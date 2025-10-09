¡Ánimo Pedro! ¡De la cárcel se sale!

En La Retaguardia de este jueves 9 de octubre de 2025, Eurico Campano analiza con el Economista José Ramón Riera y con el Doctor en Derecho y Economía, Julián Salcedo el complejo panorama que se le presenta a Pedro Sánchez ante su próxima comparecencia en la comisión de investigación del Senado que analiza toda la corrupción del Gobierno.

Y es que la política nacional es aún más cutre y casposa que una película de Torrente gracias a la mafia que padecemos en La Moncloa, sus corruptelas y sus orgías con prostitutas pagadas con dinero ‘púbico’. Cuando Pedro Sánchez comparezca en el Senado será más que interesante ver cómo justifica, explica o distrae la atención de tantos chanchullos que ni una bomba nuclear en Gaza pordría tapar.

Por ejemplo: los negocios de su mujer con asesora pagada por los españoles o por qué va a ir a juicio por nada menos que 5 delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de dinero público, apropiación indebida e intrusismo profesional. O, también, tiene mucho que explicar Pedro Sánchez sobre los contratos de compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa creada express durante la pandemia y vinculada a Koldo y Ábalos. También hay mucho que explicar sobre los sobres con pagos en metálico en la sede del PSOE y si esas salidas de dinero en efectivo están justificadas con los ingresos del partido. También está previsto que el PP le pregunte a Sánchez por los contratos de Cerdán con Servinabar en Navarra o por el rescate de Air Europa por 475 millones de euros o también, el rescate la aerolínea venezolana Plus Ultra que, con 1 solo avión operativo en España, recibió 51 millones del Gobierno. Y ya que hablamos de Venezuela, habría que analizar qué pasó exactamente durante el aterrizaje en Madrid de la vicedictadora de venezolana, Delcy Rodríguez.

También será interesante conocer las respuestas de Sánchez a por qué su mujer enviaba cartas de recomendación de empresas a los ministerios del Gobierno o los contratos por más de 10 millones de euros a empresas de Barrabés, el amigo del matrimonio Sanchez&Gómez.

Y aún estamos a la espera de conocer los informes de la UCO que se prevén demoledores sobre el ministro Angel Victor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ambos centrados en buena parte en las decisiones y contratos que hicieron en la pandemia cuando Torres era presidente de Canarias y Armengol de Baleares.

En todos estos temas y muchos más, si Sánchez miente bajo juramento, podría enfrentarse a una pena de hasta un año de prisión. La frase que circula entre los pasillos del poder, entre risas nerviosas y preocupación palpable, es contundente: “¡Ánimo, Pedro! ¡De la cárcel se sale!”.

La citación de Sánchez ante la comisión de investigación del Senado, impulsada por el Partido Popular, no es simplemente un trámite. Llega después de año y medio sin aparecer por la Cámara Alta, presionado por las acusaciones que rodean al entorno socialista. La gravedad del asunto es evidente: está obligado a decir la verdad bajo amenaza de cárcel, algo sin precedentes para un presidente del Gobierno en democracia reciente. El ambiente que rodea esta comparecencia es explosivo: el conocido caso Koldo, las sospechas de corrupción que acechan a varios ministros y altos cargos del PSOE, junto con un enfrentamiento directo con los populares, quienes ya advierten que su interrogatorio será intenso.

Esta montaña de basura que tiene el Gobierno ha llevado al Secretario General del PP, Miguel Tellado, ha calificar en varias ocasioes al Ejecutivo como “una mafia”, acusándolo de dirigir una organización criminal que utiliza su poder para proteger a sus aliados y atacar las instituciones estatales. Usar términos como “mafia” y menciones continuas a “la Rosa Nostra” del PSOE han conferido al debate político el tono adecuado para describir al infame Ejecutivo que padecemos en España.

El expediente Leire Díez y la guerra sucia institucional

Si esto no fuera suficiente, el caso de Leire Díez añade otra capa de complejidad al asunto. Esta militante socialista está vinculada a ofertas para llegar a acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para proteger al círculo íntimo de Sánchez; ha sido objeto de un expediente calificado por el PP como un “paripé”. Los populares argumentan que Díez actuó siguiendo órdenes directas del PSOE para proteger a figuras clave cercanas al presidente. Mientras tanto, el expediente avanza sin medidas cautelares porque las pruebas obtenidas «ilegalmente» aún no justifican sanciones más severas.