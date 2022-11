La tensión aumenta: Corea del Norte lanza 10 misiles en aguas del Sur y Seúl responde con 3 cohetes

La tensión entre las dos Coreas sigue incrementando.

Este miércoles 2 de noviembre, Pyongyang, Corea del Norte, ha lanzado 10 proyectiles hacia Corea del Sur. Tres de ellos han caído justo a menos de 60 kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho, en la costa este, y a 26 kilómetros al sur de la Línea Límite Norte, una frontera marítima todavía en disputa.

Estos lanzamientos han despertado temor en los ciudadanos surcoreanos, ya que es la primera vez que un misil cae en una zona tan cercana. Ante esto, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk – yeol, ha declarado que ha sido una acción de invasión territorial, motivo por el cual, Seúl ha lanzado como respuesta 3 cohetes hacia el territorio enemigo.

El Estado Mayor Conjunto, (JCS, según sus siglas en inglés) detalló en un comunicado que los cazas F-15 y F-16 dispararon esos misiles «hacia mar abierto en aguas al norte de LLN (la Línea Límite Norte) para dar respuesta a la provocación norcoreana». Advirtieron, además, a Corea del Norte que tienen la responsabilidad de todo lo que suceda a partir de ahora. Pyongyang, amenazó también asegurando que emplearían armas nucleares si continúan lanzando proyectiles.

En lo que llevamos de año, Corea del Norte ha realizado varios ensayos en forma de lanzamientos de misiles, más de 45 proyectiles hacia el mar que limita con Corea del Sur. En comparación con otros años atrás, en el 2020 realizó cuatro pruebas y en el 2021, ocho. Las tensiones aumentan y no solo lo intuye Corea del Sur, Washington «se huele» algo raro también, como que Corea del Norte está planeando pruebas nucleares.

Fue justamente el 4 de octubre de 2022 cuando comenzaron los conflictos por parte de Corea del Norte, que lanzó un misil que sobrevoló Japón, haciendo que saltaran las alarmas, debido a la proximidad del proyectil. Ante esto, fuentes oficiales pidieron a los ciudadanos refugiarse en caso de que se produjera un impacto.

WATCH: Sirens wailed across Japan as people were told to seek shelter for a North Korean missile launch; the threat has now passed pic.twitter.com/6nCpZuebCk

— BNO News (@BNONews) October 3, 2022