Iberia suspende sus vuelos a Venezuela ante el creciente riesgo militar en la zona

Madrid se queda sin vuelos a Caracas. Iberia este sábado anunció la cancelación inmediata de sus operaciones comerciales con Venezuela, apenas dos días antes de que despegara el primer vuelo previsto para el lunes. La compañía informará próximamente sobre el posible retorno de sus rutas, dependiendo de cómo evolucione la tensa situación en el país sudamericano.

Fuentes de la aerolínea confirmaron que la medida responde a una cadena de decisiones similares adoptadas por otras compañías internacionales que han optado por suspender temporalmente sus trayectos hacia Venezuela ante el creciente temor por la seguridad aérea.

La decisión llega después de un comunicado de alto nivel emitido el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que instó a todas las aerolíneas a “extremar la precaución” al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe. En su mensaje, el organismo alertó de “una situación potencialmente peligrosa” en la región, relacionada con un posible deterioro de la seguridad y un “aumento de la actividad militar” tanto dentro de Venezuela como en sus alrededores.

El aviso coincide con un notable despliegue de fuerzas estadounidenses en el área del Caribe, lo que ha elevado la tensión internacional y disparado las alarmas en las principales aerolíneas del mundo. Según el texto de la FAA, las amenazas podrían afectar a aeronaves en todas las altitudes, incluyendo fases de vuelo críticas como el despegue y el aterrizaje, además de suponer un riesgo para los aeropuertos y las naves en tierra.

Con este paso, Iberia se suma a la lista de compañías que prefieren no arriesgar su seguridad ni la de sus pasajeros frente a lo que muchos ya califican como el nuevo «punto caliente» del cielo latinoamericano.