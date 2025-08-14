¿Sabes por qué Washington DC, capital de EEUU, no pertenece a ningún Estado de la Unión?

El Capitolio, sede del Senado y el Congreso de EEUU.

La imagen de Washington DC como epicentro del poder estadounidense contrasta con su realidad administrativa: no pertenece a ninguno de los 50 estados, es un distrito federal bajo control directo del Congreso.

Esta singularidad, que a menudo pasa desapercibida para el público internacional, vuelve a estar en el centro del debate tras recientes decisiones presidenciales sobre seguridad y gobernanza local.

La Constitución de 1787 sentó las bases de este estatus excepcional.

Los padres fundadores, preocupados por la imparcialidad y seguridad del gobierno federal, decidieron que la capital debía ser independiente de cualquier estado para evitar influencias locales y garantizar su funcionamiento autónomo.

Así, el Distrito de Columbia se convirtió en “el Asiento del Gobierno”, una fórmula que ha condicionado la vida política y democrática de sus habitantes durante más de dos siglos.

A día de hoy, 14 de agosto de 2025, la cuestión sigue generando polémica.

El despliegue reciente de la Guardia Nacional y la toma de control del departamento de policía por parte del presidente Trump han reavivado las críticas sobre la limitada autonomía del distrito y la posibilidad real de intervención federal directa en asuntos locales.

Antecedentes históricos: autonomía limitada y democracia restringida

La historia institucional de Washington DC está marcada por el esfuerzo constante para ampliar los derechos democráticos de sus residentes. Hasta 1973, los ciudadanos no podían elegir ni alcalde ni concejo municipal propio. Fue necesario que el presidente Nixon firmara la Ley de Autogobierno (Home Rule Act) para que se reconociera un grado limitado de autogestión local.

Sin embargo, esta autonomía es relativa:

El Concejo del Distrito puede legislar y aprobar presupuestos, pero todas sus decisiones deben ser revisadas por el Congreso, que tiene poder para modificarlas o vetarlas.

La representación parlamentaria es incompleta: Washington DC cuenta con un delegado en la Cámara de Representantes que puede participar en debates y comités, pero no votar en el pleno. No tiene senadores.

Sus más de 700.000 habitantes pagan impuestos federales y cumplen todas las obligaciones ciudadanas, pero se les niega igualdad política respecto al resto del país.

Esta situación ha alimentado movimientos por la estadidad desde hace décadas. Los defensores argumentan que convertir Washington DC en el estado número 51 permitiría corregir una anomalía democrática y proteger a sus ciudadanos frente a intervenciones federales unilaterales como las vividas recientemente.

Argumentos constitucionales y políticos: ¿por qué no es un estado?

Los opositores a la estadidad sostienen que la Constitución fue clara al establecer un distrito especial para evitar la parcialidad estatal en el gobierno federal. Alegan que dar plena autonomía a DC podría alterar el equilibrio político nacional, ya que tradicionalmente es un bastión demócrata. Esto explica en parte por qué los intentos legislativos recientes han fracasado:

En 2021, bajo control demócrata, la Cámara aprobó un proyecto para convertir DC en estado. Nunca llegó a votarse en el Senado.

La resistencia republicana se basa en el temor a perder peso político en el Congreso, ya que los nuevos senadores probablemente serían demócratas.

Otros argumentos incluyen:

La falta de atributos económicos e industriales propios (como agricultura o industria) que caracterizan a los estados convencionales.

La posibilidad permanente para los residentes de mudarse a estados vecinos si desean plena representación.

Evolución reciente: tensiones políticas y demandas ciudadanas

Las decisiones ejecutivas recientes han puesto en evidencia los límites del autogobierno local. El despliegue federal durante protestas sociales o incidentes graves muestra cómo el presidente puede asumir competencias normalmente reservadas a autoridades estatales o municipales. Este poder es exclusivo del distrito por mandato constitucional.

Las demandas ciudadanas por igualdad democrática han encontrado eco mediático y político:

El lema “Taxation without representation” (impuestos sin representación) se ha convertido en bandera local.

Comparaciones con Puerto Rico evidencian cómo territorios sin estatuto estatal pleno enfrentan similares carencias representativas.

Grupos cívicos insisten en que DC tiene más población que varios estados pequeños como Wyoming o Vermont.

¿Hacia dónde evoluciona el debate?

El futuro político-administrativo de Washington DC sigue siendo incierto:

Los movimientos pro-estadidad mantienen presión constante sobre el Congreso. Las tensiones partidistas dificultan cualquier avance legislativo significativo. La intervención federal directa en asuntos locales probablemente se mantendrá mientras persista el actual marco constitucional.

No obstante, cada crisis institucional —como las vividas bajo presidencias recientes— refuerza la percepción pública sobre la necesidad de revisar el estatus legal del distrito. En palabras de activistas locales: “Cumplimos con todos los deberes ciudadanos, pero seguimos siendo ciudadanos de segunda clase”.

La capital estadounidense permanece como símbolo vivo del poder federal pero también como recordatorio permanente de los límites democráticos internos del país más influyente del mundo.

Este jueves, 14 de agosto del 2025, Washington DC continúa siendo un laboratorio político cuya evolución será clave para entender los desafíos democráticos contemporáneos en Estados Unidos.

Si algo queda claro tras repasar su historia y su presente es que ningún otro territorio representa mejor las contradicciones fundacionales —y actuales— del sistema federal estadounidense.