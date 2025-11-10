Querétaro será ‘Destino Invitado’ en la 26.ª edición de MITM Europe, la feria MICE más antigua de Europa

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro será Destino Invitado de la 26 edición de MITM Europe – MICE & Business – la feria internacional MICE B2B más antigua de Europa.

La cita más importante para la industria internacional MICE se celebrará del 18 al 20 de enero de 2026, en Rafaelhoteles Atocha, hotel sede y patrocinador oficial de la feria, que cuenta con excelentes instalaciones para congresos recientemente remodeladas y una situación privilegiada.

Querétaro continua su campaña de promoción internacional como destino líder en México para turismo MICE, incluyendo a partir de diciembre vuelo directo entre Madrid y Santiago de Querétaro operado por Iberojet con dos frecuencias semanales, uniendo Europa con el Bajío.

Un Estado donde la vanguardia y la herencia histórica dialogan en armonía: desde su innovador centro de convenciones de clase mundial hasta su exquisito legado colonial y gastronómico, pasando por sus pintorescos Pueblos Mágicos. Aquí, los viajeros de negocios encuentran el equilibrio perfecto, complementando sus experiencias con rutas sensoriales de vinos artesanales y quesos de fama internacional.

El interés aumenta en cada edicion, habiendo recibido más de 300 registros de compradores de 51 países, así como de expositores que han contratado el 50% del espacio disponible. Para esta edición se esperan alrededor de 700 inscripciones de compradores provenientes de 60 países, de las cuales se seleccionarán alrededor de 60 empresas en base a su potencial de negocio. La anterior edición concluyó exitosamente con la participación de más de 120 empresas de 27 países.

El programa del evento ofrece una agenda de hasta 30 citas preestablecidas con compradores rigurosamente seleccionados, todos ellos directivos y ejecutivos de empresas corporativas, agencias de incentivo, asociaciones internacionales, event planners, organizadores de congresos, agencias de lujo y tour-operadores con departamento MICE , complementado con un fabuloso programa de networking donde crear sinergias.

MITM Europe cuenta con el apoyo y patrocinio de La Comunidad de Madrid, El Estado de Querétara, y Rafaelhoteles Atocha, además de La Milla de Oro del Vino de la Provincia de Valladolid, Novotel Madrid Center, Meliá Hotels International, y Grupo Global Markets.

MITM Europe – MICE & Business – se ha realizado en veintiuna ciudades de ocho países. MITM Events empresa organizadora, es una empresa de marketing turístico global que forma parte del Grupo Convenco: primer “Incentive House” de España fundada hace 52 años, en 1973. Desde 1997, produce sus propias ferias internacionales especializadas en Turismo Cultural Premium y en el sector MICE. Ferias interactivas pioneras en B2B en Europa, Las Américas y El Caribe. Hasta la fecha se han realizado 64 exitosas ediciones en 38 ciudades de 18 países.