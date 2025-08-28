Tormentas desatan el caos en los aeropuertos de Cataluña y Baleares

Amanecer entre rayos y nubes bajas.

El bullicio de las terminales de Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca se convierte en un murmullo de frustración y nerviosismo.

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, una intensa borrasca ha trastocado los planes de miles de pasajeros en pleno pico vacacional. Lo que prometía ser un jueves de trasiego turístico se transforma en una jornada marcada por la incertidumbre y la espera.

Este episodio de lluvias intensas y tormentas no es un fenómeno aislado. El verano de 2025 está siendo especialmente volátil en el Mediterráneo, con frecuentes episodios de precipitaciones torrenciales y temperaturas anómalas. La adaptación de los sistemas de transporte y la información precisa son esenciales para reducir el impacto en los viajeros y en el sector turístico, principal motor económico de la región.

La imagen de maletas varadas y familias improvisando camas en los bancos de una terminal resume la vulnerabilidad del turismo frente al clima. Pero también pone a prueba la resiliencia de los viajeros y la capacidad de respuesta de las compañías y autoridades.

En medio del caos, la paciencia y el conocimiento de los derechos se convierten en el mejor salvavidas para afrontar estos episodios de tormenta en el Mediterráneo.

El impacto de la tormenta: vuelos cancelados y retrasos generalizados

Las tormentas han barrido la costa catalana y balear con tal virulencia que el tráfico aéreo ha quedado paralizado en muchos momentos. Solo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, la suma de vuelos cancelados supera la treintena y más de 40 trayectos sufren retrasos de entre 60 y 90 minutos. La cifra real de afectados se dispara si se suman los vuelos con destino o salida en las islas, también bajo el azote del temporal.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso naranja en Cataluña y Baleares, advirtiendo de lluvias que llegan a los 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora, rachas de viento muy fuertes y riesgo elevado de granizo. El prelitoral y litoral de Barcelona, la zona sur y prelitoral de Girona, así como buena parte del archipiélago balear, concentran la mayor parte de las incidencias.

Las aerolíneas, que en algunos casos han optado por cancelar vuelos de forma preventiva, intentan recolocar a los pasajeros en otras rutas o, al menos, garantizar el reembolso del billete. Sin embargo, la saturación del sistema complica la logística y deja imágenes de largas colas en los mostradores y salas de espera abarrotadas.

Derechos de los pasajeros: información, atención y reembolso

En situaciones de meteorología adversa, los derechos de los viajeros están recogidos en el Reglamento (CE) 261/2004 y la normativa española. Ante una cancelación por causas climáticas, la compañía aérea debe proporcionar información detallada sobre el estado del vuelo y los derechos aplicables. Es obligatorio que entreguen un documento informativo; si no lo hacen, el viajero debe solicitarlo.

El derecho de atención incluye:

Comida y bebida suficiente durante la espera.

Dos llamadas gratuitas o acceso a correo electrónico.

Alojamiento en hotel si el retraso obliga a pernoctar, además del transporte entre aeropuerto y alojamiento.

Respecto al billete, el pasajero puede elegir entre el reembolso íntegro o un transporte alternativo, siempre según su conveniencia y disponibilidad.

No obstante, cuando la causa de la cancelación son condiciones meteorológicas extremas —consideradas “circunstancias extraordinarias”—, la aerolínea no tiene la obligación de ofrecer una compensación económica adicional, como la indemnización de hasta 600 € que sí aplica en otras circunstancias. El reembolso y la atención están garantizados, pero la indemnización solo procede si la compañía no demuestra que la causa era inevitable.

La activación del Plan especial de emergencias por inundaciones (Inuncat) en Cataluña y la coordinación con los servicios de Protección Civil reflejan la magnitud del episodio meteorológico. Las autoridades han recomendado a la población limitar los desplazamientos y extremar la prudencia, especialmente en las zonas más expuestas a inundaciones repentinas y caídas de árboles o ramas.

Las infraestructuras aeroportuarias operan a un 60% de su capacidad, priorizando la seguridad de los vuelos y el personal de tierra. Las compañías aéreas monitorizan en tiempo real la evolución de las tormentas, modificando la programación de vuelos para evitar incidentes mayores y recolocando a los pasajeros cuando la situación lo permite.

Consejos prácticos ante cancelaciones y retrasos por clima

Quedarse atrapado en un aeropuerto nunca es agradable, pero conocer los pasos a seguir puede aliviar parte del estrés:

Consultar el estado del vuelo en la web de Aena o de la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto. Solicitar siempre el documento de derechos del pasajero y guardar todos los recibos de gastos por si fuera necesario reclamar más adelante. Priorizar la comunicación con la aerolínea a través de canales oficiales y evitar intermediarios no autorizados. Si el retraso obliga a pernoctar, exigir alojamiento y transporte sin coste adicional. Considerar la contratación de un seguro de viaje que cubra incidencias meteorológicas, especialmente en temporada alta.

