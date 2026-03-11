La guerra en Irán desafía la estrategia global de China

China se enfrenta a un duro golpe tras perder el acceso al petróleo iraní en medio del conflicto. Desde el sábado, Teherán ha detenido completamente sus envíos. Esta situación representa una pérdida del 15% de su energía, que solía obtener a precios reducidos. Pekín ahora tiene que lidiar con riesgos directos para su industria global.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se comunicó con su homólogo iraní, Araghchi. “China apoya a Irán en la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, afirmó Wang. Hizo un llamado a EE.UU. e Israel para que cesen los ataques de inmediato. Sin embargo, Pekín se mantiene en la vía diplomática, sin ofrecer armas ni respaldo militar, algo que sí hizo en el caso de Venezuela hace unos meses.

China busca soluciones rápidas

Rusia se beneficia: el precio del petróleo alcanza los 100 dólares por barril en el Brent. Pekín incrementa sus compras a Moscú para hacer frente a la falta de crudo iraní.

China importa un 90% de su petróleo desde Irán. Sin este recurso, su economía podría desacelerarse. Como una potencia industrial mundial, necesita energía asequible. Ahora, lamentablemente, tiene que pagar más caro a otros proveedores.

A pesar de estos contratiempos, Pekín vislumbra oportunidades. La distracción de EE.UU. en Medio Oriente deja espacio libre en el Indo-Pacífico. Así, China puede maniobrar cerca de Taiwán sin una respuesta rápida por parte estadounidense. De hecho, han publicado imágenes de bases militares norteamericanas en la región y están recolectando información sobre las capacidades militares estadounidenses.

Los analistas chinos señalan que aunque Irán resiste gracias a sus misiles, los drones de EE.UU. e Israel tienen una clara ventaja en este enfrentamiento. Ahora, Trump ha cambiado su enfoque: ya no busca derrocar al régimen iraní, sino destruir sus misiles y capacidades nucleares. Sin una invasión terrestre, no parece haber una victoria definitiva.

Antecedentes relevantes

Pekín ha apostado por un compromiso a largo plazo con Irán, adquiriendo crudo sancionado y considerando un posible acuerdo sobre misiles hipersónicos. Si finalmente cae el régimen iraní, China podría invertir fuertemente en infraestructura y conectar a Irán con la Franja y Ruta.

Este desarrollo es una respuesta al embargo chino sobre tierras raras previsto para 2025. En un movimiento estratégico, Trump ataca las fuentes energéticas chinas: Venezuela e Irán, lo que parece ser una guerra indirecta contra Pekín.

Por otro lado, Rusia ha incrementado sus ventas de gas y armamento a Irán. Las dos potencias están coordinando esfuerzos: la energía rusa compensa la falta del crudo iraní. La propaganda anti-EE.UU. también está en aumento.

Impacto en China Problema actual Oportunidad futura Energía Pierde 15% del petróleo barato Aumenta compras a Rusia Estrategia Altos precios frenan su industria Distracción de EE.UU. respecto a Taiwán Inteligencia Estudia tácticas estadounidenses Mejora planes para Indo-Pacífico

En este contexto, Wang Yi subraya: “El verdadero valor militar previene la guerra”. Pekín quiere evitar una escalada nuclear que podría cerrar las rutas críticas para el transporte de crudo.

Si el conflicto se prolonga, es probable que China ajuste su enfoque. Podría empezar a negociar con países del Golfo utilizando yuanes, como ya lo hace Arabia Saudita. Además, buscará expandir su influencia sobre Irán tras las sanciones.

La visita programada de Trump a Pekín para finales de marzo podría intensificar las tensiones derivadas tanto de Venezuela como de Irán. Pekín está evaluando las verdaderas intenciones estadounidenses en esta dinámica .

La guerra está poniendo a prueba la paciencia china. Aunque hoy pierde acceso al petróleo iraní, mañana podría ganar terreno estratégico en Asia. Mientras tanto, Rusia llena su tanque mientras que los recursos estadounidenses se van consumiendo rápidamente.