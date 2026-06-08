Irán desata una ofensiva con misiles contra Israel y eleva al máximo la tensión regional

Irán lanzó este domingo una serie de ataques con misiles dirigidos contra Israel, en lo que representa una respuesta directa a las recientes operaciones militares israelíes en territorio libanés, según informaron medios oficiales del país.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de proyectiles surcando el cielo desde la provincia occidental de Kermanshah, al tiempo que mostraba escenas de ciudadanos celebrando la ofensiva en distintas ciudades.

En paralelo al inicio del ataque, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, publicó en redes sociales una imagen con las banderas de Irán y Líbano, en un gesto interpretado como respaldo político y simbólico a su aliado.

La acción militar se produce tras días de advertencias por parte de Teherán, que había condicionado su postura a la continuidad de los ataques israelíes en Líbano. Las autoridades iraníes sostienen que el alto el fuego acordado con Estados Unidos en abril también debía extenderse a ese escenario.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, elevó el tono al señalar que tanto instalaciones israelíes como estadounidenses en la región podrían convertirse en objetivos. Según afirmó, el respaldo de Washington a Israel y las restricciones impuestas a Irán justifican esta postura.

En la misma línea, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional, Ebrahim Rezaei, advirtió horas antes del ataque que la respuesta sería “contundente”, instando a observar el cielo israelí como anticipo de lo que estaba por venir.

El detonante inmediato de la escalada fue el bombardeo israelí sobre el barrio de Dahye, en Beirut, el primero desde el reciente intento de alto el fuego entre Israel y Líbano. Dicho acuerdo, que excluía la presencia de Hezbolá, fue rechazado por el grupo chií respaldado por Irán.

La ofensiva coincide además con movimientos diplomáticos relevantes. Este mismo domingo, el ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán con un mensaje dirigido al líder supremo iraní en relación con las negociaciones, actualmente bloqueadas, entre Irán y Estados Unidos.

Teherán mantiene como condición clave para avanzar en el diálogo el fin de los ataques sobre Líbano, dentro de un proceso más amplio que busca poner fin al conflicto iniciado en febrero y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, esencial para el comercio energético global.