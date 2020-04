La crisis del coronavirus en Venezuela: personal sanitario represado por horas debido a la escasez de gasolina

El sistema sanitario venezolano, ya de por sí colapsado y con graves carencias, ahora tiene un nuevo problema para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y cualquier enfermedad, la escasez de gasolina.

Los médicos y el resto de personal sanitario está perdiendo una gran cantidad de horas para poder trasladarse a sus trabajos, la necesidad de repostar combustible los deja atascados en enormes filas y en algunas ocasiones sin poder ir su lugar de trabajo en toda la jornada.

La crítica situación de la industria petrolera como resultado de la corruptela chavista ha dejado al país expuesto, y lo que se suma el efecto de las sanciones de Estados Unidos por la relación de la cúpula chavista con el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos.

A pesar que el régimen dictatorial ha prometido a los médicos y otros trabajadores del sector un acceso preferencial en las gasolineras, los profesionales de la salud hacen colas desde la medianoche para llenar sus tanques, y a veces no lo consiguen pese a las horas de espera.

«Si no estamos de guardia, estamos trasnochados para hacer la cola y probar suerte para ver si podemos comprar gasolina», dijo a Infobae María Fernanda Martínez, 24 años, médico en una clínica municipal que llegó a la estación de servicio a las 4:30 am del pasado martes.

“Tengo algunos compañeros de trabajo que no han podido llegar a sus guardias y es necesario el personal para atender a todos los que llegan, son bastantes”, agregó mientras esperaba sentada en su vehículo.

Martínez tuvo que pasar por un puesto de control policial para entrar a la gasolinera, que solo permite el paso a los trabajadores de las áreas de alimentación y salud así como a algunos funcionarios de la dictadura.

El Ministerio de Información no respondió de inmediato a una petición de comentario del periódico antes mencionado, pero el pasado sábado 4 de abril de 2020, el diputado de la Asamblea Nacional liderada por la oposición, José Manuel Olivares, denunció que más del 60% del personal médico que hace vida en el país no han podido ir al hospital por la escasez de combustible.

«62% de nuestros equipos de salud no ha podido ir al hospital porque no tiene gasolina par trasladarse. 84% de nuestros equipos de salud (médicos, enfermeras, camareros, camilleros) no ha podido colocar gasolina», expresó durante una rueda de prensa transmitida vía Internet.