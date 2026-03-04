  • ESP
    España América
Mundo

El proyectil se dirigía a una base militar en Hatay

Turquía derriba un misil iraní con defensa aérea de la OTAN

El artefacto balístico fue interceptado en pleno vuelo tras cruzar Irak y Siria; Ankara habla de “amenaza directa” y alerta por una escalada sin precedentes entre la Alianza Atlántica e Irán

Turquía derriba un misil iraní con defensa aérea de la OTAN
Misiles PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Abascal pone el grito en el cielo contra Sánchez por enfrentarnos deliberadamente a Trump

Abascal pone el grito en el cielo contra Sánchez por enfrentarnos deliberadamente a Trump

La bomba y el poder nuclear der Irán

Trump coordinó con Israel el ataque a Irán tras descubrir la CIA que los ayatolás tendrían 50 bombas nucleares en un año

El cielo sobre Oriente Próximo volvió a estremecerse este miércoles. Las autoridades turcas confirmaron el derribo de un misil balístico lanzado desde Irán, interceptado por sistemas de defensa de la OTAN cuando se dirigía peligrosamente hacia su espacio aéreo. El proyectil, que habría sobrevolado Irak y Siria antes de ser abatido, apuntaba directamente contra una base de la Alianza Atlántica en el sur de Turquía.

El incidente, descrito como “sin precedentes” por fuentes militares de Ankara, marca el primer enfrentamiento directo entre fuerzas aliadas y un misil iraní desde el inicio de la ofensiva militar conjunta emprendida el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. El fantasma de un conflicto regional total vuelve a asomar con fuerza.

Según el Ministerio de Defensa turco, el proyectil fue “neutralizado con éxito” gracias a la intervención de un sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN desplegado en el Mediterráneo oriental. No obstante, una de las municiones utilizadas en la operación cayó sobre la localidad costera de Dörtyol, en la provincia fronteriza de Hatay, generando alarma entre los habitantes.

Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales ni heridos, aunque el episodio ha desatado una intensa movilización de seguridad y un refuerzo de las defensas aéreas turcas en la región. “La determinación de proteger nuestro país está en su punto más alto”, advirtió el comunicado oficial de Ankara, mientras fuentes diplomáticas occidentales temen que este suceso detone una cadena de represalias que convierta el Mediterráneo oriental en un nuevo epicentro de la guerra.

El incidente, que coincide con un repunte de la tensión entre Teherán y Occidente tras la ofensiva del 28 de febrero, eleva la presión sobre la OTAN y los gobiernos europeos, a los que se exige “una respuesta contundente” frente a la amenaza iraní. Analistas militares advierten que un solo error de cálculo podría arrastrar a toda la región a una nueva y devastadora confrontación.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]