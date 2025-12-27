Israel reconoce a Somalilandia como estado soberano y rompe el aislamiento mundial que duraba ya 34 años

Israel ha dado un paso trascendental.

El pasado viernes 26 de diciembre de 2025, Benjamin Netanyahu hizo pública la decisión de reconocer formalmente a Somalilandia como “Estado independiente y soberano”.

Este territorio, que es comparable en tamaño a Uruguay, se encuentra en el extremo noreste del Cuerno de África, y se separó de Somalia en 1991, operando hasta ahora sin apoyo internacional. Con este acto, Israel abre la puerta a una nueva era de alianzas que podrían cambiar el mapa geopolítico regional.

La declaración fue emitida en un comunicado conjunto que firmaron Netanyahu, el ministro de Exteriores Gideon Saar, y el presidente somalilandés Abdirahman Mohamed Abdullahi, conocido como Irro.

“Esta declaración refleja el espíritu de los Acuerdos de Abraham”, argumentó la oficina del primer ministro israelí.

Desde Somalilandia, se celebra esta noticia como un gran logro. Su gobierno se comprometió a unirse a estos acuerdos y fortalecer los vínculos en áreas como agricultura, salud, tecnología y economía. “Este es el inicio de una asociación estratégica que refuerza la paz y la seguridad regional”, afirmó Irro en su cuenta de X.

Antecedentes de un territorio olvidado

Con una extensión de 176.000 km², Somalilandia cuenta con 740 km de costa en el Golfo de Adén. Limita al oeste con Yibuti, al sur con Etiopía y al este con Puntlandia. Este territorio se organiza en seis regiones:

Awdal (Baki)

(Baki) Saaxil (Berbera)

(Berbera) Sanaag (Erigavo)

(Erigavo) Sool (Las Anod)

(Las Anod) Togdheer (Burao)

(Burao) Woqooyi Galbeed (Hargeisa)

Su capital, Hargeisa, alberga aproximadamente a 3,5 millones de personas. A diferencia de su vecino del sur, donde reinan el caos político y las amenazas del grupo extremista Al-Shabaab, Somalilandia disfruta de una estabilidad relativa. Posee su propia moneda, el chelín somalilandés, así como fuerzas armadas y policiales. El clima es semiárido e incluye llanuras como las de Guban, montañas como las del Cal Madow y mesetas. Las temperaturas oscilan entre los 25 y 35 °C.

Cabe recordar que ya en 1960, Israel había reconocido brevemente al entonces denominado Estado de Somalilandia antes de que este se uniera al sur. Sin embargo, la independencia unilateral proclamada en 1991 no fue reconocida por la comunidad internacional. Los clanes del norte habían rechazado el colapso del estado somalí tras la dictadura de Siad Barre, lo que llevó a que desde entonces, Hargeisa buscara legitimidad internacional. En 2025, los contactos con países como los Estados Unidos e Israel aumentaron notablemente gracias a visitas secretas por parte de funcionarios.

Reacciones: de la euforia a la furia

Desde Somalia, este reconocimiento ha sido interpretado como un ataque directo. El primer ministro somalí, Hamza Abdi Barre, lo califica como “un ataque deliberado contra nuestra soberanía”. La situación genera tensiones adicionales en áreas críticas como el Mar Rojo, el Golfo de Adén y más allá en Oriente Medio. Ministros de Exteriores procedentes de países como Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti han expresado su condena ante esta acción. En palabras del comunicado egipcio: “Reafirmamos nuestro total rechazo y apoyo a la unidad e integridad territorial de Somalia”.

La posición oficial de la Unión Africana es una clara defensa hacia Mogadiscio; temen que esto pueda repercutir negativamente sobre la estabilidad regional. Se sospecha que este reconocimiento podría estar vinculado a planes para reubicar palestinos gazatíes. Varios medios han mencionado contactos entre Israel y Estados Unidos con naciones del este africano, incluida Somalilandia, para explorar opciones sobre el desplazamiento palestino desde Gaza. Los aliados somalíes han dejado claro su rechazo ante “cualquier plan para desplazar al pueblo palestino”.

