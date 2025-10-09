España sucumbe en fabricación de coches

España vive un retroceso preocupante en su industria automotriz. Según los últimos datos, la producción de vehículos cae mientras Brasil nos adelanta y nos desplaza del puesto 8 al 9 en el ranking mundial de fabricantes.

La transición tecnológica, la caída de la demanda europea y los costes de adaptación a los nuevos modelos eléctricos están estrangulando nuestras fábricas.

Este declive no es solo una mala racha: es un aviso de que estamos perdiendo competitividad estratégica. Si seguimos dejando que nos adelanten, no habrá vuelta atrás.