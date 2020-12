Entrevista a Dolors Montserrat: «PSOE y Podemos rechazaron debatir en la Eurocámara la crisis migratoria en Canarias»

De las pocas buenas noticias que puede dejar este 2020, el año en el que Europa y el mundo conocieron la pandemia del coronavirus, es la aprobación de un fondo de recuperación europeo.

El acuerdo que permitirá la aplicación del Plan de recuperación contra el coronavirus demuestra la capacidad de aprendizaje de la Unión Europea, a la que si bien se le pudo achacar inmovilismo a la hora de actuar ante la crisis financiera de 2008, en esta ocasión ha demostrado mayor agilidad.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha exigido al Gobierno español en esta entrevista con Periodista Digital, total transparencia y control parlamentario sobre los fondos.

La ‘popular’ ha hecho un alegato en favor de la unidad para espantar fantasmas como el del Brexit, cuya cuenta atrás se vive estos complicados días, y ha hecho un llamamiento a tratar urgentemente en el Pleno de la Unión la cuestión migratoria en Canarias, tal y como en otras ocasiones se hizo con Lesbos o Lampedusa.

Montserrat atiende vía telefónica desde Bruselas a PD en un receso de una reunión para valorar estas cuestiones de actualidad.

Pregunta: Recientemente afirmaba que las instituciones europeas habían cumplido con los europeos y ahora le tocaba a los Gobiernos nacionales estar a la altura, ¿qué riesgos existen?

Respuesta: Europa ha estado a la altura que nos ha pedido la historia y la situación. Las medidas europeas suponen la mayor ayuda que se ha dado. La crisis es de triple dimensión, sanitaria, social y económica.

Por tanto yo insisto en ver estas ayudas como algo que pertenece a los españoles, ni a los gobiernos ni a las ideologías. La Unión Europea exige dos cosas a cambio: el cumplimiento del estado de derecho, que obliga a la defensa de la independencia judicial, y unas reformas nacionales ambiciosas que provoquen que las ayudas refuercen nuestro sistema de empleo y de salud para combatir futuras epidemias.

Lo que no puede hacer el Gobierno español es poner palos a las ruedas de estas ayudas subiendo impuestos. España necesita más transparencia para saber qué proyectos y qué reformas van a venir aparejadas con estas ayudas. Y también más control parlamentario, para velar que estas ayudas llegarán a todos los españoles. El PP reclama una autoridad independiente para gestionar estas ayudas.

Pregunta: ¿Se ha intentado apropiar Pedro Sánchez del éxito del Fondo de Recuperación?

Respuesta: El éxito es de la capacidad de liderazgo del Partido Popular como la fuerza mayoritaria en Europa, con Ursula Von der Layen, que es del PPE, al frente de la Comisión. Ahora el Gobierno español debe ser capaz de hacer las reformas que debe hacer y aliviar fiscalmente a aquellos que crean empleo. De momento su respuesta ha sido volverle a subir la cuota a los autónomos. Vamos a ver si es capaz de utilizar estos fondos sin ideología, pero esta por ver si hará sus deberes porque no conocemos su plan de reformas.

«El Plan E fue un derroche de dinero público que no sirvió para crecer»

Pregunta: Indudablemente son fondos que mueven cantidades importantes pero solo serán útiles si sirven para crear un ‘hub’ de inversiones en sectores como el farmacéutico o la ciberseguridad. Hay quién recuerda que el Plan E de Zapatero fue igual de ambicioso pero se quedó en nada….

Respuesta: Porque estas ayudas necesitan transparencia y más control parlamentario, algo a lo que se niega el Gobierno. No podemos repetir el fiasco del Plan E de Zapatero, un derroche de dinero público que no sirvió ni para crear empleo ni para crecer.

Pregunta: ¿Hasta que punto llegaron a peligrar los fondos por los bloqueos de Polonia y Hungría? (el líder húngaro, Viktor Orban ha dividido al PPE y su partido político, Fidesz, sigue suspendido en su membresía)

Respuesta: En pleno semestre alemán, Europa se encuentra liderada por dos mujeres del PPE, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Layen, y la canciller Angela Merkel. Desde nuestro grupo nos hemos aplicado la exigencia de trabajar en el estado de derecho. Ese es el gran éxito.

«La mejor vacuna contra los populismos es la unidad»

Pregunta: Antes del estallido de la crisis sanitaria, uno de los grandes peligros para europea era el auge de los populismos. ¿La pandemia puede reactivar su impulso ante tan delicado contexto?

Respuesta: La unidad de los 27 es la mejor receta frente a los populismos que por ejemplo han provocado el Brexit. La mejor vacuna a los populismos y también a los nacionalismos que quieren deconstruir Europa es la unidad y sus valores, como la defensa del estado de derechos y la independencia judicial.

Pregunta: En plena cuenta atrás para el Brexit y con esa ‘cepa británica’ ya en Gibraltar, ¿le preocupa que se dispare la tensión respecto al Reino Unido?

Respuesta: Al final, la vacuna es una demostración más de la historia de éxito de la UE. En cuanto a esta modificación de la cepa, dejemos trabajar a la comunidad científica pero eso sí, debemos denunciar que el Gobierno de España vuelve a llegar tarde y mal. Ya lo vimos en la primera ola y ahora, cuando los países ya cerraban, España no actuaba

Pregunta: ¿Afectará esa nueva cepa a los plazos y los tiempos del Brexit, que son de descuento?

Respuesta: Son dos cosas diferentes. El problema de la Covid es de índole mundial, no solo del Reino Unido. Ahora bien, estamos ahora asistiendo a las consecuencias de lo que ha significado el Brexit. Hay colas de camiones entre el Reino Unido y Europa de horas. Esto es lo que suponen los movimientos populistas de quererse separar de la Unión Europea. Ahora exigimos al Gobierno británico reciprocidad. Queremos que sea un socio desleal que no provoque prácticas anticompetitivas. Si el Reino Unido no quiere aranceles, que se ajuste a un marco legal de competencia justa. El brexit no son derechos sin obligaciones porque no vamos a permitir una nueva Singapur.

«PSOE y Podemos se negaron a que hubiera un debate en el Pleno sobre la cuestión migratoria en Canarias»

Pregunta: Hablemos de la cuestión migratoria. ¿Van camino nuestras islas canarias de convertirse en la nueva Lesbos?

Respuesta: Queremos trabajar con una política común en Europa respecto al drama de la inmigración. Solo así se podrá resolver. Por eso desde el grupo popular europea propusimos la semana pasada en el Pleno del Parlamento debatir sobre lo que estaba ocurriendo en Canarias y su consiguiente sufrimiento. Quienes se negaron a que hubiera ese debate fueron el PSOE y Podemos. En cambio en otras épocas, sí se debatió lo que sucedía en Lesbos (Grecia) o Lampedusa (Italia), pero ahora no han querido hacerlo con un tema tan delicado que afecta a España.

Pregunta: ¿Cómo le cambia la vida a una eurodiputada que tomó acta de posesión en 2019 ahora con la pandemia?

Respuesta: Claro que nos ha cambiado la vida, como a todos. Hemos tenido que acostumbrarnos a esta nueva realidad con mucho trabajo telemático. A esto te puedes acostumbrar, pero lo duro de verdad ha sido el sufrimiento de tantos compatriotas que han perdido a sus familiares, sus empleos o sus empresas. Hemos sido uno de los peores países del mundo en proteger a sus sanitarios, así que a pesar de las dificultades era obligación seguir trabajando para acabar logrando este fondo de recuperación.