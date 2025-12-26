Trump ordena atacar sin piedad a la escoria terrorista de ISIS en Nigeria ‘por perseguir a los cristianos’

Lo mejor es el mensaje.

La sorna.

Porque es de los que marcan época: «Les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos».

Donald Trump llevó a cabo un ataque aéreo letal este 25 de diciembre de 2025, dirigido a campamentos de ISIS en el noroeste de Nigeria.

La acción busca poner freno a la persecución que sufren los cristianos en la región.

En su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense expresó que había ordenado un «poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista del ISIS» que se dedica a asesinar «principalmente a cristianos inocentes a niveles nunca vistos en muchos años, e incluso siglos».

Además, hizo una advertencia clara: «Si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo».

El Comando de EE.UU. para África ratificó la operación en el estado de Sokoto, llevada a cabo en colaboración con el gobierno nigeriano. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mostró su apoyo al ataque y agradeció la cooperación del país africano. Trump cerró su mensaje con ironía: «Les deseo una feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos».

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Antecedentes de la violencia en Nigeria

La situación de los cristianos en Nigeria es alarmante y tiene raíces profundas. Grupos como Boko Haram, ISWAP (Provincia de África Occidental del Estado Islámico) y pastores fulani llevan años atacando aldeas, iglesias y centros educativos. En apenas 220 días del año 2025, se registraron 7.087 asesinatos de cristianos y 7.800 secuestros, según un informe elaborado por Intersociety. Desde 2009, las cifras indican que han sido asesinados alrededor de 52.000 cristianos.

El presidente Trump incluyó a Nigeria en su listado de Países de Especial Preocupación por violaciones a la libertad religiosa, junto a naciones como China, Corea del Norte o Rusia. El pasado 6 de noviembre, desde el Air Force One, lanzó una amenaza contundente: «Vamos a hacerle cosas que no le van a gustar nada» a los terroristas. A finales de octubre, se refirió a una «caza existencial» contra el cristianismo y preparó acciones militares «rápidas, brutales y crueles».

«Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians…» – President Donald J. Trump pic.twitter.com/AUUmTMABSs — The White House (@WhiteHouse) December 26, 2025

El gobierno nigeriano está intentando hacer frente a estas organizaciones, pero no ha logrado proteger adecuadamente a su población. Boko Haram, además de atacar a cristianos, también persigue musulmanes considerados «apóstatas». En el norte del país, doce estados aplican leyes islámicas, lo que genera tensiones sociales evidentes. Según el sacerdote nigeriano Stan Chu Ilo, la violencia es un fenómeno complejo que combina religión, etnicidad, pobreza y corrupción: no se trata únicamente de una persecución estatal sino del reflejo de un Estado débil.

Víctimas totales : Más de 10.000 muertes por ataques armados desde 2023, según datos proporcionados por Amnistía Internacional .

: Más de 10.000 muertes por ataques armados desde 2023, según datos proporcionados por . Ataques recientes : En noviembre se produjo el secuestro de 300 estudiantes en una escuela católica; afortunadamente fueron liberados posteriormente.

: En noviembre se produjo el secuestro de 300 estudiantes en una escuela católica; afortunadamente fueron liberados posteriormente. Otros factores: Problemas como bandolerismo y disputas por tierras y recursos afectan tanto a cristianos como musulmanes.

La administración estadounidense está intensificando su campaña global contra el terrorismo islamista. Recientemente llevó a cabo bombardeos contra posiciones del ISIS en Siria, tras un atentado que dejó varios soldados americanos heridos.

La situación actual y reacciones

Los bombardeos realizados el 25 de diciembre resultaron en la muerte de varios militantes del grupo terrorista ISIS, según informó el Comando África estadounidense.. Hasta ahora no hay datos oficiales sobre posibles daños colaterales o víctimas civiles. El gobierno nigeriano, que cuenta con una población aproximada de 220 millones divididos entre musulmanes en el norte y cristianos en el sur, ha aceptado la ayuda americana para fortalecer sus capacidades militares. Subrayan que estos grupos atacan indiscriminadamente y no solo persiguen a los cristianos.

Los expertos están divididos sobre si esto puede considerarse «genocidio cristiano». Organizaciones como Puertas Abiertas sostienen que hay una clara motivación religiosa detrás de estos ataques. Sin embargo, otras entidades como VerificaRTVE o ACLED, apuntan que entre los cerca de 1.000 ataques registrados en 2025, solo unos 50 se dirigieron específicamente contra cristianos; atribuyen más responsabilidad al crimen organizado y las tensiones étnicas.. Curiosamente, se ha documentado que más musulmanes han sido víctimas en zonas controladas por Boko Haram.

Por su parte, Trump ha prometido más acciones contundentes: «De los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos». El secretario Hegseth aseguró que el Departamento de Defensa está preparado para cualquier eventualidad.

Grupo terrorista Zona principal Objetivos principales Boko Haram Noreste Estado secular, «apóstatas» musulmanes y cristianos ISWAP Noroeste Cristianos y fuerzas nigerianas Pastores fulani Cinturón Medio Agricultores cristianos por conflictos sobre tierras

Posible evolución del conflicto

Esta ofensiva podría marcar un antes y un después. Si las masacres continúan, es probable que EE.UU. escale su intervención mediante más bombardeos o incluso despliegue tropas sobre el terreno; esto es algo que ya ha amenazado públicamente Trump.. Con Nigeria siendo la primera economía africana pero enfrentando un Estado frágil debido a conflictos étnicos y religiosos, la cooperación con Washington podría fortalecer al ejército nigeriano. Sin embargo, esto no aborda problemas fundamentales como la corrupción o la pobreza endémica.

Entre los riesgos también se encuentran posibles represalias por parte del ISIS, que ya tiene presencia activa en África Occidental. Los ataques suicidas ocurridos recientemente —como el perpetrado el 25 diciembre en una mezquita en Maiduguri, que dejó siete muertos— son un claro indicador del clima inestable. Líderes religiosos han pedido distanciarse del ámbito político para centrarse en buscar justicia.

Finalmente, es interesante observar cómo esta situación juega directamente con la agenda política de Trump, quien busca proteger a los cristianos alrededor del mundo mientras presiona países como Nigeria para actuar decisivamente. Esta operación navideña envía un mensaje claro hacia los terroristas globales: si las matanzas prosiguen, el prometido «infierno» podría extenderse aún más allá del horizonte actual, alterando así el mapa geopolítico y de seguridad en África.

El comentario sarcástico final de Trump, fiel reflejo de su estilo directo e irreverente ante lo que él califica como «escoria terrorista», resuena con fuerza.