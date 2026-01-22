Las exigencias de Trump sobre Groenlandia ponen en evidencia que Rusia está ganando la carrera por el Ártico

Donald Trump sorprendió en el Foro Económico Mundial de Davos con un anuncio inesperado.

Tras reunirse con Mark Rutte, líder de la OTAN, habló sobre un “marco para un futuro acuerdo” que involucra a Groenlandia y toda la región ártica.

Además, decidió retirar la amenaza de aranceles a ocho países europeos, que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero. Este cambio se produce después de semanas de creciente tensión, durante las cuales Trump exigió el control de la isla por razones de seguridad nacional.

Esta jugada resalta un dilema mayor: Rusia está liderando la carrera por el Ártico.

Mientras Estados Unidos y sus aliados debaten, Moscú continúa expandiendo su presencia tanto militar como económica en la región. La OTAN se esfuerza por frenar a Rusia y China en Groenlandia, aunque el tiempo corre. En los mercados, esta situación provocó un repunte del 1,2% en el índice S&P 500.

Trump justificó su interés por Groenlandia, argumentando que es esencial para hacer frente a las amenazas rusas y chinas.

Durante su intervención en Davos, describió a la isla como “un pedazo de hielo” crucial para la defensa del hemisferio norte. Recordó que ya existe una base militar estadounidense allí, pero busca más: derechos para la explotación minera y un papel en el sistema antimisiles Golden Dome o Cúpula Dorada. “Solo Estados Unidos puede protegerla”, afirmó.

Por otro lado, Dinamarca se mantiene firme en su postura. El ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, reiteró que Groenlandia no está a la venta. Celebró la decisión de retirar los aranceles y el rechazo al uso de la fuerza como “mensajes positivos”, aunque exige respeto por la soberanía danesa y el autogobierno groenlandés.

En Nuuk, capital groenlandesa, los ciudadanos expresan sus dudas. La diputada groenlandesa, Aaja Chemnitz, protestó: “La OTAN no tiene derecho a negociar sin nosotros”. Residentes como Mickel Nielsen consideran las promesas de Trump como una “mentira”.

Rusia acelera su avance en el Ártico

Mientras tanto, Rusia no pierde tiempo. Controla ya el 53% de la costa ártica y ha reabierto bases soviéticas. En 2025, planea desplegar nuevos misiles hipersónicos en Franz Josef Land. Además, aprovecha las rutas marítimas que surgen debido al deshielo, con el Cabo Norte como vía clave para su comercio hacia Asia. Por su parte, China realiza inversiones en puertos rusos y busca minerales raros bajo el hielo.

La OTAN considera el Ártico como un nuevo frente estratégico. Siete aliados árticos –Canadá, Dinamarca, EEUU, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia– están priorizando esta zona. La portavoz de Rutte, Allison Hart, fue clara: “Es vital garantizar que ni Rusia ni China logren afianzarse económica o militarmente en Groenlandia”. El marco propuesto por Trump persigue precisamente este objetivo, con negociadores destacados como Marco Rubio, J.D. Vance y Steve Witkoff.

Sin embargo, Rutte matiza que “queda mucho trabajo por hacer”. En declaraciones a medios como Fox News y AFP, confirmó que hay un pacto en marcha, aunque sin ofrecer detalles concretos. Trump lo presenta como algo eterno: “Durará para siempre” y proporcionará a los Estados Unidos “todo lo necesario”, incluida seguridad nacional.

Antecedentes: del intento fallido a la crisis actual

Todo esto se remonta a 2019, cuando Trump intentó comprar Groenlandia por 3 billones de dólares. Dinamarca lo rechazó entonces. Ahora revive esta idea ante el deshielo ártico que abre nuevas oportunidades de recursos y rutas comerciales. En contraste, Rusia ha invertido 5 billones de rublos en su flota ártica hasta 2035. Asimismo, China firma acuerdos con Moscú relacionados con hielo rompiente nuclear.

Las tensiones han aumentado recientemente. Trump amenazó con imponer aranceles del 10%, que podrían elevarse al 25%, contra aquellos aliados que enviaran tropas a Groenlandia en apoyo danés. Esta situación ha desestabilizado a la OTAN, aliada histórica durante la Guerra Fría contra la URSS. Los mercados sintieron temores hasta conocer este anuncio.

Europa adopta una postura cautelosa ante estos acontecimientos. Giorgia Meloni celebró mediante redes sociales: es esencial mantener un diálogo. Dick Schoof desde Países Bajos considera que hay señales positivas hacia una desescalada para unir fuerzas frente a Rusia y China. El Consejo Europeo mantiene una cumbre en Bruselas sobre relaciones transatlánticas; sin embargo, ha congelado contramedidas arancelarias valoradas en 93.000 millones de euros.

¿Cómo evolucionará?

El acuerdo propuesto es bastante vago. Trump menciona “discusiones adicionales” sobre Cúpula Dorada, un sistema defensivo espacial que podría implicar más bases estadounidenses sin conceder plena soberanía sobre ellas. Aunque Groenlandia guarda silencio oficial al respecto, sus habitantes –56.000 personas– temen ser utilizados como simples peones en este juego geopolítico. Algunas recomendaciones locales sugieren almacenar víveres ante posibles crisis.

En este contexto, Rusia sigue ganando terreno mientras los aliados discuten estrategias. Si este marco no tiene éxito, Trump podría volver a recurrir a amenazas –su táctica del «loco» busca intimidar para negociar. La OTAN refuerza sus patrullas árticas; además, Suecia y Finlandia aportan músculo adicional tras convertirse en nuevos miembros.

Durante su presencia en Davos, Trump presentará su “Consejo de Paz”, respaldado por mil millones de dólares. Aunque no menciona específicamente a Groenlandia, encaja dentro de su visión global más amplia. Europa valora esta pausa comercial pero permanece atenta ante cualquier movimiento posterior. Rasmussen insiste: es fundamental resolver todo respetando al pueblo groenlandés.

La carrera por el Ártico definirá nuestro futuro inmediato; mientras Rusia avanza imparablemente, Trump negocia con firmeza. Si el acuerdo prospera podría contener a Moscú; si fracasa… bien podría ser que el hielo se rompa en todos los sentidos posibles. El Ártico espera ver quién emerge triunfante.