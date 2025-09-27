Trump presenta un plan de paz para Gaza que excluye a los terroristas de Hamas y exige la inmedita liberación de los rehenes

Occidente, con países como España a la cabeza, ha claudicado de manera lamentable ante los terroristas de Hamás y otros facinerosos similares, reconociendo precipitadamente un Estado palestino que solo sirve de incentivo a más violencia y antisemitismo.

Tanto Netanyahu como Trump se lo restriegan por la cara a esta Europa débil, con el primero exigiendo la rendición total de Hamás y el segundo presionando por la liberación inmediata de todos los rehenes para evitar un «infierno» en Gaza.

Ambos coinciden en que los palestinos podrían parar ipso facto los combates si liberaran a los rehenes israelíes que torturan en sus túneles, pero su obstinación solo prolonga el sufrimiento y la destrucción.

Significativo que los líderes de Hamas, como recoge CNN, alardeen todavía hoy de la masacre del 7 de octubre de 2023 y repitan que no se arrepienten de nada.

La aparición de Donald Trump en el escenario internacional con su plan de paz para Gaza ha sacudido las estructuras diplomáticas y geopolíticas.

Esta iniciativa, que se ha filtrado recientemente y consta de 21 puntos, descarta cualquier participación de Hamas en el futuro de la Franja.

Además, condiciona la retirada gradual del Ejército israelí a la liberación completa de los rehenes en un plazo máximo de 48 horas. Este anuncio llega en un periodo de intensa tensión, con Occidente dividido y la región agotada tras casi dos años de conflicto.

El grupo terrorista de Hamás ha felicitado este viernes 26 de septiembre a Sánchez, por haber plantado al primer ministro Netanyahu en la Asamblea General de la ONU.

Hamás sostiene que la salida de las delegaciones de las naciones árabes, musulmanas, africanas y europeas ha demostrado, a su juicio, el aislamiento de Israel.

Los terroristas han interpretado como un respaldo a su causa la ausencia del Gobierno de Sánchez.

El núcleo del plan Trump

Según ha informado CNN, la propuesta de Trump se basa en tres pilares fundamentales:

Exclusión total de Hamas en cualquier proceso relacionado con la reconstrucción o gobernanza en Gaza.

en cualquier proceso relacionado con la reconstrucción o gobernanza en Gaza. Liberación inmediata de los rehenes : se exige que los cerca de 48 rehenes israelíes sean liberados en apenas dos días, antes de que Israel realice cualquier movimiento significativo.

: se exige que los cerca de 48 rehenes israelíes sean liberados en apenas dos días, antes de que Israel realice cualquier movimiento significativo. Retirada escalonada de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), que solo comenzaría tras confirmar la liberación de los cautivos.

Adicionalmente, Trump propone establecer una autoridad transitoria que no esté vinculada ni a Hamas ni a Fatah, así como un control internacional sobre la ayuda humanitaria y el proceso de reconstrucción. No obstante, el plan no aclara si Hamas ha recibido oficialmente esta propuesta ni cuál ha sido su respuesta, lo que añade incertidumbre sobre su viabilidad.

Antecedentes de una propuesta controvertida

Las ideas de Trump respecto a Gaza no son nuevas ni carecen de polémica. Ya a principios del año 2025, el expresidente estadounidense planteó transformar la Franja en una especie de “Riviera del Medio Oriente”, mediante un proyecto inmobiliario futurista que, según sus críticos, implicaba la expulsión forzada de millones de palestinos hacia Egipto y Jordania. Esta posibilidad fue rechazada tajantemente por El Cairo y Ammán, que advirtieron sobre una crisis regional incontrolable.

La comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea y la ONU, catalogó esa propuesta como “limpieza étnica”, mientras que algunos sectores más radicales del gobierno israelí mostraron entusiasmo por ella. El primer ministro israelí Netanyahu apoyó el enfoque presentado por Trump, considerándolo como una idea “novedosa” tras años sin propuestas concretas y defendiendo que Hamas no debería tener cabida en el futuro político de Gaza.

