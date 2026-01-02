Attia Yamany: «La inauguración del Gran Museo potenciará el turismo receptivo en Egipto»

El museo, el más grande del mundo dedicado a una civilización, se erige como un centro de cultura con piezas arqueológicas únicas y un diseño que comunica la grandeza de la historia faraónica, situando a la zona de Giza en el epicentro de la experiencia cultural.

Con nuevos programas de viajes que multiplican visitas, se estima que Egipto podría superar los 18 millones de turistas en 2026. Para lograrlo, el Ministerio de Turismo y Antigüedades aumentará la inversión y también se reforzará la infraestructura hotelera, con expansión de alojamiento y servicios. Paralelamente, se prevé intensificar la operación de vuelos chárter hacia el país para potenciar los paquetes turísticos, mientras las aerolíneas regulares, como EgyptAir, planean renovar cabinas, mejorar asientos y ampliar frecuencias y conexiones.

Attia Yamany, CEO de Dunas Travel, señala que la demanda ya es significativa. “Hemos participado de un récord de 92.000 pasajeros en 2025. Somos un grupo de 7 empresas y abrimos nuestro primer hotel en la zona de Giza, frente a las pirámides, llamado Solpyramid, que pasa a 21 habitaciones con previsión de 36. Queremos recibir 100.000 turistas en 2026”. Entre las opciones más destacadas figura el crucero por el Nilo, que combina visitas a templos con recorridos por Luxor y Asuán y finaliza en El Cairo; Sin embargo, la diversidad de Egipto como destino —playa, deportes, turismo cultural y religioso— continúa atrayendo a distintos tipos de viajeros.

Dunas Travel indica que España es su principal mercado, seguido de Brasil y México, con un notable incremento de visitantes de Italia, Argentina, Colombia y Perú que han elegido sus programas como receptivo. Durante 2026, la empresa participará en ferias y eventos en Centroamérica, Chile y Colombia. Con una plantilla de 339 empleados, 19 vehículos propios y 11 autobuses de gran capacidad para grupos, Dunas Travel ha ampliado también sus oficinas en España, Brasil e Italia y coordina reservas con las tres oficinas de El Cairo y las sucursales de Luxor, Hurghada y Sharm el-Sheik.

Si se mantiene esta inercia, la inauguración del Gran Museo Egipto podría convertir a Egipto en un destino aún más robusto para el turismo internacional, fortaleciendo la economía y consolidando la imagen del país como un tesoro vivo de la historia y la cultura.