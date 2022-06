El Tribunal Europeo de Derechos Humanos paraliza la primera deportación de solicitantes de asilo de Reino Unido a Ruanda

El 14 de junio de 2022 iba a despegar el primer vuelo de Reino Unido a Ruanda con solicitantes de asilo que iban a ser deportados por Londres a cambio de 120 millones de libras (138 millones de euros), pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitió una orden para detener la salida de uno de las personas, de origen iraquí, que llegó a suelo británico tras atravesar Turquía y el canal de la Mancha. Estos solicitantes son de orígenes diversos: sirios, afganos o sudaneses.

«[El hombre] no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar»

Ahora, los tribunales ingleses deberán decidir si la deportación de los solicitantes de asilo a Ruanda se ajusta a la ley para que así se retome la medida o no.

Este programa, impulsado por el primer ministro británico, Boris Johnson, tiene muchos detractores como varias organizaciones humanitarias, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, o el heredero a la Corona, el príncipe Carlos.

Desde Amnistía Internacional, uno de sus activistas, Christian Rumu, ha criticado la situación acusando a Ruanda de violar en numerosas ocasiones algunos derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión o con el derecho a la libertad política.

«Ha habido incidentes en que los solicitantes de asilo o los refugiados han sufrido violaciones por parte de las autoridades ruandesas, como el caso de Kiziba en febrero de 2018, cuando murieron once refugiados congoleños. No sabemos qué va a pasar con los solicitantes de asilo que el Reino Unido envía a Ruanda si esas personas se organizan para reclamar sus derechos. No sabemos qué trato que van a recibir de las autoridades ruandesas«