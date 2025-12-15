Ahmed Al Ahmed, héroe de Sídney: un frutero sin miedo que se lanzó contra el terrorista de Bondi Beach y evitó más muertes

Ahmed Al Ahmed y el momento en que desarma al terrorista de Sídney.

La secuencia duró solo unos segundos, pero transformó el desenlace de una noche aterradora en Bondi Beach. Un hombre emerge detrás de un coche, se lanza sobre un tirador que empuña una escopeta, lo derriba y le quita el arma mientras los disparos y las sirenas resuenan a su alrededor.

Ese hombre es Ahmed Al Ahmed, un frutero de 43 años, padre de dos hijos, musulmán practicante y residente en Sídney.

Hasta hace poco, era un completo desconocido fuera de su vecindario; hoy muchos australianos lo ven como la antítesis del fanatismo que azotó una de las playas más icónicas del país.

Del puesto de frutas al epicentro del tiroteo

Los acontecimientos se produjeron durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, donde se congregaban más de mil personas cuando dos atacantes comenzaron a disparar contra la multitud. Las autoridades australianas han calificado este episodio como un ataque terrorista dirigido a la comunidad judía con tintes antisemitas.

El balance provisional es escalofriante:

Entre 12 y 16 muertos , según los distintos recuentos iniciales ofrecidos por medios y autoridades.

, según los distintos recuentos iniciales ofrecidos por medios y autoridades. Cerca de una treintena de heridos, varios en estado crítico.

Los dos atacantes han sido identificados como padre (50 años, abatido en el lugar) e hijo (24 años, hospitalizado en estado crítico).

En medio del caos, Ahmed Al Ahmed, propietario de una frutería en el barrio de Sutherland, se encontraba cerca del aparcamiento desde donde uno de los tiradores disparaba hacia la zona verde donde se celebraba el acto judío.

Según ha compartido su familia con medios locales, Ahmed:

No tiene ninguna experiencia previa con armas .

. Es padre de dos hijos .

. Regenta un pequeño negocio de frutas muy arraigado en la comunidad.

Su primo Mustafa ha resumido su actuación con claridad: «Es un héroe, 100 %».

El instante que todo transforma

Las imágenes dufundidas por varias cadenas internacionales muestran claramente lo sucedido. Un atacante, vestido completamente de negro, dispara con una escopeta desde un aparcamiento elevado hacia la zona ajardinada y el paseo marítimo.

En segundo plano aparece un hombre con camiseta clara agachado tras un coche. Es Ahmed. Espera unos instantes, observa los movimientos del tirador y cuando vislumbra una mínima oportunidad, decide actuar.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo describió como «un auténtico héroe» y afirmó que había presenciado «la escena más increíble», destacando que esa intervención permitió que «muchísima gente siga viva esta noche».

Herido por balas, pero estable

Esa heroica acción tuvo su precio personal. Ahmed sufrió heridas por al menos dos disparos durante el enfrentamiento.

Los datos coinciden entre diferentes medios:

Recibió impactos en el brazo y la mano , o bien en brazo y muslo según las primeras versiones ofrecidas por su familia a la televisión local 7News.

, o bien en brazo y muslo según las primeras versiones ofrecidas por su familia a la televisión local 7News. Tuvo que ser operado urgentemente y sigue ingresado en un hospital sídneyense.

y sigue ingresado en un hospital sídneyense. Su estado es estable, y médicos son optimistas respecto a su recuperación, según sus seres queridos.

Su primo Mustafa comentó ante las cámaras que pudieron verlo tras la operación y que los médicos les han indicado que «está bien» y esperan su completa recuperación.

Mientras tanto, una campaña para recaudar donaciones abierta en internet ya ha logrado reunir más de 130.000 dólares. Entre las contribuciones destaca la del inversor Bill Ackman. Este gesto ha convertido a Ahmed en un símbolo nacional y ha generado una ola de apoyo que supera fronteras.

Reacciones políticas y lucha contra la narrativa del odio

La figura de Ahmed ha cobrado protagonismo en el debate público tanto australiano como internacional. Esto no solo se debe al impacto visual del vídeo sino también a todo lo que su historia representa desde un punto de vista político, social y simbólico.

Varios elementos confluyen en su caso:

Es musulmán , mientras el ataque fue dirigido contra una multitud judía durante el primer día de Janucá.

, mientras el ataque fue dirigido contra una multitud judía durante el primer día de Janucá. Es un comerciante local , sin formación militar ni policial previa.

, sin formación militar ni policial previa. Actúa instintivamente para proteger a desconocidos en medio del pánico generalizado.

Las autoridades federales y estatales han insistido en enfatizar estos aspectos para reforzar un mensaje unitario frente al discurso del odio asociado al terrorismo islamista.

En Australia, líderes políticos de diversas ideologías han subrayado cómo el país se define tanto por actos como el protagonizado por este frutero como por su capacidad para proteger a sus minorías frente a la violencia extremista.

El presidente estadounidense, Donald Trump, describió a Ahmed como «una persona muy valiente» que probablemente «salvó muchas vidas» durante un acto celebrado en la Casa Blanca.