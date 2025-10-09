Si el Gobierno lo permite

Deuda récord: 2 billones en circulación y el Gobierno presume de milagro

El ministro de Economía intenta convencernos de que España está reduciendo su deuda. Pero los datos oficiales del Banco de España y Eurostat cuentan otra historia muy distinta.

Desde junio de 2018 hasta julio de 2025, la deuda del Estado español ha aumentado en casi 477.000 millones de euros, pasando de 1,2 billones a 1,68 billones. La Administración Central se dispara un 49 %, la Seguridad Social se hunde en una deuda récord del +262 %, y el conjunto de todas las administraciones suma ya 2,05 billones en circulación.

Mientras el PIB nominal crece un 38 % en estos años, la deuda lo hace a un ritmo todavía mayor, situando a España al borde de una nueva crisis de credibilidad financiera.

La realidad es tozuda: España no reduce deuda, la multiplica, y quien diga lo contrario miente descaradamente. Este vídeo desmonta con cifras oficiales la burda mentira del ministro de Economía y muestra cómo estamos hipotecando el futuro del país.

