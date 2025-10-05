La contundente victoria electoral del millonario Andrej Babis sacude la República Checa

La República Checa despierta con un renovado panorama político.

El populista Andrej Babis ha logrado una victoria contundente en las elecciones legislativas, alcanzando el 35,8% de los votos.

Esta cifra lo coloca muy por delante de su competidor directo, el primer ministro saliente Petr Fiala, quien apenas ha conseguido el 22%.

Este resultado no solo confirma un giro hacia el populismo en el país, sino que también anticipa una fase de cambios significativos en la política exterior y social.

La jornada electoral, que se llevó a cabo durante dos días, ha puesto de manifiesto el descontento de un amplio sector de la sociedad checa.

La formación Acción de Ciudadanos Descontentos (ANO), bajo el liderazgo de Babis, se ha consolidado como la principal fuerza política tras cuatro años en la oposición. No obstante, la contundencia de su victoria no garantiza automáticamente una mayoría absoluta en el Parlamento, lo que obliga a Babis a buscar alianzas para poder formar gobierno.

El auge del populismo y el reto de la gobernabilidad

El resultado electoral evidencia una notable fragmentación política. El partido ANO ha obtenido 80 de los 200 escaños disponibles, ocho más que en la legislatura anterior. La coalición gobernante Spolu (Juntos), liderada por Fiala, ha sufrido un duro golpe al perder 19 parlamentarios respecto a 2021 y quedarse con solo 52 diputados. En tercer lugar se encuentra el partido de los Alcaldes (STAN), que logra 22 escaños y un 11,2% de los votos, seguido por los Piratas con 18 escaños y el 8,9%.

Por su parte, el partido SPD (Libertad y Democracia Directa), con tintes ultraderechistas y prorrusos, se sitúa cerca del 8%, mientras que el movimiento Motoristas irrumpe como nueva fuerza parlamentaria con aproximadamente el 7%. Esta dispersión obliga a ANO a buscar apoyos externos, probablemente entre partidos euroescépticos y críticos con la OTAN, lo que podría alterar el tradicional equilibrio europeo en Praga.

Un cambio de rumbo en política exterior

La victoria de Babis implica un cambio significativo en la posición internacional de la República Checa. Durante su campaña electoral, este magnate agroindustrial criticó abiertamente el respaldo militar a Ucrania y prometió reducir las compras de munición para Kiev. Esta postura contrasta con la línea mantenida por Fiala desde la invasión rusa en 2022, marcando un quiebre con la política pro-ucraniana y pro-europea.

El posible acercamiento de Babis a líderes como Viktor Orbán en Hungría y Robert Fico en Eslovaquia —ambos conocidos por su escepticismo hacia la Unión Europea y la OTAN— podría realinear a la República Checa dentro del bloque crítico del Este europeo. Las repercusiones son profundas: se abre paso a una política más centrada en los asuntos internos y menos alineada con Bruselas en un momento crucial para Europa.

Contexto social y político: descontento y polarización

El ascenso de Babis puede explicarse parcialmente por el malestar social. La inflación disparada, los altos precios energéticos y una sensación generalizada de abandono en las áreas rurales han impulsado este voto populista. ANO ha logrado movilizar a electores que tradicionalmente se mantenían alejados de las grandes ciudades, donde Spolu y los liberales aún gozan de mayor apoyo. Además, su campaña se caracterizó por un discurso firme contra la inmigración y una retórica crítica hacia Europa que resonó entre sectores preocupados por una posible pérdida de soberanía.

Sin embargo, es importante señalar que la figura de Babis no está exenta de controversias. Con un patrimonio superior a los 3.500 millones de dólares, enfrenta causas judiciales por supuesta malversación de fondos europeos y figura entre los «papeles de Pandora» debido a sociedades offshore establecidas en Francia. Su retorno al poder —siendo el primer exgobernante que lo logra en la historia moderna checa— ocurre bajo esta sombra legal.

Perspectivas de futuro: negociaciones y posibles escenarios

La configuración final del Parlamento será ratificada este lunes; los partidos tendrán tiempo para presentar recursos legales si así lo consideran necesario. La formación del nuevo gobierno presenta retos complejos. Aunque Babis aspira a establecer un ejecutivo monocolor, las cuentas parlamentarias le obligan a pactar —probablemente con el SPD— lo que podría endurecer aún más la postura del país frente a la UE y la OTAN.

Las próximas semanas serán cruciales. La República Checa deberá decidir si mantiene su orientación europeísta o se adhiere al grupo de naciones más críticas con Bruselas. La postura adoptada por Babis respecto a Ucrania y su resistencia a aumentar el gasto militar conforme a los compromisos establecidos con la OTAN auguran tensiones con sus aliados occidentales.

Un país en la encrucijada

La contundente victoria de Andrej Babis da paso al inicio de una etapa cargada de incertidumbre y polarización. El futuro del gobierno dependerá enormemente de alianzas complicadas y del arte para gestionar un Parlamento fragmentado. El rumbo que tome la República Checa no solo afectará su política interna; también tendrá repercusiones significativas sobre el equilibrio geopolítico en Europa Central justo cuando esta región redefine su papel en el escenario internacional.

La expectación es palpable. Los checos han expresado sus preferencias claramente en las urnas; sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: será necesario encontrar un equilibrio entre las demandas sociales, mantener una estabilidad institucional adecuada y definir claramente su posición internacional. Un reto mayúsculo que mantendrá a la República Checa bajo el foco europeo durante los próximos meses.