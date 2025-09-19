¿A dónde van los cientos de miles los palestinos que huyen de la ciudad de Gaza?

La vida en la Ciudad de Gaza se ha transformado en una huida perpetua.

Desde primeras horas de la mañana, columnas de familias avanzan hacia el sur y la costa, arrastrando bultos y niños bajo un sol implacable.

El ejército israelí ha instado a más de un millón de habitantes a abandonar sus casas y dirigirse a la zona costera de Al Mawasi y otras áreas centrales de la Franja.

El mensaje es claro: “Marchen, por su seguridad”. Pero para la mayoría, la seguridad es solo una promesa vacía.

La comunidad internacional observa con preocupación pero con capacidad limitada para intervenir. La ONU exige un alto el fuego inmediato; organizaciones humanitarias alertan sobre consecuencias irreversibles si continúa el desplazamiento forzado. Los Estados Unidos y Europa presionan para abrir corredores humanitarios pero Israel mantiene el control absoluto sobre accesos.

La posibilidad real es que este éxodo marque una nueva etapa en el conflicto: Gaza queda fragmentada territorialmente mientras sus habitantes pierden cualquier perspectiva inmediata de retorno o recuperación social.

La imagen dominante es la del éxodo sin fin: familias enteras desarraigadas avanzando hacia un futuro incierto bajo cielos cubiertos por drones militares.

Nada indica que el flujo vaya a detenerse pronto.

El mapa del desplazamiento: hacia Al Mawasi y el centro de la Franja

Gaza vive una nueva fase en su crisis humanitaria. El ejército israelí, en su ofensiva contra los combatientes de Hamás, ha intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres en barrios densamente poblados como Sheikh Radwan, Zeitoun y Shejaiyah. La orden militar es abandonar la ciudad y dirigirse hacia Al Mawasi, una franja costera convertida en “zona humanitaria” según la versión oficial israelí.

Sin embargo, informes recientes advierten que este territorio apenas cuenta con infraestructura básica: falta agua, saneamiento y atención médica. El hacinamiento supera los 88.000 habitantes por milla cuadrada.

El desplazamiento no es nuevo para los gazatíes. Desde octubre de 2023, Israel ha ordenado evacuaciones masivas en varias ocasiones, obligando a la población a moverse repetidamente entre zonas cada vez más pequeñas y menos seguras. Más del 86% del territorio está bajo órdenes militares o convertido en zona militarizada. Decenas de miles han terminado atrapados entre Khan Younis, Rafah y Al Mawasi, sin garantías reales de seguridad ni acceso a servicios básicos.

La mayoría vive en tiendas improvisadas o campamentos precarios. Muchos no pueden desplazarse debido a heridas, enfermedades o discapacidad. El riesgo de ataques sigue presente incluso en las áreas designadas como “seguras”.

El cerco israelí

La estrategia israelí es clara: apretar el cerco sobre Hamás y eliminar sus combatientes por docenas. Las operaciones militares se han centrado en localizar y destruir túneles subterráneos, puestos de mando y lanzaderas de cohetes dentro y alrededor de Gaza capital. En las últimas 48 horas, medios locales informan que unidades especiales han eliminado a decenas de milicianos tras intensos combates casa por casa.

Los bombardeos continúan sobre supuestos enclaves terroristas pero también afectan gravemente a infraestructuras civiles: hospitales, escuelas y viviendas quedan reducidos a escombros. La destrucción alcanza ya al 63% del parque edificatorio de Gaza.

El número total de víctimas supera las 44.000 personas desde octubre pasado. La inseguridad alimentaria se convierte en hambruna generalizada.

Hamás responde: amenazas y “viernes de la ira”

En este contexto extremo, Hamás ha lanzado una nueva advertencia este viernes, calificado como “viernes de la ira”. Sus portavoces amenazan con “abrir pasos fronterizos y romper el cerco”, aunque los movimientos reales son limitados. Las fuerzas israelíes mantienen cerrados los cruces principales (Rafah, Erez), impidiendo salidas hacia Egipto o Cisjordania excepto para casos médicos extremos.

Las amenazas incluyen represalias directas: “Israel no recibirá otro rehén tras la invasión del centro urbano”, advierte Bassem Naim, alto cargo del movimiento islamista. La presión militar sobre Gaza capital aumenta el riesgo para los más de cien rehenes israelíes retenidos por Hamás; algunos podrían ser asesinados si continúan las operaciones terrestres intensivas.

En paralelo, Hamás difunde vídeos mostrando rehenes vivos dentro de la ciudad asediada e insiste en que cualquier escalada pondrá en peligro su supervivencia. Las Brigadas Qassam han declarado que los cautivos podrían ser devueltos “envueltos en mortajas” si Israel no detiene su avance.