el lago.

Medios de transporte locales

Una vez en Scanno, lo recomendable es moverse a pie. Las calles del casco antiguo son estrechas y empinadas; apenas circulan coches privados. Para visitar el Lago di Scanno o el hermitage de Sant’Egidio:

Se puede caminar desde el centro (unos 30 minutos).

Hay servicio local de taxis y lanzaderas turísticas durante la temporada alta.

En torno al lago existen senderos señalizados; también se pueden alquilar bicicletas o incluso rickshaws para paseos familiares.

Coste y precios para dos personas

El presupuesto para una escapada de dos días para dos personas a Scanno (sin incluir vuelos):

Concepto Precio aproximado (2 personas) Alojamiento (hotel medio) 90-120 €/noche Cena restaurante local 40-60 € Transporte Sulmona-Scanno 10-15 € Actividades (barca, bici) 20-30 € Entrada museos/iglesias 5-10 € Café/desayuno tradicional 6-10 €

En total, un fin de semana completo ronda los 250-350 €, dependiendo del tipo de alojamiento y restaurantes elegidos.

Mejor estación del año para visitar

La primavera (abril-junio) y el inicio del otoño (septiembre-octubre) ofrecen temperaturas suaves, escasa afluencia turística y paisajes espectaculares: prados floridos o bosques teñidos de tonos ocres. El verano resulta agradable —pese al calor moderado— gracias a la altitud (930 metros), mientras que en invierno la nieve transforma el pueblo y permite actividades cercanas como esquí nórdico.

Restaurantes imprescindibles

En el centro destacan varias trattorias familiares donde probar especialidades abruzzesas:

Trattoria Lo Scoiattolo: cocina casera con cordero al horno y pastas frescas.

cocina casera con cordero al horno y pastas frescas. La Porta: menú corto pero productos locales; recomendables los gnocchi al ragú.

menú corto pero productos locales; recomendables los gnocchi al ragú. Albergo Miramonti: restaurante panorámico cerca del lago con platos tradicionales como arrosticini (brochetas de cordero).

No hay que dejar pasar los dulces típicos: mostaccioli (galletas especiadas) y confetti (almendras cubiertas), famosos también en Sulmona.

Documentación necesaria

Para ciudadanos españoles basta con llevar DNI o pasaporte vigente; Italia pertenece al espacio Schengen. No se requieren visados ni trámites adicionales para estancias turísticas cortas.

Claves y trucos para disfrutar al máximo

Llevar calzado cómodo: las cuestas son constantes.

Aprovechar las primeras horas del día para pasear por el casco viejo sin multitudes.

Reservar alojamiento con antelación si se viaja en agosto o durante fiestas patronales.

Visitar tiendas artesanas donde aún se trabaja el encaje tombolo.

Consultar horarios festivos: las celebraciones religiosas suelen incluir desfiles con trajes tradicionales.

Curiosidades y anécdotas

En Scanno todavía es habitual ver mujeres mayores vestidas con atuendos ancestrales durante fiestas religiosas o bodas. La tradición textil persiste gracias a talleres familiares que elaboran encajes siguiendo técnicas seculares. El pueblo ha atraído durante décadas a fotógrafos internacionales —como Henri Cartier-Bresson— fascinados por su estética atemporal.

Una anécdota recurrente entre viajeros es la búsqueda del mejor ángulo para fotografiar el Lago di Scanno con su característica forma de corazón: solo visible tras una caminata exigente hasta el mirador, recompensa ineludible para quienes buscan captar la postal perfecta.

Qué ver más allá de Margherita Ciarletta

Además del impacto humano que genera la figura de Margherita, Scanno ofrece una riqueza patrimonial notable:

Imprescindibles culturales y naturales

Lago di Scanno: ideal para bañarse en verano, alquilar barcas o practicar senderismo.

Iglesia Santa Maria della Valle: referente espiritual e histórico.

Ermita de Sant’Egidio: pequeña joya oculta entre bosques.

Museo della Lana: testimonio vivo del pasado pastoril local.

Calles medievales: perfectas para perderse sin rumbo entre tiendas artesanales.

Excursiones recomendadas

A menos de una hora están pueblos como Sulmona, cuna del confetti, o rutas naturales dentro del Parque Nacional de Abruzzo. En invierno destacan pequeñas estaciones de esquí próximas; en verano abundan rutas ciclistas y caminatas.

Un añadido: viajar por Italia incluyendo Scanno

Incorporar Scanno en un itinerario por Italia supone adentrarse en una región menos transitada pero llena de autenticidad. Desde Roma, tras visitar monumentos como el Coliseo o la Fontana di Trevi, basta medio día para llegar al corazón montañoso del Abruzzo. Aquí los ritmos son otros: la hospitalidad es directa, las plazas invitan a sentarse sin prisa y cada comida es pretexto para descubrir sabores olvidados.

Quienes dedican varios días pueden combinar Scanno con paradas en Pescara —ciudad costera vibrante— o Sulmona. La gastronomía abruzzesa se despliega entre pastas contundentes, quesos curados y vinos tintos robustos poco conocidos fuera del país. Añadir este enclave al viaje permite descubrir una Italia genuina donde leyendas ancestrales conviven con gestos tan actuales como pedirle una foto a Margherita Ciarletta bajo la luz dorada del atardecer.

La experiencia no termina con la visita: quienes han conocido Scanno suelen llevarse algo más profundo que recuerdos fotográficos. La sensación duradera es haber rozado un tiempo distinto —más lento— donde lo cotidiano aún tiene sabor a historia recién vivida.