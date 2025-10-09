La paz entre Israel y Hamás la consigue Trump, no el corrupto de Sánchez

La paz en Gaza la ha conseguido —de momento— el presidente estadounidense Donald Trump.

Decirlo parece casi una necedad, pero lo cierto es que desde Moncloa y sus terminales mediáticas son expertos en reescribir la historia, por lo que, seguramente, querrán colgarse la medalla del fin del conflicto.

Dirán que todo ha sido gracias al boicot a La Vuelta, a la épica fake de la flotilla y a la “gran influencia” que tiene Pedro Sánchez en el ámbito internacional. Pero lo cierto es que el único al que puede señalarse como responsable del alto el fuego es Trump.

Él, que sí tiene portaaviones y bombas nucleares, ha recurrido a la negociación. Él sí merecería ser nominado al Nobel de la Paz, y no el galgo de Paiporta.

Este y otros asuntos son tratados por Josué Cárdenas en La burbuja de este jueves, 9 de octubre.