Purga en la China de Xi Jinping: condenado a muerte su ex ministro de Agricultura por corrupción

Este domingo, una noticia impactante recorrió los pasillos del poder en Pekín. Tang Renjian, quien fuera ministro de Agricultura de China, ha sido condenado a muerte con suspensión de ejecución por dos años.

El tribunal lo declaró culpable de haber aceptado sobornos que superan los 268 millones de yuanes —alrededor de 38 millones de dólares— entre 2007 y 2024.

Este fallo, emitido por el tribunal popular de Changchun, representa un nuevo capítulo en la prolongada y feroz campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping, poniendo en evidencia la férrea política interna del régimen chino.

Una purga sin precedentes

La situación de Tang Renjian no es un caso aislado. Desde que Xi Jinping llegó al poder hace más de diez años, el sistema del Partido Comunista ha llevado a cabo purgas masivas que han afectado a cientos de miles de funcionarios. En 2024, el Partido sancionó a 889.000 miembros, incluyendo a 73 que ocupaban cargos provinciales o ministeriales. Además, cerca del 10% del Comité Central ha sido purgado, marginado o se ha ausentado en reuniones clave desde finales de 2022.

La condena a Tang se produce tras la caída de otros personajes destacados, como los ex ministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, también acusados de corrupción. La campaña, que comenzó formalmente en 2020 con un enfoque especial en el aparato de seguridad interior, tiene como objetivo —según palabras del propio Xi— asegurar que policías, fiscales y jueces sean “absolutamente leales, absolutamente puros y absolutamente fiables”.

El caso Tang Renjian

Tang Renjian , con 63 años, fue ministro de Agricultura entre 2020 y 2024.

, con 63 años, fue ministro de Agricultura entre 2020 y 2024. Ha ocupado posiciones estratégicas como gobernador en la provincia de Gansu y vicepresidente en la región autónoma de Guangxi.

Entre 2007 y 2024, recibió sobornos tanto en efectivo como en bienes valorados en 38 millones de dólares, según el tribunal.

La corte justificó la pena capital alegando que sus delitos “causaron pérdidas muy graves para los intereses del Estado y del pueblo”.

En China, es común imponer la pena de muerte con suspensión condicional en casos graves de corrupción. Si el condenado muestra buen comportamiento durante este periodo probatorio, la pena puede transformarse en cadena perpetua.

Claves de la campaña anticorrupción de Xi

La magnitud de esta purga resulta difícil de concebir desde fuera del país. En enero, el propio Xi reconoció que la corrupción sigue siendo la mayor amenaza para el Partido Comunista. La campaña ha cobrado fuerza especialmente después de que Xi asegurara un tercer mandato en 2022 y reforzara su liderazgo con aliados fieles.

No obstante, las purgas también han alcanzado a funcionarios promovidos por el propio Xi, lo que suscita interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. Analistas internacionales señalan similitudes con las campañas llevadas a cabo por Stalin y Mao Zedong. El politólogo Wu Guoguang, desde Stanford, menciona un “ciclo recurrente” donde las purgas siguen a fracasos administrativos y concentran aún más poder en manos del líder supremo.

¿Lucha real contra la corrupción o control político?

El discurso oficial presenta esta cruzada como una forma necesaria para limpiar el aparato estatal y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, voces críticas dentro y fuera del país advierten que esta campaña también puede servir para eliminar adversarios políticos y consolidar aún más el control personalista de Xi.

Los defensores argumentan que esta purga promueve una gobernanza más limpia y eficiente.

Por otro lado, los detractores opinan que Xi utiliza la lucha anticorrupción para sofocar cualquier disidencia interna incluso entre sus propios leales.

La rapidez con que se investigó y condenó a Tang Renjian —expulsado del Partido en noviembre pasado tras solo seis meses desde su inicio investigativo— refuerza esta percepción. La inquietud por posibles redes alternativas al poder parece llevar a Xi a mantener una vigilancia constante sobre su entorno.

Impacto en la política y la economía

La campaña anticorrupción ha dejado huella tanto en la administración pública como en las fuerzas armadas. Solo dentro del Ejército, al menos 45 oficiales y directivos del complejo militar-industrial han sido destituidos desde 2023. En lo económico, esta purga ha generado incertidumbre; muchos altos funcionarios del sector financiero también han caído bajo sospecha.

La presión sobre los funcionarios ha aumentado el temor a tomar decisiones arriesgadas, lo cual podría enlentecer procesos cruciales.

A nivel internacional, la imagen de China se ve perjudicada por esta percepción creciente de inestabilidad interna junto con un régimen cada vez más autoritario.

¿Hacia dónde evoluciona el régimen de Xi?

La continuidad inquebrantable de esta campaña —incluso contra aquellos considerados cercanos— sugiere que Xi no se siente completamente seguro dentro del aparato partidista. Los expertos apuntan a redes personales y lealtades dentro del sistema que pueden convertirse fácilmente en amenazas para él mismo.

El futuro inmediato parece dirigirse hacia una mayor centralización del poder acompañado por un clima generalizado de desconfianza dentro del Partido. Las consecuencias futuras derivadas de esta purga podrían ser impredecibles: desde un liderazgo personalista casi absoluto hasta fracturas internas que todavía son difíciles de discernir entre las sombras políticas que envuelven Pekín.

Mientras tanto, la condena impuesta a Tang Renjian sirve como un claro aviso para toda la administración: nadie está exento; ni siquiera aquellos más cercanos al núcleo del poder. En la China gobernada por Xi Jinping, el costo asociado a la lealtad se traduce nuevamente en términos crudos: supervivencia política y personal son ahora moneda corriente.