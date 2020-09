Quiénes son los cuatro españoles liberados tras los «indultos» del dictador Nicolás Maduro

Antonia Turbay no pudo contener las lágrimas tras salir de la cárcel el lunes 31 de agosto de 2020 como parte de los «indultos» decretados por el dictador Nicolás Maduro. La abogada es una de los cuatro españoles que se encontraban detenidos por el régimen venezolano.

Sin ningún tipo de prueba fue acusada de ayudar a escapar al comisario Iván Simonovis de su arresto domiciliario, era su vecina.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, anunció el lunes en la tarde que Maduro firmó un decreto concediendo un “indulto” a 110 personas, entre ellas presos políticos, diputados, médicos y periodistas.

Además de Turbay, fueron excarcelados los españoles Demóstenes Quijada, Sergio Termini y Yorfran Quintero, todos ellos con distintas acusaciones.

Quijada fue detenido el pasado 2 de abril de 2020, se le imputaron los delitos de terrorismo, tráfico de armas y explosivos, asociación para delinquir y ocultamiento de drogas, pero en realidad fue metido en la cárcel por ser asesor estratégico del presidente interino Juan Guaidó.

El régimen chavista lo mantuvo secuestrado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta desde hace más de cuatro meses.

«Finalmente salgo como un hombre aún más formado en las exigencias de la vida y no queda más que trabajar. No fui torturado no me encuentro bajo ningún daño físico, es confuso estar detenido sin saber por qué pero debe soportarse con templanza. Estaba recluido con otras personas en una celda», expresó Quijada a la prensa.