La postura occidental y las debilidades europeas

A medida que avanza esta situación, la respuesta desde Occidente pone al descubierto profundas divisiones. Benjamin Netanyahu ha acusado recientemente a varios países occidentales de “haber cedido” al reconocer al Estado palestino. Para él, estos gestos representan una recompensa al terrorismo ejercido por Hamas y evidencian una debilidad tanto moral como política. Durante su intervención en la ONU, varios representantes europeos y latinoamericanos abandonaron el recinto como señal de protesta, lo cual refleja una creciente polarización internacional sobre el conflicto entre palestinos e israelíes.

En este marco, España y gran parte del continente europeo han enfrentado severas críticas por su aparente falta de firmeza ante las tácticas violentas empleadas por Hamas. En Israel y Estados Unidos se percibe que Europa está debilitando su posición al presionar por un alto el fuego sin garantías claras para la seguridad israelí.

Hamas y su narrativa del 7 de octubre

En las últimas horas, Hamas ha reiterado su negativa a reconocer la legitimidad del Estado israelí y defendido sus acciones del 7 de octubre. Aseguran que sus ataques estaban dirigidos únicamente contra objetivos militares, aunque las pruebas sobre víctimas civiles son abrumadoras. Un alto dirigente del grupo islamista declaró a CNN tras sobrevivir a un ataque en Doha que “nunca pretendieron secuestrar civiles” y afirmaron no arrepentirse por sus acciones.

Esta narrativa se enfrenta directamente a los hechos sobre el terreno y complica cualquier avance diplomático. Los contactos indirectos entre Hamas y emisarios estadounidenses han buscado explorar posibles intercambios prisioneros; sin embargo, el grupo rechaza cualquier acuerdo que implique su desaparición forzada del ámbito político o militar.

El dilema sobre los rehenes y la presión internacional

El plan propuesto por Trump introduce un elemento crucial: liberar a 48 rehenes en un plazo máximo de 48 horas como condición indispensable para iniciar la retirada israelí. Esta exigencia es vista en Israel como un respaldo a las demandas más extremas del gobierno encabezado por Netanyahu; mientras tanto, para Hamas representa un punto inaceptable sin garantías claras para una retirada total.

Hasta ahora, el intercambio entre rehenes y prisioneros ha sido uno de los pocos aspectos donde ambas partes han coincidido parcialmente; sin embargo, el estancamiento actual ha vuelto a sumergir al conflicto en una espiral violenta. La última tregua mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos permitió liberar 33 rehenes a cambio de 1.900 prisioneros palestinos; pero se rompió cuando Hamas rechazó nuevos intercambios y se reanudaron los bombardeos israelíes.

Reacciones regionales y perspectivas

Egipto y Jordania han dejado claro su rechazo ante cualquier plan que implique el desplazamiento masivo de palestinos fuera de Gaza.

y han dejado claro su rechazo ante cualquier plan que implique el desplazamiento masivo de palestinos fuera de Gaza. La Liga Árabe ha propuesto un plan propio para la reconstrucción con apoyo internacional e insiste en rechazar soluciones impuestas ajenas a los deseos palestinos.

ha propuesto un plan propio para la reconstrucción con apoyo internacional e insiste en rechazar soluciones impuestas ajenas a los deseos palestinos. Dentro del bloque occidental existe una clara división entre quienes apoyan incondicionalmente a Israel y aquellos que presionan por encontrar una solución política viable que contemple la creación del Estado palestino.

En este contexto complejo, el plan presentado por Trump puede interpretarse tanto como un intento apresurado por encontrar una salida rápida al conflicto como también como una estrategia electoral dirigida hacia su base política. Esto es especialmente relevante ante el auge reciente del extremismo político en Israel junto al desgaste visible del liderazgo Netanyahu.

Un futuro incierto

La propuesta lanzada por Trump parece más una declaración llena intenciones que un auténtico camino hacia soluciones realistas. La negativa rotunda por parte de Hamas a desaparecer políticamente, así como también la oposición árabe ante aceptar refugiados masivos o las divisiones dentro del bloque occidental complican sobremanera cualquier avance tangible.

El horizonte inmediato para Gaza sigue marcado por violencia persistente, desintegración política e inexistencia total de consensos compartidos. La paz parece estar muy lejos; sin embargo, cada propuesta —por más controvertida que resulte— redefine los límites del debate actual e invita a todos los actores involucrados a posicionarse frente al conflicto. El plan presentado por Trump mantiene así a Gaza en el centro del escenario político internacional mientras deja claro que aún queda mucho camino por recorrer antes que este conflicto encuentre cierre alguno.