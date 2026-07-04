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Avance clave en el este de Ucrania

Rusia asegura el control de Kostiantinivka y allana el camino hacia nuevos objetivos en el Donbás

El Kremlin afirma que la toma de la ciudad refuerza su ofensiva y destaca la evacuación de civiles como prioridad inmediata

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Volodímir Zelenski - Putin PD.
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La localidad ucraniana de Kostiantinivka ha pasado a manos de las tropas rusas, según informó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras un encuentro entre el presidente Vladimir Putin y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, centrado en la evolución de la guerra.

De acuerdo con la versión oficial rusa, la ciudad había sido fortificada por Ucrania hasta convertirse en un punto clave defensivo, pero finalmente fue capturada tras intensos combates. Peskov subrayó la actuación de las fuerzas rusas, calificándola de decisiva para lograr el control total del enclave.

Durante la reunión, Guerásimov trasladó a Putin un informe actualizado sobre la situación en el frente, incluyendo los avances más recientes. El presidente ruso, según el portavoz, puso especial énfasis en la necesidad de proteger a la población civil que permanece en la zona, insistiendo en la importancia de facilitar su evacuación.

Además, el Kremlin señaló que el mandatario recibió información sobre otros puntos de activos de combate y expresó su reconocimiento al Ejército por los resultados obtenidos en el terreno.

La ofensiva sobre Kostiantinivka, iniciada en octubre de 2025, forma parte de una estrategia más amplia en la región del Donbás. La caída de la ciudad podría facilitar el avance hacia Slaviansk y Kramatorsk, considerados objetivos prioritarios dentro de la campaña militar rusa.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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