Shani Luouk secuestrada por Hamas: «Estos animales bárbaros y sádicos le cortaron la cabeza»

La joven germano-israelí, que asistía al festival de música el pasado 7 de octubre de 2023, fue secuestrada, paseada semidesnuda como un trofeo, torturada y asesinada por terroristas de Hamás.

La familia de la joven israelí-alemana Shani Louk (22 años) ha confirmado su muerte tres semanas después del atentado terrorista del brazo armado de Hamas en el multitudinario festival pacifista en la zona del Kibutz Reim, en el sur de Israel.

Al menos 270 jóvenes fueron asesinados y otros muchos heridos y secuestrados por decenas milicianos procedentes de la vecina Franja de Gaza en la fiesta Supernova cerca de la frontera.

El ataque, el capítulo más sangriento del pasado 7 de octubre, llevó al Ejército israelí a lanzar la guerra total contra el grupo integrista con una ofensiva por aire, tierra y mar.

Louk fue decapitada. Es el escabroso detalle que ha aportado el presidente israelí, Yitzhak Herzog, sobre la muerte de esta joven en una entrevista con el tabloide alemán Bild.

«Estos animales le cortaron la cabeza», afirma el mandatario israelí, que no aclara si contó para su relato con la aprobación de la familia de la víctima.

Oriente Medio desde hace semanas ocupa la actualidad informativa con la virulencia que acostumbra. Un conflicto nuevo que viene de viejos.

Tras el ataque del grupo terrorista Hamás, la reacción del Estado de Israel no se hizo esperar. De entre todas las imágenes relacionadas con el conflicto se hizo especialmente conocida la de la joven influencer alemana Shani Louk, que fue secuestrada por el grupo terrorista cuando asistía a un festival de música, donde tuvieron lugar los ataques terroristas, el pasado 7 de octubre.

Shani Louk probably moments before Hamas raped her, broke her limbs and killed her, then paraded around her naked dead body in thetruck spitting and yelling "Allahu Akbar"#Israel #Palestine #Hamas #Gaza #IsraelPalestineWar #IsraelUnderAttack #hamasattack #IStandWithIsrael pic.twitter.com/gG1dz5KOqj

— Emma (@therealemma14) October 9, 2023