Por su parte, Somalilandia destaca su estabilidad frente al caos del sur controlado por Al-Shabaab. Además, su puerto comercial en Berbera está atrayendo inversiones significativas; ya hay acuerdos previos con Etiopía desde 2024 para facilitar acceso marítimo sin contar con Somalia.

¿Qué sigue? Alianzas y riesgos

Con este gesto diplomático, Israel gana un nuevo aliado estratégico en el Cuerno de África. Este movimiento busca contrarrestar las influencias crecientes por parte de Irán, Turquía y Qatar en la región. En breve, Netanyahu tiene programado un viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y avanzar sobre temas relacionados con Gaza. Mientras tanto, Somalilandia aspira a obtener más reconocimientos internacionales, especialmente por parte del gobierno estadounidense.

El camino hacia adelante no será sencillo; Somalia podría responder intensificando bloqueos o presentando quejas ante la ONU. Las tensiones existentes en el Mar Rojo también están aumentando debido a las actividades tanto piratas como por parte del grupo hutí. No obstante, Somalilandia ofrece una alternativa estable: elecciones democráticas y niveles bajos de criminalidad son sus cartas fuertes. Su PIB per cápita ronda los 700 dólares; sin embargo, sus exportaciones clave son ganadería y pesca.

Aspecto Somalilandia Somalia Superficie 176.000 km² 637.000 km² Población 3,5 millones 18 millones Estabilidad Relativa; cuenta con gobierno propio Insurgencia Al-Shabaab Reconocimiento Solo Israel (2025) Reconocido por 193 países miembros ONU Economía clave Puerto Berbera; remesas Dependencia ayuda internacional

La cooperación entre Israel y Somalilandia ya está dando sus primeros pasos; se prevén proyectos tecnológicos que podrían transformar Hargeisa considerablemente. Según Saar: “Hemos mantenido un diálogo amplio durante todo un año”. Si Estados Unidos decide involucrarse más activamente, podríamos ver cambios significativos en esta dinámica geopolítica: Somalia perdería influencia mientras otros aliados árabes emergen.

Este acontecimiento pone a prueba los Acuerdos de Abraham más allá del ámbito árabe; Somalilandia pasa así del estatus marginal al papel protagónico dentro del escenario internacional contemporáneo. La comunidad internacional observa atentamente: ¿será este un camino hacia la paz o solo más conflictos? Netanyahu parece inclinarse por lo primero mientras Mogadiscio denuncia una traición inaceptable. Las piezas están cambiando rápidamente sobre este tablero político.

Evolución posible en el Cuerno

En los meses venideros deberíamos estar atentos a ciertos desarrollos clave:

La posible cooperación bilateral donde Israel envíe expertos especializados en riego o ciberseguridad. La reacción estadounidense: Trump podría decidir brindar respaldo similar al otorgado durante los Acuerdos Abraham. La respuesta tanto de la UA como de la ONU ante posibles resoluciones contra esta decisión. La seguridad marítima del Mar Rojo: Somalilandia podría jugar un papel crucial contra actividades piratas. Un vínculo hacia Gaza: si se confirma algún tipo reubicación palestina podría desatar un escándalo global.

En resumen, Somalilandia está logrando ganar legitimidad internacional mientras su estabilidad atrae miradas esperanzadoras; Israel expande así su influencia dentro del continente africano aunque Egipto y Turquía siguen firmes ante sus propias posturas históricas sobre esta región convulsa que es el Cuerno de África. Este viernes ha marcado sin duda un punto decisivo; queda por ver si otros países seguirán sus pasos o si habrá reticencias ante esta nueva realidad emergente donde las expectativas son altas pero también los riesgos latentes son palpables.