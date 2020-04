Antonio Ledezma: ¿Por qué no hay gasolina en Venezuela?

Estoy seguro que, al comenzar a leer este escrito, algunos lectores exclamaran: -ya de esto se ha hablado bastante. Y es cierto, pero hay que persistir en la explicación de las causas y consecuencias de esta escasez de combustible. Fijémonos en que, por ejemplo, los cubanos llevan más de 60 años repitiendo los cuentos respecto de la invasión de Bahía de Cochinos y sus argumentos del bloqueo de EEUU. Así operan esas franquicias dictatoriales. Tienen sus propias narrativas y atapuzan a las audiencias con sus manidas historias.

La banda delincuencial que asalta los dineros públicos y ha descuartizado las instituciones más caras del Estado, no cesan en su bombardeo publicitario para confundir a la opinión publica. Repiten una y mil veces las mismas peroratas para hacerle creer a la gente que “no hay gasolina porque el bloqueo de los gringos impide que lleguen los tanqueros cargados de ese combustible”. Veamos cual es la verdadera historia de la espantosa crisis que padece hoy Venezuela:

Desde que Chávez asumió el poder en febrero de 1999, tenía como idea fija, dejar de lado el esquema de la meritocracia para dirigir una de las empresas petroleras más prestigiosas del mundo. Despidió al Gral. Guaicaipuro Lameda para colocar a Gastón Parra, designación que fue rechazada por los trabajadores y empleados de PDVSA por estimar que no tenía ni carrera ni méritos para desempeñar ese cargo. Así comienzan a surgir una serie de contratiempos entre la masa laboral de la empresa y el gobierno de Chávez.

1.- Aparecieron con Chávez los llamados “comisarios políticos”. Piezas humanas colocadas por el régimen en la estructura de la empresa, no para que funcionara mejor, sino para introducir el gusanillo de la politización. Inmediatamente se produjo la desafiliación de PDVSA Gas. La intención era siniestra.

2.- Recordemos que al Gral. Lameda lo saca Chávez de la presidencia de PDVSA, porque ese respetable militar venezolano se opuso a que se le continuara regalando petróleo a los hermanos Castro en Cuba.

3.- Chávez diseñó con Fidel Castro un plan ruinoso para nuestra industria petrolera con el propósito de beneficiar al club de amigos del Foro de Sao Paulo y su ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA PETROCARIBE Y EL ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS (ALBA-TPC, ACEP-ACEC).

4.- Otra causa importante de este desastre, está en el hecho insólito de que los recursos extraordinarios obtenidos se utilizaron para financiar programas que nada tenían que ver con el desarrollo de la industria petrolera, ni disminuir su endeudamiento interno y externo. Hicieron de PDVSA una bodega importadora de pollos y cuánta cosa se le ocurriera al caudillo de turno.

5.- Chávez impuso una política de regalos sufragados por nuestros petrodólares a sus socios del Foro de Sao Paulo. Compró y pagó refinerías en Cuba y Dominicana que ahora no son de Venezuela. Se pagaron carreteras, escuelas, hospitales, instalaciones deportivas en Bolivia, Cuba, Paraguay, en Nicaragua, etc, etc. Se usaron miles de millones de dólares para pagar activos en el exterior de forma irregular.

6.- Se colocaron miles de millones de dólares en las mesas financieras del Banco Central de Venezuela para realizar operaciones que solo servían para estafar a la Nación. Lo que le devolvían a PDVSA era dinero inorgánico.

7.- Entregaron a China y Rusia, bajo la fórmula de “venta a futuro”, el destino de PDVSA y desde luego de la Nación.

8.- Triplicaron la nómina de PDVSA para terminar produciendo 2.9 millones de barriles menos en comparación con lo que se producía en 1999.

9.- Se malbarataba la gasolina en el mercado interno, no se atrevieron a ajustar los precios, se permitía que funcionarios corruptos contrabandearan el combustible para obtener ganancias fabulosas a costa del país. Se llegó al extremo de importar gasolina, un hecho inaudito, es como si los colombianos importaran esmeraldas. Se consolidó el negocio perverso del contrabando de extracción.

10.- Liquidaron las refinerías de Amuay, Cardón, El Palito, Guaraguao, Bajo Grande y el Centro Petroquímico del Zulia, Ana María Campos. O sea, Chávez se encontró en 1999, con una capacidad instalada para refinar más de 1.3 millones de barriles de gasolina. Al día de hoy esas refinerías son chatarras y las que teníamos en el exterior las remataron. También destrozaron las plantas de destilación que funcionaban en cada refinería.

11.- Cerraron el proyecto de la Orimulsión y también le bajaron la santamaría a INTEVEP.

12.- Uno de los mejores patrimonios humanos del país, representado por más de 22 mil profesionales expertos en materia petrolera, fueron ajusticiados por “el pito de la ignominia”, aquella tarde en que Chávez los sacó de PDVSA. ¡Inolvidable!

13.- Acabaron también con los mejoradores, dejaron de concretar los Proyectos de Conversión Profunda para reformular nuestra propia gasolina.

14.- Quebraron a miles de emprendedores, no les pagaron a centenares de proveedores, la corrupción se instaló de la mano de los familiares y comisarios políticos que plagaron la empresa.

15.- Finalmente, sin estabilidad política, sin seguridad jurídica ni transparencia administrativa, no será posible sacar adelante nuestra industria petrolera.

Como ya hemos dicho se acabó ese mito de que “somos ricos porque tenemos petróleo”. Habrá que abrirse al capital privado para financiar los desafiantes proyectos de reconstrucción nacional. Las reservas no valen nada mientras no sean explotadas racionalmente. La Economía no puede depender sólo de la actividad de los hidrocarburos, hay que avanzar hacia la verdadera diversificación con vistas a la economía de los conocimientos. Nunca mas debe ser politizada el manejo de esta actividad que debe estar en manos de una AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA. Así pienso.

