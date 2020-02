Donald Trump evalúa un bloqueo naval a Venezuela para ‘decapitar’ al régimen de Nicolás Maduro

Donald Trump quiere agilizar los resultados de su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos se siente frustrado porque la presión está aumentando con demasiada lentitud sobre el dictador venezolano. Una situación que hace que todavía esté evaluando opciones militares en el país, incluido un bloqueo naval, dijo un alto funcionario de la administración.

Estados Unidos, de momento, ha comenzado por reforzar sus presiones económicas y ha puesto bajo aviso a varias compañías que continúan haciendo negocios en Venezuela, dijo el funcionario, incluidas la india Reliance Industries, la española Repsol, Chevron y empresas griegas de transporte marítimo. Es probable que Trump le plantee al primer ministro indio, Narendra Modi, el tema de las importaciones de petróleo de India desde Venezuela durante una visita de dos días la próxima semana, dijo el viernes el funcionario a la prensa en una sesión informativa.

El funcionario pidió no revelar su identidad como condición para hablar sobre el tema. El gobierno de Trump ha tratado de derrocar al régimen de Maduro desde fines de 2018, pero no ha podido reemplazarlo por el líder de la oposición que él apoya, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Trump le ha ordenado a su administración usar cualquier herramienta necesaria para para continuar con la presión a Maduro, con el objetivo de asegurar la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela, dijo el funcionario. Estados Unidos no cree que estas sean posibles con Maduro en el poder, agregó.

Estados Unidos continúa buscando lo que el funcionario llamó una “doctrina de Trump” para fomentar gobiernos democráticos en todo el hemisferio occidental, en un paralelismo con la “doctrina Monroe” que advirtió sobre los esfuerzos de colonización europea en el continente americano dos siglos atrás. Venezuela Cuba y Nicaragua son impedimentos a ello, indicó el funcionario, quien agregó que las acciones de Rusia y China en la región son inaceptables.

El PSOE y Podemos, los nuevos enemigos

Otro foco de frustración para Estados Unidos es España. La administración cree que es muy complaciente con los aliados de Maduro que buscan huir de Venezuela. España se ha mostrado titubeante a la hora de ayudar a lograr la salida de Maduro y continúa siendo la mayor traba a la campaña que Estados Unidos lleva a este efecto en la Unión Europea, dijo el funcionario.

Trump cree que un proceso burocrático y lento no ha resultado en la rápida y firme presión que buscó imponer sobre Maduro, agregó. Y dijo que La estrategia comenzó en 2017 y que inicialmente solo se le recomendaron opciones que implicaran un incremento gradual en la fuerza de las políticas.

En ese entonces, otros líderes latinoamericanos se mostraron escépticos y reticentes cuando Trump sugirió la idea de una acción militar contra Maduro, indicó el funcionario. Ahora reconocen que tal vez sea necesario usar fuerza militar, describiendo a los lentos esfuerzos para deshacerse de Maduro como insostenibles.

Estados Unidos publicará un documento en el que explicará su estrategia para el hemisferio occidental en aproximadamente un mes, concluyó el funcionario.