Trump amenaza a España con su expulsión de la OTAN

Una declaración aparentemente ligera de Donald Trump ha desatado una auténtica tormenta en el ámbito diplomático de la OTAN. Durante una rueda de prensa junto a su colega finlandés, Alexander Stubb, el presidente estadounidense insinuó que “quizá deberían expulsar a España de la OTAN” debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, un objetivo recién acordado por la Alianza para 2035. Esta afirmación ha impactado profundamente tanto en Madrid como en las cancillerías europeas, tensando aún más una relación bilateral ya marcada por la desconfianza y el recelo en cuestiones de seguridad y compromisos financieros.

El origen de la crisis: gasto militar y presión de Trump

El motivo del conflicto es bastante claro. En la última cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, los 32 países aliados acordaron incrementar progresivamente sus presupuestos en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB, presionados por Trump y ante la creciente inestabilidad en Europa del Este. España fue el único país que se opuso abiertamente a este aumento, argumentando que su contribución actual —aproximadamente un 2,1% del PIB— ya representa un esfuerzo significativo y acorde con las capacidades nacionales. Para el Gobierno español, cumplir con el 5% implicaría un incremento superior a los 350.000 millones de euros en diez años, un desembolso que, según Pedro Sánchez, “solo podría lograrse aumentando los impuestos a cada trabajador en unos 3.000 euros anuales”.

Trump, fiel a su estilo directo y provocador, no dudó en señalar a España como “el rezagado” dentro de la Alianza, cuestionando que “no tienen excusa para no hacerlo” y sugiriendo, por primera vez en la historia reciente de la OTAN, la expulsión de un miembro por razones económicas y no estratégicas. El mandatario estadounidense concluyó:

“Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y muchos pensaron que era imposible. Se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN”.

España, en el punto de mira: respuestas y contexto

La respuesta del Gobierno español ha sido rápida pero cautelosa. Desde La Moncloa y el Ministerio de Exteriores se ha enviado un mensaje claro de “máxima tranquilidad”, subrayando que España es un miembro “de pleno derecho y comprometido con la OTAN”, cumpliendo con los objetivos operativos y contribuyendo a misiones internacionales al igual que Estados Unidos.

Desde las filas opositoras, Alberto Núñez Feijóo ha criticado duramente a Sánchez, afirmando que “el problema no es España, sino el presidente”, defendiendo que el país “es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN”. En cuanto al entorno internacional, muchos aliados han optado por mantener silencio o emitir mensajes genéricos de apoyo, tratando así de evitar avivar una polémica que podría extenderse a otras naciones con dificultades para cumplir también con el objetivo del 5%.

El precedente: la presión de Trump sobre la OTAN

No es novedad que Trump haya arremetido contra sus aliados europeos por sus niveles de gasto en defensa. Durante su anterior mandato ya lanzó amenazas sobre una posible retirada estadounidense de la OTAN si los socios no aumentaban sus presupuestos militares e incluso llegó a cuestionar la defensa automática para los países bálticos ante una agresión rusa. Sin embargo, nunca antes había planteado tan explícitamente la posibilidad de expulsar a un miembro específico de la Alianza; esto marca una nueva etapa en las presiones ejercidas sobre los socios y evidencia una estrategia más confrontativa.

La diferencia ahora radica en lo drástico del reto: pasar del 2% al 5% del PIB supone triplicar el esfuerzo financiero requerido y genera serias dudas sobre su viabilidad económica y política en muchos países. Esto resulta especialmente complejo para aquellos con sistemas sociales consolidados donde existe resistencia al gasto militar. Así, España se convierte en una prueba clave para evaluar tanto la cohesión interna de la OTAN como para medir cuán creíble es esta nueva hoja de ruta impuesta bajo presión estadounidense.

Claves para entender el choque

El 5% del PIB : El incremento del 2% al 5% fue promovido por Estados Unidos bajo el argumento de que las amenazas rusas y la inestabilidad global requieren esfuerzos sin precedentes.

: El incremento del 2% al 5% fue promovido por Estados Unidos bajo el argumento de que las amenazas rusas y la inestabilidad global requieren esfuerzos sin precedentes. España como único disidente : Aunque otros países han expresado dudas, solo España ha defendido públicamente que este objetivo es inalcanzable y que las contribuciones deben evaluarse según capacidades más allá de simples cifras.

: Aunque otros países han expresado dudas, solo ha defendido públicamente que este objetivo es inalcanzable y que las contribuciones deben evaluarse según capacidades más allá de simples cifras. Posibles sanciones comerciales : Trump ha insinuado que si España no cede podría haber represalias económicas, lo cual añade aún más tensión al ambiente político y económico.

: Trump ha insinuado que si España no cede podría haber represalias económicas, lo cual añade aún más tensión al ambiente político y económico. Apoyo interno dentro de la OTAN: El secretario general, Mark Rutte, recordó a España que no hay “cláusulas de escape”, afirmando que todos los miembros deben cumplir con sus compromisos; sin embargo, también hay preocupación sobre lo que podría significar establecer un precedente mediante una expulsión forzada.

Escenarios futuros

La posibilidad real de que España sea expulsada de la OTAN parece remota actualmente. El tratado fundacional no prevé ningún mecanismo para llevar a cabo tal acción y cualquier decisión requeriría unanimidad entre los miembros; algo poco probable dada la importancia geoestratégica española en el flanco sur y su control sobre el Estrecho de Gibraltar. No obstante, las amenazas lanzadas por Trump incrementan los riesgos internos e intensifican posibles sentimientos euroescépticos así como desconfianza hacia Estados Unidos entre los ciudadanos españoles y europeos.

En el corto plazo, lo más probable es que el Gobierno español busque una solución negociada; esto podría incluir aumentar su inversión en capacidades militares o asumir nuevos compromisos operativos sin llegar al objetivo nominal del 5%. La clave estará en cómo logre actuar la diplomacia europea para mediar en esta situación antes de que se extienda a otros países con reticencias similares.

Más allá de la OTAN: impacto político y social

La propuesta formulada por Trump no solo pone a prueba los cimientos mismos de la OTAN; también reabre un debate crucial sobre cuál debería ser el papel real de España dentro del esquema colectivo europeo respecto a seguridad nacional frente al dilema entre gastos militares e inversiones sociales. Este choque ha polarizado aún más las opiniones políticas internas obligando a todos los actores a posicionarse ante una disyuntiva mayor: ¿hasta dónde debe llegar un país en su compromiso con defensas comunes ante un panorama global incierto?

En este entorno internacional lleno de desafíos e incertidumbres geopolíticas, esta crisis provocada por Trump podría marcar un punto decisivo tanto para futuro inmediato como para posicionamiento internacional español. Las decisiones tomadas en las próximas semanas determinarán no solo qué rumbo tomará esta Alianza sino también cómo gestionarán los Estados su autonomía frente a las presiones ejercidas por potencias globales.