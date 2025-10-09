Si el Gobierno lo permite

España sucumbe en fabricación de coches

Economía

España vive un retroceso preocupante en su industria automotriz. Según los últimos datos, la producción de vehículos cae mientras Brasil nos adelanta y nos desplaza del puesto 8 al 9 en el ranking mundial de fabricantes.

La transición tecnológica, la caída de la demanda europea y los costes de adaptación a los nuevos modelos eléctricos están estrangulando nuestras fábricas.

Este declive no es solo una mala racha: es un aviso de que estamos perdiendo competitividad estratégica. Si seguimos dejando que nos adelanten, no habrá vuelta atrás.

