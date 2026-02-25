Trump amenaza a los ayatolas de Irán y celebra la captura del chavista Maduro en su discurso sobre el Estado de la Unión

Donald Trump ha realizado un extenso discurso sobre el Estado de la Unión que se prolongó por más de una hora y media ante el Congreso estadounidense.

En su intervención, mezcló advertencias directas hacia Irán, celebraciones por la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y un repaso a su gestión en áreas económicas y de seguridad nacional.

El mandatario aprovechó esta plataforma legislativa para reforzar su relato de poder militar y control territorial, presentando las operaciones militares en América Latina como prueba palpable de su capacidad para actuar rápidamente.

Las amenazas dirigidas a Teherán han sido el hilo conductor en las últimas semanas, pero durante su discurso, Trump intensificó la presión.

Le otorgó a Irán un plazo máximo de quince días para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear, advirtiendo que, si no se llega a un entendimiento, habrá «consecuencias graves». Con el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln ya posicionado en el estrecho de Ormuz, acompañado por destructores armados con misiles guiados, Trump dejó clara su amenaza militar. «Una Armada enorme se dirige hacia Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación», publicó días atrás en su red social Truth Social, comparando este despliegue con la operación en Venezuela.

El presidente ha reiterado que Irán no puede poseer armas nucleares, subrayando que «no puede haber paz en Oriente Próximo si ellos tienen armas nucleares». Esta postura contrasta con los informes sobre negociaciones en curso. Su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner mantuvieron encuentros con diplomáticos iraníes en Ginebra, donde según fuentes iraníes se alcanzó un «entendimiento general», aunque quedaban algunos puntos por resolver. No obstante, Trump ha decidido mantener la presión militar mientras deja abierta la posibilidad de diálogo, una táctica que ilustra su enfoque de «realismo flexible» según su nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026.

Desde Irán, las autoridades han respondido con sus propias advertencias. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha afirmado que las fuerzas armadas están «preparadas para responder inmediatamente y con firmeza ante cualquier agresión». Por su parte, el asesor del líder supremo Ali Jamenei, Ali Shamkhani, ha sido aún más contundente: «Un ataque limitado es pura ilusión. Cualquier acción militar será considerada el inicio de una guerra y tendrá una respuesta inmediata, contundente y sin precedentes, dirigida al corazón de Tel Aviv«. A pesar de estas declaraciones belicosas, Teherán sigue afirmando que está dispuesta a dialogar desde el respeto mutuo.

La captura de Maduro en enero ha sido presentada por Trump como uno de los logros más destacados de su nueva doctrina en América Latina, conocida como el «corolario Trump». Durante su discurso, el presidente destacó esta operación como prueba fehaciente de su determinación para actuar en el hemisferio occidental. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 estipula claramente que Estados Unidos asegurará «el acceso militar y comercial a zonas clave, especialmente al canal de Panamá, al golfo de América y a Groenlandia«. Las operaciones ABSOLUTE RESOLVE contra Venezuela y la SOUTHERN SPEAR contra narcotraficantes son presentadas como ejemplos claros de esta renovada voluntad para actuar.

En lo relativo a seguridad nacional, Trump ha reafirmado que la política migratoria es una prioridad innegociable. «El primer deber del Gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales», afirmó ante el Congreso, generando uno de los momentos más tensos cuando pidió a los congresistas que se pusieran en pie si estaban conformes. Los demócratas permanecieron sentados. El presidente demandó financiación para el Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto expiró a mediados de febrero debido al rechazo demócrata a financiar la agencia sin antes reformarla.

Los datos sobre deportaciones son reveladores. Bajo la administración Trump, el ICE ha duplicado sus efectivos gracias a un presupuesto histórico aprobado durante el verano pasado. Los arrestos han aumentado significativamente y los centros de detención están saturados. Aproximadamente 2,2 millones de personas se han autodeportado y más de 675.000 han sido expulsadas por el Gobierno según cifras oficiales hasta finales de enero.

En cuanto a economía, Trump ha resaltado los logros alcanzados durante el último año; sin embargo, los temas tratados estuvieron mayormente centrados en cuestiones relacionadas con seguridad y geopolítica. La guerra comercial con China y los aranceles fueron aspectos esperados en esta intervención, reflejando las tensiones económicas globales que marcan su segundo mandato.

La Estrategia de Defensa Nacional 2026 enfatiza que Trump asumió la presidencia «en uno de los contextos más peligrosos para la seguridad nacional» que se recuerdan. Su enfoque combina amenazas militares directas junto con una diplomacia basada en presión constante; lo demuestra claramente el caso iraní. El despliegue militar en Oriente Próximo, la intervención en Venezuela, así como la reafirmación del control sobre áreas estratégicas en América Latina conforman una estrategia orientada a recuperar lo que Trump considera un liderazgo estadounidense perdido.

El discurso consolidó la imagen del presidente como alguien que actúa sin vacilaciones. Mientras tanto, mientras Irán advierte sobre represalias sin precedentes y se prepara para «el peor escenario», Trump mantiene firme su ultimátum: quince días para negociar. Este periodo será crucial para determinar si prevalece la diplomacia o si nos adentramos en una nueva fase conflictiva entre Estados Unidos e Irán.