Madri: Las discotecas podrán abrir a partir de este viernes al 40% de su aforo y sin pista de baile

Pinta muy negro el panorama y se dan por seguros quiebras, cierres, ruinas y despidos en masa.

Fueron de los primeros sectores que, en la segunda semana del pasado mes de marzo, echaron el cierre. Sin embargo, más de 100 días después, las discotecas y los bares de copas ya tienen fecha de apertura. El próximo viernes, los más de 2.300 locales de ocio nocturno de la autonomía podrán reabrir sus puertas. Lo harán, eso sí, con un 40% de su aforo y sin pista de baile.

Así lo ha anunciado este 1 de julio de 2020 el vicepresidente, consejero de Deportes y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. «Las discotecas y las salas de baile van a poder abrir a partir de este viernes; no podrán usar las pistas de baile por razones obvias pero sí podrán poner mesas», ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Cuando decayó el estado de alarma, el Gobierno autonómico diseñó una desescalada con dos fases. En la primera, que finaliza el próximo 5 de julio, decidieron aumentar hasta el 60% del aforo permitido en los centros comerciales, bares y mercadillos. Eso sí, no hubo buena nueva para las discotecas, a las que emplazaron a la segunda fase. Eso sí, Aguado ha dicho hoy que el Ejecutivo está «razonablemente» contento con los datos que la epidemia está dejando en la región. Todo ello, pese a que Madrid ha copado este miércoles la mayoría de los nuevos casos de Covid a nivel nacional.

«Afortunadamente a día de hoy no se han producido rebrotes y no tenemos focos activos, lo que nos hace ser optimistas», ha añadido el vicepresidente y líder de Ciudadanos, que también ha recordado que «el virus no se va de vacaciones» y que la responsabilidad debe seguir primando en forma de mascarillas y de las medidas higiénico sanitarias ya conocidas.

Por su parte, desde el sector han celebrado la noticia, aunque no sin un vaivén de sentimientos a lo largo de este miércoles. A las 11 de la mañana, la asociación Noche Madrid se ha dado cita frente a la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, para protestar contra lo que consideraban un «olvido».

«La incertidumbre ha sido total: se han abierto centros comerciales, Metro funciona con más de 800.000 usuarios a diario… ¿y nosotros?», se preguntaba Dionisio Lara, presidente de la entidad.

En declaraciones a los medios de comunicación allí presentes, el empresario ha defendido a su sector.

«Tenemos el foco encima, pero vamos a actuar con especial cuidado», ha declarado. También ha insistido en las cesiones que estaban dispuestos a realizar (obligar a llevar mascarilla todo el rato a los clientes, por imposible que parezca), las medidas que ya venían tomando de antes (controles de accesos en todas las salas) y nuevas ideas a implementar (realizar un registro de los clientes, aunque esto lo rechaza el Gobierno por la privacidad de los mismos).

Eso sí, más tarde la decepción ha pasado a ser esperanza. En un comunicado vespertino, la asociación ha tachado de «trascendental» el paso adoptado por la Comunidad:

«La reapertura de los locales de ocio permite incorporar a Madrid al conjunto de autonomías que han abierto estas salas, todas menos Canarias».

Eso sí, tanto Lara como la asociación han hablado de lo «insuficiente» que es la limitación del aforo del 40%, inferior, por ejemplo, al de los bares, que ahora está en un 60% y subirá al 75% a partir del próximo lunes. Las terrazas, no obstante, podrán llenarse al completo, aunque no todas las discotecas y los pubs tienen.

Por ello, el presidente de Noche Madrid ha alertado de la posibilidad de que «muchos» de los 2.300 locales de ocio nocturno que tiene Madrid no abran y que, incluso, un tercio de todos ellos se vean obligados a echar el cierre definitivo.