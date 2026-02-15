El mensaje de Marco Rubio a la opulenta y ‘woke’ Europa: Cambien o vayánse por el desagüe

Marco Rubio eligió el Día de San Valentín para enviar su mensaje a Europa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Su tono era tranquilizador en la forma, pero contundente en el fondo: Estados Unidos prefiere aliarse, pero siempre bajo sus condiciones. O se adaptan, o tendrán que caminar solos.

El secretario de Estado describió una Europa en declive, enfrentada a problemas como la inmigración masiva, la desindustrialización y temores tanto por el clima como por conflictos bélicos.

“No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita a nosotros”, afirmó. Propuso revitalizar la alianza civilizacional, pero bajo las directrices de Donald Trump, abarcando desde Gaza hasta Venezuela. Según él, Europa debe ser fuerte y estar orgullosa de su legado, cerrando sus fronteras. “La migración masiva es una crisis civilizatoria”, advirtió, subrayando la soberanía más que la xenofobia.

Mientras tanto, Rubio va ganando influencia en Washington.

Su papel en el derrocamiento de Maduro en Venezuela lo coloca en una posición destacada. Trump lo ha calificado como “fantástico”, junto a JD Vance, y los ve como un tándem imbatible para 2028.

Los analistas consideran a Rubio como el republicano tradicional y pragmático que desplaza al aislacionista Vance. De ser rival de Trump en 2016 –cuando lo llamó “un engaño”– ha pasado a convertirse en su mano derecha.

Respuesta cautelosa desde Europa

Los líderes europeos han reaccionado con opiniones diversas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se mostró “muy tranquila”: una Europa fuerte beneficia a la alianza atlántica. Abogó por activar la cláusula de defensa mutua de la UE para lograr mayor independencia. Por su parte, el presidente del evento, Wolfgang Ischinger, consideró sus palabras “tranquilizadoras”. Mark Rutte, jefe de la OTAN, celebró el reforzamiento del vínculo con EE UU.

Sin embargo, el mensaje ha calado hondo: Estados Unidos está redefiniendo el orden mundial según sus intereses. Rubio plantea un futuro donde Europa tiene que elegir: unirse al plan trumpista o quedarse al margen. Pedro Sánchez defendió un ejército europeo voluntario y proatlántico que no implique vasallaje, además de prestar atención al flanco sur y cuestiones relacionadas con el cambio climático y el Sur Global.

Figura clave Posición clave Reacción a Rubio Ursula von der Leyen Presidenta Comisión UE Tranquila; Europa fuerte fortalece alianza Pedro Sánchez Presidente España UE autónoma; flanco sur prioritario Mark Rutte Secretario general OTAN Unidad total en visión OTAN

El imparable ascenso de Rubio

Rubio ha transitado del senador crítico a estrella del trumpismo. Su éxito en Venezuela –“El presidente no juega”– lo coloca al frente del proceso post-Maduro. Ha desplazado a Vance, cuya figura ha desaparecido, representando ahora al establishment republicano renovado: conservador y negociador. Fuentes desde Bruselas lo consideran más apto que Vance para tratar con Europa, a pesar de algunas fricciones sobre aranceles y Ucrania.

Aunque Trump aún no ha decidido quién será su sucesor, destaca las diferencias entre ellos: “Uno es más diplomático” (refiriéndose a Rubio). Si no se producen reformas constitucionales para 2028, parece claro que Rubio liderará esa carrera electoral. Su intervención en Múnich conecta América Latina –con un enfoque particular en Cuba– con Europa, logrando empatizar con los intereses del ámbito trumpista.

Europa está trazando su propio camino: más defensa propia tras las críticas de Trump sobre Groenlandia. Rubio extiende una mano amiga, pero deja claro: el pasado ya no vale. ¿Aceptará Europa estas condiciones? Mientras tanto, él ya tiene la vista puesta en el futuro, quizás desde la Casa Blanca.

El tablero político se mueve rápidamente; ahora es Europa quien debe decidir si se sube al tren de Rubio o si forja uno propio.