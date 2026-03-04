Turquía derriba un misil iraní con defensa aérea de la OTAN

El cielo sobre Oriente Próximo volvió a estremecerse este miércoles. Las autoridades turcas confirmaron el derribo de un misil balístico lanzado desde Irán, interceptado por sistemas de defensa de la OTAN cuando se dirigía peligrosamente hacia su espacio aéreo. El proyectil, que habría sobrevolado Irak y Siria antes de ser abatido, apuntaba directamente contra una base de la Alianza Atlántica en el sur de Turquía.

El incidente, descrito como “sin precedentes” por fuentes militares de Ankara, marca el primer enfrentamiento directo entre fuerzas aliadas y un misil iraní desde el inicio de la ofensiva militar conjunta emprendida el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. El fantasma de un conflicto regional total vuelve a asomar con fuerza.

Según el Ministerio de Defensa turco, el proyectil fue “neutralizado con éxito” gracias a la intervención de un sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN desplegado en el Mediterráneo oriental. No obstante, una de las municiones utilizadas en la operación cayó sobre la localidad costera de Dörtyol, en la provincia fronteriza de Hatay, generando alarma entre los habitantes.

Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales ni heridos, aunque el episodio ha desatado una intensa movilización de seguridad y un refuerzo de las defensas aéreas turcas en la región. “La determinación de proteger nuestro país está en su punto más alto”, advirtió el comunicado oficial de Ankara, mientras fuentes diplomáticas occidentales temen que este suceso detone una cadena de represalias que convierta el Mediterráneo oriental en un nuevo epicentro de la guerra.

El incidente, que coincide con un repunte de la tensión entre Teherán y Occidente tras la ofensiva del 28 de febrero, eleva la presión sobre la OTAN y los gobiernos europeos, a los que se exige “una respuesta contundente” frente a la amenaza iraní. Analistas militares advierten que un solo error de cálculo podría arrastrar a toda la región a una nueva y devastadora confrontación.